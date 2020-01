Barcelona mot drømmefinale

Real Madrid ble klar for finale i den spanske supercupen onsdag. I kveld jakter Barcelona finalebillett når de møter Atletico Madrid.

Torsdagen langoddsprogram byr på semifinale i den spanske supercupen mellom Barcelona og Atletico Madrid og en kamp fra åttedelsfinalen i Coppa Italia. Det er også starten på håndball-EM og fire kamper skal spilles i kveld. På hockeyfronten er det tre kamper i Get-ligaen her hjemme, det full serierunde i SHL i Sverige og det spilles 11 kamper i NHL natt til fredag.

Barcelona - Atletico Madrid H 2,00 (spillestopp kl 19.55)

Det spanske fotballforbundet har lagt om konseptet for den spanske supercupen fra og med denne sesongen. Det har tidligere vært en kamp mellom vinneren av serien og Copa del Rey, men de tre neste sesongene er det endret. De fire øverste lagene møtes i Saudi-Arabia til sluttspill. To semifinaler og deretter finale. Man skulle jo tro at laget som vant La Liga i fjor møtte lag nummer 4 i serien. Men slik er det ikke. Barcelona og Atletico Madrid endte på de to øverste plassene, men likevel møtes de i den ene semifinalen. Real Madrid slo Valencia 3-1 onsdag kveld, så vinneren av kveldens kamp møter Real Madrid i finalen førstkommende søndag.

Barcelona har vært i finalen de fire foregående sesongene, men de har faktisk tapt to av dem. Men vant forrige sesong etter å ha slått Sevilla 2-1 i finalen som ble spilt i Tanger. Leder La Liga denne sesongen etter 19 serierunder og står med 40 poeng. Det har dog ikke gått helt på skinner, borte er ikke tallene bedre enn 4-3-3. Real Madrid på 2. plass er a poeng. Marc Andre Ter Stegen, Ousman Dembele og Arthur er ikke aktuelle for kveldens semifinale.

Heller ikke Atletico Madrid har fått helt sving på sakene denne sesongen. Mistet som kjent store profiler som Diego Godin og Antoine Griezmann foran denne sesongen, men er i det minste fortsatt vanskelige å slå. Kun to tap på de 19 første seriekampene, men som i fjorårssesongen er uavgjortfrekvensen høy (9-8-2). Ligger på 3. plass med 35 poeng og er fem poeng bak Barcelona og Real Madrid. Har ikke spilt finale i Supercupen siden 2014/15-sesongen, da slo Atletico Madrid byrival Real Madrid i finalen som dengang ble avviklet som hjemme/borte oppgjør over to kamper. Diego Costa er fortsatt ute med skade i likhet med Thomas Lemar.

Barcelona slo Atletico Madrid 1-0 i serien i Madrid 1. desember i fjor. I fjorårssesongen vant Barcelona 2-0 i hjemmemøtet, mens det endte 1-1 på Wanda Metropolitano i Madrid. Også i 2017/18 sesongen i La, Liga vant Barcelona på Camp Nou, mens det endte 1-1 i Madrid. I 2016/17-sesongen endte oppgjøret på Camp Nou 1-1, mens Barcelona vant 2-1 i Madrid. I 2015/16-sesongen vant Barcelona begge oppgjørene i serien.

Lagene møttes ellers i semifinalen i Copa del Rey sesongen 2016/17, her spilles det hjemme/borte. Barcelona vant 2-1 i Madrid, mens det endte 1-1 i returkampen på Campo Nou ogg Barcelona tok seg til finale.

Atletico Madrid har altså ikke vunnet i serien mot Barcelona på en evighet og de måtte også melde pass i Copa del Rey for noen sesonger siden. Barcelona er motiverte favoritter i kveld og 2,00 på at Barcelona står igjen som vinner etter ordinær tid, er godkjent odds og spilles.

