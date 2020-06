Barcelona resier seg mot svekket bortelag

Barcelona har sluppet erkerival Real Madrid forbi seg på tabellen i Spania. Det betyr at kun seier er godt nok for ligaens beste hjemmelag når et karantenepreget Atletico Madrid kommer på besøk til kveldens storkamp i La Liga.

Det begynner å dra seg til i Spania i gullkampen mellom Barcelona og Real Madrid. Etter helgens 2-2 kamp borte mot Celta Vigo ligger nå Barcelona to poeng bak erkerivalen. Vi tror de reiser seg og tar tre helt nødvendige poeng i kveldens stormøte.

Barcelona - Atletico Madrid H 1,80 (spillestopp 21.55)

Spansk La Liga. Toppkamp i Spania denne tirsdagskvelden mellom nummer to og tre på tabellen i La Liga. Barcelona kan være i ferd med å kaste bort det som så ut som en ny ligatittel i Spania bare for noen få uker siden. De spilte 2-2 borte mot Celta Vigo lørdag og har nå 1-2-0 på sine tre siste samtidig som erkerival Real Madrid har vunnet alle sine kamper etter koronaoppholdet og passert Barcelona på tabellen. To poeng skiller nå opp til Real med seks kamper igjen å spille, mens avstanden ned til kveldens motstander er elleve.

Solide 15-1-0 hjemme på Camp Nou gjør de til ligaens beste hjemmelag. 2-0 her sist sesong, mens Barca også vant det omvendte møtet i Madrid mellom disse med 1-0 1.desember i fjor. Sentrale Busquets er tilbake, men Dembele og de Jong er fortsatt ute, mens Roberto er usikker.



Atletico Madrid innfridde hjemme mot Alaves (2-1) slik vi anbefalte lørdag kveld i en kamp de kontrollerte, ledet 2-0 før de slapp inn et straffespark på overtid. Det var lagets første baklengsmål på over 400 minutter for det godt organiserte laget til trener Simeone. Ligger som nummer tre med 58 poeng, elleve bak kveldens vertskap. 5-8-3 borte. Her må både Savic og Koke sone karantene for de gule kortene de pådro seg i lørdagens kamp. Fra før er Vrsaljko og Hermoso ute.



Vi tror Barcelona reiser seg hjemme mot et svekket bortelag. 1,77 på hjemmeseier er helt i grenseland, men vi lar det stå til med tanke på de tunge karantenen for Atletico Madrid.

