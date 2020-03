Barcelona tar sin femte strake borteseier mot Real Madrid

Real Madrid er favoritt i kveldens El Clasico på Santiago Bernabeu, men Barcelona har vunnet de fire foregående sesongene i Madrid.

En vidunderlig fotballsøndag står foran oss. Det er klart for El Clasico mellom Real Madrid og Barcelona og i England er det ligacupfinale mellom Aston Villa og Manchester United og i Premier League er det klart for to herlige kamper. Everton tar imot Manchester United, mens Tottenham tar imot Wolverhampton.

Real Madrid - Barcelona B 2,75 (spillestopp kl 20.55)

Real Madrid vant Champions League tre sesonger på rad, før det endte med knall og fall allerede i åttedelsfinalen mot Ajax forrige sesong. Da vant Real Madrid 2-1 i den første kampen i Amsterdam, men ble kontret i senk i hjemmereturen og tapte 1-4. Onsdag tok laget ledelsen 1-0 hjemme mot Manchester City, men endte opp med å tape 1-2 og har et blytungt utgangspunkt foran returmøtet på Etihad.

Ikke gammel standard på Real Madrid

Har i likhet med Barcelona slitt med å nå gamle høyder i La Liga denne sesongen, men har likevel stukket av i toppen sammen med Barcelona. 0-1 tap borte for Levante forrige lørdag, gjorde at laget mistet serieledelsen. Står med 53 poeng og har to poeng opp til Barcelona, men ti poeng ned til Atletico Madrid på 3. plass. Eden Hazard er ute med skade på ubestemt tid, det samme gjelder for Marco Asensio. Real Madrid er ubeseiret på hjemmebane i La Liga så langt med 8-4-0.

Barcelona er på rett vei

Med fire strake seire og Real Madrid-tap borte mot Levante sist lørdag, overtok Barcelona serieledelsen igjen. Med 55 poeng er det to poeng ned til Real Madrid på 2. plass og hele 12 poeng ned til Atletico Madrid på 3. plass. 1-1 borte mot Napoli i Champions League tirsdag kveld og Barcelona har således et bra utgangspunkt foran returmøtet på Camp Nou. Men gjorde ingen stor kamp. Moderate 5-3-4 på bortebane i serien. Jordi Alba er friskmeldt til denne storkampen, og dermed er det kun langtidsskadde Luis Suarez og Ousman Dembele som mangler for Barcelona.

Barcelona har faktisk vunnet de fire siste El Clasico på Santiago Bernabeu og da snakker vi om La Liga. Barcelona ser best ut av disse i øyeblikket og til flotte 2,75 i odds, var vi aldri i tvil om å sette pengene på at Barcelona tar sin femte strake seier på Santigao Bernabeu i seriesammenheng.

