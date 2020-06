Barmen sa klart ifra hva han mente etter ydmykelsen. Så unngikk han media og dro rett på ferie: - Oppvasken fikk de ta

Brann ble ydmyket mot slutten av forrige sesong, men Kristoffer Barmen ga trener Lars Arne Nilsen sin fulle støtte. Nå spår han ny medalje for Nilsen og SK Brann.

TABELLTIPS ELITESERIEN:

3. plass: Brann

- Hva tror du om ditt lag denne sesongen, Kristoffer Barmen?

- Det er et vanskelig spørsmål, men jeg har selvfølgelig ståltro på laget mitt. Det er det ingen tvil om. I mine øyne er det ingen tvil om at vi skal kjempe helt der oppe om medalje i år. Det er fordi vi har skapt en ganske god ramme over de siste årene. Vi har tatt to medaljer på de siste fire årene. I fjor så synes jeg at vi hadde litt stang ut og at vi var litt uheldige. Samtidig var vi litt udyktige, men jeg tror vi har lært av det. Og så har vi forsterket oss i det vinduet her nå. Jeg tror vi kommer tilbake på det godsporet vi har vært på før. Vi har tatt medalje annethvert år og i år er vi tilbake igjen.

- Hvilken spiller fra ditt lag er det verdt å følge ekstra med på i år?

- Jeg vil trekke frem Erlend Hustad. Det er en meget spennende spiss som vi har hentet etter at han har vært på utlån og gjort det godt i både Nest-Sotra og hos Notodden. Han var ute med beinbrudd, men kom tilbake i forsesongen og har sett meget «fit» ut i det siste. Det har sett bra ut på trening. Selv om det er Bamba som ser ut til å være førstevalget vårt på topp, så tror jeg Hustad kommer til å bidra med mye han også. Han er meget stor og sterk. Han er god til å holde på ballen og så er det faktisk litt tempo i han også. I tillegg har han begynt å sette sjansene sine på trening. Det er viktig for enhver spiss.

- Hvem tror du vinner Eliteserien i år?

- Det er litt vanskelig det der. Vi kommer ikke uten Rosenborg og Molde i den diskusjonen, men nå møtte vi Molde her for noen dager siden og jeg synes vi var på høyde med dem. Så hvis de skal være der oppe, så tror jeg vi skal være der oppe. Jeg har ikke sett så mye av Rosenborg, men de stiller alltid med bra lag og har en haug med spillere der oppe, så jeg får si Rosenborg.

- Hvem tror du rykker ned?

- Det synes jeg ikke er så vanskelig. Sandefjord skal ned, det tror jeg. Og det andre laget som skal ned … Jeg tror Start skal slite. Problemet er at jeg synes det er så mange lag i Eliteserien som ser fryktelig spennende ut i år, men de to lagene sliter jeg med å plassere høyere.

- Hvilken spiller tror du blir årets store profil i Eliteserien?

- Fjorårets store profil var Magnus Wolff Eikrem som viste at han var mange hakk over resten av gjengen i Eliteserien, men det er litt kjedelig å svare han i år igjen. Vi får prøve en av disse nysigneringene. Kanskje Dino Islamovic, han nye spissen i Rosenborg, kan bøtte inn 25 mål. Han er et totalt uskrevet blad for min del, men vi går for han – helt sikkert.

- Hvis du ikke kan velge egen trener, hvilken trener i Eliteserien har du størst sansen for?

- Der er det mange kontroversielle alternativer jeg kan gå for. Det er en dårlig skjult hemmelighet at jeg har litt sansen for Dag- Eilev Fagermo. Det til tross for at han har en ganske trøblete fortid med Brann-supporterne. Han gjør det han kan for å vinne og han er åpen og ærlig i media. Det er ikke noe kødd med han.

- Hvis du skal trekke frem et talent i Eliteserien som du har stor tro på, hvem velger du da?

- Da må jeg ta Ole Martin Kolskogen. Han har kommet veldig fint inn i gruppen. Stopperplassen vår har vært litt åpen i pre-season og han har fått prøve seg ved flere anledninger. Jeg synes han har gjort det meget bra. Han kan fort ende opp med å bli en viktig brikke i Brann i 2020. Han er en av de raskeste stopperne jeg har sett. Han er ikke noe typisk Eliteserie-stopper. Han er en spillende hurtig stopper som kommer fra Åsane hvor han har fått god skolering. Forhåpentligvis tar han nivået i Eliteserien ganske greit.

- Hvilken bortebane i Eliteserien liker du best?

- Det må være Haugesund stadion. Jeg har vanvittig gode minner derfra og så er det alltid masse Brann-supportere på tribunen som støtter oss. Det er alltid godt å ha de med seg på tur. Det er alltid kos å reise til Haugesund. Vi har god erfaring derfra. Vi pleier å slå de borte.

GLEDER SEG TIL HELGEKOS: Kristoffer Barmen elsker å være fotballspiller, men det å kunne ta seg helg er noe han ser frem til når karrieren er over. Foto: Marius Simensen (Bildbyrån)

- Hva er det beste og verste med å leve av å være Eliteserie-spiller?

