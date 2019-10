Barcelona uten Messi får en smekk

Vi skal gi oss i kast med en ny utfordring fra Norsk Tipping. Onsdagens langoddsprogram inneholder åtte kamper fra andre runde i gruppespillet i Champions League, i tillegg er det fem kamper fra engelsk Championship og fire kamper fra Segunda Division i Spania. Ellers spilles det NM-kamper i håndball for kvinner her hjemme og to kamper i mennenes Eliteserie. På hockeyfronten spilles det tre kamper i norsk 1. divisjon og full serierunde i Hockeyallsvenskan. Natt til torsdag starter også NHL med fire kamper, hvor blant andre regjerende mester St. Louis møter Washington Capitals på hjemmebane.

NB! Onsdag er det ca 116 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Barcelona - Inter 1,55 - 4,05 - 5,45 B (spillestopp kl. 2055)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Barcelona har ikke helt vært seg selv i starten av sesongen. Selv om resultatene ikke har vært katastrofale (fire seire, to uavgjorte og to tap på de åtte første kampene), så har ikke Barcelona klart å spille den fotballen som har vært et varemerke for klubben det siste tiåret.

I første runde i Champions League kjempet katalanerne seg til 0-0 borte mot Borussia Dortmund. Det kan vise seg å bli et svært viktig poeng for å ta seg videre fra gruppespillet.

Hjemme på Nou Camp vil Barcelona gå for tre poeng mot Antonio Contes Inter Milan, og hjemmestatistikken til katalanerne indikerer at de skal kunne klare det. Barcelona har ikke tapt foran egne fans i Champions League siden 2013. Etter tapet i semifinalen mot Bayern Munchen for over seks år siden, har Barca vunnet 29 og spilt uavgjort i tre Champions League-kamper i Katalonia. Statistikken gjør at jeg tror Antonio Contes menn får en tøff dag på jobben, men de er ikke sjanseløse.

Nå kan du skrape Flax-lodd her!

Inter har fått en perfekt start på sesongen i Serie A, hvor de står med seks seire på like mange kamper. Den eneste nedturen kom i 1-1-kampen mot Slavia Praha hjemme på San Siro. Det resultatet var skuffende, men er den eneste kampen de ikke har vunnet etter sommerferien.

Kampen mot Barcelona onsdag vil vise om Inter har erfaringen og kvaliteten i laget til å kjempe helt i toppen av Champions League denne sesongen. Jeg tror det.

Barcelona slo Inter 2-0 på Nou Camp sist gang lagene møttes i gruppespillet i Champions League, og det var tilfeldigvis en kamp Lionel Messi gikk glipp av på grunn av skade. Den argentinske superstjernen er også ute i onsdagens kamp. Barca har vist at de ikke er avhengig av Messi for å slå Inter. Barcelona har vunnet de fire siste hjemmekampene mot Inter uten å slippe inn mål, men denne sesongen har Barca-forsvaret ikke vært like solid som det pleier. De har kun klart å holde nullen i to av åtte kamper. Alt i alt virker ikke Barcelona like bra som tidligere.

De har i tillegg problemer med skader. Messi ble skadet i comebacket og han blir borte en stund. Det er også tvilsomt om Samuel Umtiti, Jordi Alba, Ousmane Dembele og Ansu Fati spiller mot Inter.

1,55 i odds på Barcelona er uaktuelt. Et formsterkt Inter-lag kan få med seg poeng fra Nou Camp. Jeg tror faktisk de kan gi Barca en smekk. 5,45 i odds på Inter-seier er et sjansespill, men det er verdt et forsøk slik situasjonen er. Spillestopp er klokken 2055.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!