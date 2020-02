Barnsley taper uten eks-Brann-keeperen i mål

Barnsley og Samuel Radlinger ligger under nedrykksstreken i Championship. Etter tirsdagens kamp tror vi situasjonen ser enda mørkere ut

Det er et innholdsrikt oddsprogram denne tirsdagen. I Championship er det midtukerunde, og seks av kampene spilles tirsdag kveld. Det er også full rulle i League One og i League Two. Det er to oppgjør i nederlandsk Eredivisie, mens det også spilles kamper i belgisk toppdivisjon. På hockeyfronten er det full serierunde i SHL igjen, etter landslagspausen, og natt til onsdag er det elleve kamper fra NHL.

Barnsley - Birmingham City 2,30 - 3,15 - 2,65 B (spillestopp kl. 2040)

Barnsley har vunnet fem kamper denne sesongen, og alle gangene har den tidligere Brann-keeperen Samuel Radlinger stått i mål. Han står ikke mellom Barnsley-stengene i tirsdagens kamp.

Den østerrikske målvakten var tilbake etter en kneskade i slutten av november, og han har spilt alle unntatt én Championship-kamp for the Tykes siden han ble friskmeldt. Lørdag måtte han stå over Yorkshire-derby mot Sheffield Wednesday, og Brad Collins sto mellom stengene. Han kommer også til å vokte målet mot Birmingham City på Oakwell.

Birmingham gjør neppe store endringer på laget. De er ubeseiret i de seks siste kampene, og jakter sin syvende kamp på rad uten tap borte mot Barnsley, som ligger under nedrykksstreken. Manager Pep Clotet mangler midtbanespiller Dan Crowley og kantspiller Kerim Mrabti og midtbanemannen Maikel Kieftenbeld.

Barnsley ligger nede på nest sisteplass, og har åtte poeng opp til trygg plass. De er 15 poeng bak tirsdagens motstander, som etter fredagens 3-1-seier mot Bristol City bare er ti poeng bak en playoffplass.

At kampen spilles på en tirsdag styrker ikke akkurat sjansene til Barnsley. I følge statistikken har the Tykes kun vunnet én av de siste 20 kampene de har spilt på en tirsdag.

The Blues kan heller ikke skryte av hva de har fått til på bortebane i Yorkshire. De har nemlig tapt tre av 18 bortekamper i Yorkshire, men Barnsley er et særlig svakt hjemmlag. De har kun vunnet fire av 16 hjemmekamper, og er det laget i Championship som har sluppet inn flest mål foran egne fans. Da er det dårlige nyheter for dem at Birmingham-angriperen Lukas Jutkiewicz er i kjempeform. Han har scoret i to av tre ligakamper mot Barnsley. Birmingham-toppscoreren, som scoret sitt 100. mål i karrieren på fredag, har nå elleve nettkjenninger denne sesongen. Jutkiewicz mangler bare tre mål på å score like mange mål som sist sesong.

Barnsley balanserer på kanten av stupet, og er på vei tilbake til divisjonen de kjempet så hardt for å rykke opp fra for tolv måneder siden. Herlig form for Birmingham som er ubeseiret på sine seks siste kamper (3-3-0). Imponerte fredag da de slo Bristol City 3-1 borte. Formsterke Birmingham får tipset her. 2,65 i odds er spillbart.

