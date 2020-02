Barcelona har rotet bort mange poeng på bortebane denne sesongen, men hjemme på Camp Nou er de fortsatt veldig vanskelig å få has på.

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det spilles to kamper i Premier League og ellers en rekke kamper i både La Liga, Serie A og Bundesliga. I tillegg er det to kamper i Get-ligaen i ishockey her hjemme og det er tre kamper i NHL søndag kveld norsk tid. Det er verdenscup storslalåm for menn i Garmisch-Partenkirchen, mens det verken er verdenscup langrenn eller skiskyting denne helgen.

Barcelona - Levante handikap fulltid 0-2 - 1,85 (spillestopp kl 20.55)

Quique Sentin valgte å stille med toppet lag i torsdagens åttedelsfinale hjemme mot Leganes og det betalte seg. Som ventet ble det storseier og hele 5-0 for Barcelona som trengte en slik kamp, etter det meget skuffende 0-2 tapet borte for Valencia i La Laiga forrige helg. Mistet dermed serieledelsen til Real Madrid, men er kun to poeng bak. Barcelona har sviktet på bortebane denne sesongen og står med svært moderate 4-3-4 hittil. Hjemme på Camp Nou er det som vanlig helt andre takter med 9-1-0 på de ti første hjemmekampene. Luis Suarez er eneste sentrale spiller som mangler, mens Ousman Dembele (som aldri har blitt en suksess i Barcelona) også fortsatt er skadet.

Levante med tre strake tap etter nyttår og ligger på 13. plass med 26 poeng. Det er fortsatt ni poeng ned til Celta Vigo under streken. Svært moderate 3-0-8 på bortebane. Har noen fravær i sitt lag, men de viktigste er friske.

14 strake hjemmeseire i tilsvarende oppgjør og ikke lett å argumentere for annet enn hjemmeseier i denne. 1-0, 3-0, 4-1 og 5-0 i fire siste. Barcelona trenger gode opplevelser nå. De smadret Leganes 5-0 hjemme i Copa del Rey torsdag. 1,85 på at Barcelona vinner med minimum tre mål er spillbart. Litt lavt kanskje for et singelspill, men vi lar det stå til.

