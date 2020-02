Barcelona med ekstrem cupsuksess

Barcelona har vært i finalen i Copa del Rey de seks siste sesongene. I kveld venter bortekamp mot Athletic Bilbao i kvartfinalen.

Det er et begrenset antall fotballkamper på langoddsprogrammet torsdag. Men i Spania er det to høyinteressante kvartfinaler i Copa del Rey. Real Madrid tar imot Martin Ødegård og Real Sociedad, mens Athletic Bilbao tar imot Barcelona. Ved siden av disse to kampene, er det blant annet en cupkamp fra Belgia og en fra Tyrkia. På hockeyfronten er det hele 12 kamper i NHL natt til fredag, mens firenasjonersturneringen Sweden Hockey Games innledes med kampene Finland - Russland og Tsjekkia - Sverige.

Fredag er det ca 915 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Athletic Bilbao - Barcelona pause/fulltid U/B 4,50 (spillestopp kl 20.55)

Kvartfinale i Copa del Rey og i motsetning til de foregående sesongene spilles det ikke hjemme/borte, det skal avgjøres i kveld.

Klikk her for å levere dette spillet

Real formsvikt for Athletic Bilbao i La Liga nå som er uten seier på sine sju siste seriekamper (0-5-2). Har falt til 9. plass på tabellen og står med totalt 31 poeng. Det er tre poeng opp til 6. plassen og seks poeng opp til Sevilla på den viktige 4. plassen. Fine 6-3-2 på hjemmebane, men har kun tatt to poeng på sine tre siste hjemmekamper. Tredje sist skuffende 0-0 hjemme mot Eibar, like skuffende 1-1 hjemme mot svakt plasserte Celta Vigo i nest siste hjemmekamp og søndag endte det med 0-2 tap hjemme for Getafe. Kan glede seg over skadefritt mannskap, men cupkeeper Iago Herrerin ble utvist i åttedelsfinalen mot Tenerife forrige tirsdag og soner følgelig karantene i kveld. Dermed "må" førstekeeper Unai Simon stå i mål i kveld.

Barcelona med en svært komfortabel 5-0 seier hjemme mot Leganes i åttedelsfinalen forrige uke. Fulgte opp med 2-1 seier hjemme mot Levante søndag kveld i La Liga. Ligger på 2 plass med 46 poeng og har tre poeng opp til serieleder Real Madrid. Variable 4-3-4 på bortebane denne sesongen. Quique Setin må fortsatt klare seg uten skadede Luis Suarez og Ousmane Dembele. Barcelona har forøvrig vært i finalen av Copa del Rey de seks siste sesongene og vunnet fire av disse finalene, så det er ingen tvil om at Barcelona prioriterer denne.

Athletic Bilbao slo Barcelona 1-0 i seriepremieren på San Mames 16. august i fjor, men de fire foregående har endt med tre Barcelona-seire og en poengdeling. Athletic Bilbao viser ikke form i seriespillet om dagen og selv om hjemmeoddsen er fristende 4,00, er det vanskelig å spille mot Barcelona. Heller ikke 1,75 i borteodds fristet nevneverdig.

Vi tror dette blir tett og jevnt. Uavgjort til pause og Barcelona-seier etter ordinær tid betales med flotte 4,50 i odds og blir vårt utvalgte spill.

Klikk her for å levere dette spillet