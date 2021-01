Bare seier er godt nok for Norge

Vi tror Norge slår brutalt tilbake og lar Sveits få svi for den svake VM-åpningen.

Christian O’Sullivan manglet i Norges VM-tap mot Frankrike på grunn av magetrøbbel. 29-åringen har testet negativt for korona og trente med laget fredag. Nå har landslagssjef Christian Berge håp om at spillefordeleren rekke den viktige Sveits-matchen på lørdag.

– Han var med og trente med oss litt fysisk og har spist i dag (fredag). Vi får se i morgen hvordan det blir med ham, sa Berge til NTB.

O’Sullivan gjør en litt usynlig jobb, men han er en viktig brikke i det norske laget.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Klikk her for å levere kupong.

Bakspilleren markerer seg ikke alltid på toppscorerlistene, men han skaper ofte rom til medspillerne offensivt. Bakover er han mannen som limer sammen forsvaret. Det vil gi Norge et skikkelig boost om han er tilbake lørdag.

Sveits - Norge (Handikap fulltid 7-0) - B 1,90 (spillestopp lørdag kl. 20.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Håndball-VM, gruppe E. Sveits kom inn i mesterskapet da USA måtte trekke seg på grunn av koronautbruddet som rammet den amerikanske troppen.

Sveitserne fikk en drømmestart på mesterskapet. De slo Østerrike 28-25, og har skaffet seg et godt utgangspunkt for å ta tredjeplassen i gruppen. Det sto 13-13 til pause mot Østerrike etter en jevnspilt første omgang.

Lagkamerat med nordmann

Midtbacken Andy Schmid er den store stjernen hos Sveits. Den 37 år gamle Rhein-Neckar Löwen-spilleren endte opp med syv scoringer mot Østerrike. Han fikk god hjelp av Cedrie Tynowski og Lenny Rubin. Begge scoret seks mål.

Rubin spiller i likhet med Schmid i Bundesliga. 24-åringen er venstreback i HSG Wetzlar, hvor han er lagkamerat med den norske landslagsspilleren Kristian Bjørnsen.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Klikk her for å levere kupong.

Norge gikk på en smell mot Frankrike i åpningskampen torsdag. I likhet med Sveits gikk Norge til pause med 13-13, men de hang etter fra start i den kampen, og tapte til slutt 24-28.

Christian O'Sullivan var sårt savnet. Han er kanskje ikke den spilleren som scorer mest mål, men han har en viktig rolle i det norske laget. Han er sannsynligvis tilbake til lørdagens kamp mot Sveits.

Sagosen leverte

Sander Sagosen gjorde det som var forventet av ham. Han scoret ti mål og hadde en drøssevis med målgivende pasninger, men det holdt ikke for Norge når lagkameratene bommet på en haug med 100 prosent-sjanser. Særlig kantspillerne Kristian Bjørnsen og Magnus Jøndal misbrukte flere fete sjanser.

Tror du på norsk storseier mot Sveits? Klikk på denne lenken for å levere kupong

Frankrike var disiplinerte i returløpene, og det gjorde at Norge ikke fikk mange av de lette kontringsmålene. Samtidig sto den franske keeperen Wesley Pardin kanskje sin livs kamp. Han ble også kåret til banens neste spiller.

Norge spiller ikke to så svake kamper på rad. Vi er overbevist om at det er et revansjesugent norsk lag som går på banen lørdag kveld.

Godt tak på Sveits

Norge har vunnet ni av de ti siste kampene mot Sveits, men i den siste kampen mot sveitserne, som ble spilt i juni 2018, tapte Norge 30-33.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Klikk her for å levere kupong.

Dette er en kamp Norge må vinne. Ingenting annet er godt nok. Christian Berge & Co vet at hvert mål kan bli avgjørende, og vi tror Norge kjører over det sveitsiske laget. De norske guttene har vunnet med åtte mål eller mer i tre av de siste fem kampene mot Sveits. Vi tror Norge vil herje med laget fra alpelandet. Oddsen på at Norge vinner med åtte mål eller mer gir 1,90 i odds. Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset