Barcelona løser oppgaven

Tøff test for serielederen i Sevilla i kveld, men vi tror de gjør jobben og reiser hjem med full pott.

Fredagens langoddsprogram byr blant annet på godbitene Tottenham-Manchester United fra Premier League og toppkampen mellom Sevilla og Barcelona i La Liga.

Sevilla - Barcelona B 1,87 (spillestopp klokka 21.55)

Spansk La Liga. Klart for toppkamp også i Spania denne fredagskvelden. Sevilla er på en finfin 3.plass med 51 poeng og kjemper i første rekke med Atletico Madrid og Martin Ødegaards Real Sociedad om den plassen da avstanden opp til de "to store" normalt sett blir for stor utover sommeren. De kommer fra 1-1 borte mot middelhavsfarer Levante i helgen. Hjemme har de småpene 7-5-2, men de røk 2-4 i tilsvarende møte forrige sesong og tapte hele 0-4 i Barcelona sist lagene møttes i seriesammenheng.

Barcelona topper La Liga fem poeng foran Real Madrid med èn kamp mer spilt ettersom Real Madrid møter Valencia på hjemmebane sent torsdag kveld etter at disse linjer er skrevet. De slo bunnlaget Leganès oppskriftsmessig 2-0 mandag kveld og har dermed vunnet 14 av 15 hjemmekamper til nå inneværende sesong. Borte er fasiten: 6-3-5.



Tøff test for Barcelona dette. 1,87 er ikke allverden på borteseier, men vi lar det stå til og setter pengene på Barcelona.

