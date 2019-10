Balotelli fikser sesongens første hjemmeseier for Brescia

Det er et flott langoddsprogram vi har foran oss denne mandagen. I Eliteserien tar Bodø/Glimt imot Mjøndalen, og i Premier League er det kamp mellom Sheffield United og Arsenal. I Allsvenskan spilles det to kamper og det er også kamper i Serie A og dansk Superliga. I tillegg er det kamper i tyrkisk superliga, i tysk 2. bundesliga og Ligue 2 i Frankrike. På hockeyfronten spilles det fire kamper i NHL natt til tirsdag.

Brescia - Fiorentina H 3,25 (spillestopp kl 20.40)

Nyopprykkede Brescia har åpnet anstendig med seks poeng på sine seks første seriekamper. De har kun spilt to av disse hjemme og fire er altså spilt på bortebane. De aller fleste lagene i Serie har spilt åtte kamper, så er det muligheter for å avansere. Ledet 3-1 til pause i sesongens første hjemmekamp mot Bologna, men fikk Daniele Dessena utvist like etter pause og rotet vekk ledelsen og tapte 3-4. 1-2 tap hjemme for Juventus i den andre spilte hjemmekampen, mens to av fire bortekamper er vunnet (1-0 mot Cagliari og 1-0 mot Udinese). Mario Balotelli scoret sitt første seriemål for sesongen da han reduserte til 1-2 borte mot Napoli i den siste seriekampen før landslagspausen og Balotelli leder også angrepet i kveld sammen med Alfredo Donnarumma som har stått for fire av Brescias sju seriemål denne sesongen. Brescia hadde sterke 13-3-2 på hjemmebane som vinnere av Serie B forrige sesong.

Fiorentina med velkjente Franck Ribery i sine rekker, har gjort en bra start. På sju kamper står de med 3-2-2 og ligger på 9. plass med en kamp tilgode på lagene foran. Innledet sesongen med å tape 3-4 hjemme for Napoli og røk deretter 1-2 borte mot svake Genoa, deretter ble det to poengdelinger. Men tok tre strake seire i de tre siste seriekampene før landslagspausen. Landslagsspissen Federico Chiesa er usikker, men han figuerer på den antatte lagoppstillingen i anerkjente Gazzetta. Fiorentina hadde svake 3-8-8 på bortebane forrige sesong.

At normalt bortesvake Fiorentina skal prises til 1,90 i odds i kveld, er ikke så lett å begripe. Brescia har riktignok tapt begge sine hjemmekamper, men de har hengt godt med i samtlige kamper og med solide spisser som Balotelli og Donnarumma, skal det være seierssjanse i kveld. 3,25 på hjemmeseier synes uansett som overodds og denne testes i kveld.