- Det verste er egentlig det at jeg ikke har hatt skikkelig helg de siste ti årene, føler jeg. Det merker jeg veldig på andre rundt meg, hvordan de gleder seg til helg. For meg så er gjerne tirsdagen når vi har fri min lille helg. Det er noe jeg gleder meg mest til når jeg legger opp, det å ta meg helg 52 ganger i året.

- Det beste er at jeg synes det er kjempeartig å spille fotball når ting flyter.

- Hva er den største grunnen til at folk bør se på Eliteserien i år?

- Vi har så mange spennende lag i Eliteserien i år. Vi er litt usikre på hvor lagene står i form av at vi ikke har fått spille så mange treningskamper og trent så mye de siste månedene. Jeg synes alt blir spennende med Eliteserien i år. Jeg tror vi kan få en haug med overraskelser høyt oppe på tabellen i år.

- En 9. plass er den dårligste prestasjonen til Brann etter opprykket. Hvorfor endte sesongen slik?

- Vi falt gjennom på slutten av sesongen i fjor. Da det gjenstod fem serierunder så kunne vi vel komme på en 5. plass. Det hadde vært greit, men så rakner vi fullstendig i de siste kampene. En 9. plass ser mye verre ut en 5. eller 6. plass. Hele årsaken til det er de siste kampene hvor vi blant annet går på noen skikkelige stygge smeller.

- Ting fungerte rett og slett ikke på slutten av fjoråret. Så ærlige må vi være. Vi har hatt god tid nå på å snu den skuten. Jeg følte at vi viste det i siste treningskamp mot Molde at vi er på riktig spor.

- Hvordan var evalueringen og stemningen i spillergruppen etter de fiasko-prestasjonene mot slutten av sesongen?

- Vi hadde en evalueringen mot slutten av sesongen og tok det videre til både sportssjefen og styret i Brann. Etter det så tok jeg ferie. De fikk ta seg av oppvasken etter det. For min del så styrte jeg greit unna media og sosiale medier. Jeg hørte ikke så mye før konklusjonen var kommet. Da var det bare å tenke sesong 2020.

- Hva synes du om konklusjonen med å beholde Lars Arne som trener?

- Jeg støtter Lars Arne. Det er ingen hemmelighet. Det var det ikke da og det er det ikke nå. Jeg har kjempetroen på ham. Det fungerte ikke i fjor, men vi har sett det fungere fra et opprykk fra OBOS-ligaen til en 2. plass, en 3. plass og 5. plass i Eliteserien. Det er vanskelig for meg å miste troen på det selv om vi har en litt svak sesong.

- Det har vært mye snakk om Forrens problemer og det som skjedde i Molde den siste tiden. Hvordan blir det å få Forren inn i laget med tanke på den historien han har?

- Jeg tror at Forren kommer til å bli et helt fantastisk tilskudd for Brann – både på og utenfor banen. Det er fordi han er den karakteren han er og fordi han er den spilleren som han er. Han er en av de beste midtstopperne i Eliteserien på sitt beste. Som person har han også mye å bidra med. Han har sitt å streve med, men forhåpentligvis er Sportsklubben Brann et riktig sted for ham å få hjelp. Jeg er ikke bekymret.

- Hva er din beskjed til supporterne som synes Brann spiller kjedelig fotball?

- Vi må ha en mer offensiv utgave av Brann i 2020. Det er jeg helt enig i. Jeg synes vi hadde en grei bortesesong i fjor, men hjemme var vi triste å se på til tider. Det må vi gjøre noe med. De må ikke bekymre seg for det. Det er et problem vi har innsett selv og når vi har innsett det, så er det noe vi kan gjøre noe med.

BRANNS TRENINGSKAMPER:

Kamper før pandemien:



6. februar - Brann - Åsane 0-1

15. februar - Djurgården - Brann 1-4

21. februar - Brann - Aalesund 1-3

3. mars - Brann - Sotra 3-0

6. mars - Brann HJK Helsinki 1-1



Kamper spilt etter at idretten ble stoppet av pandemien:

8. juni - Molde - Brann 3-2

3. juni - Brann - Åsane 2-0

30. mai - Haugesund - Brann 3-0

OVERGANGER:

INN:

Ole Martin Kolskogen (Åsane)

Jon-Helge Tveita (Sarpsborg 08)

Daniel Pedersen (Lillestrøm)

Robert Taylor (Tromsø)

Vegard Forren (gratis)

Ali Ahamada (Kongsvinger)

UT:

Ralf Fährmann (Schalke 04 - lån avsluttet)

Vito Wormgoor (Columbus Crew)

Veton Berisha (Viking)

Jesper Löfgren (Mjällby, lån)

Ruben Yttergård Jenssen (Tromsø)

Mikail Maden (Schalke 04)

Eirik Moldenes (Øygarden)

Erik Olaf Krohnstad (HamKam)

Emil Kalsaas (Åsane, lån)

Nicholas Marthiniussen (Notodden, lån)

Azar Karadas (lagt opp)