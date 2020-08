Bayern kjører på fra start

Bayern München vil til finalen og de kjører full fart direkte.

Onsdagens dobbelttips er over 1,5 mål til pause i Lyon - Bayern München + Ferencvarosi Tc.

Lyon - Bayern München (Over/Under ant. mål pause 1.5) - Over 1,90 (spillestopp kl. 20.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Champions League, semifinale. Spilles på nøytral bane i Portugal. Lyon sjokkerte fotballverden da de lørdag slo ut Pep Guardiolas Manchester City, og tok seg til sin første semifinale i Champions League siden 2009-2010-sesongen.

Bayern Munchen på sin side var favoritter mot et Barcelona-lag som har vært i krise både på og utenfor banen denne sesongen, men det var vel ingen som kunne se for seg at tyskerne skulle ydmyke katalanerne som de gjorde. Bayern banket Barca hele 8-2. Det tyske storlaget utspilt Messi & Co., og prestasjonen understrekte at Bayern er favoritter til å vinne Champions League denne sesongen.

Bayern har scoret utrolige 15 mål på tre kamper i sluttspillet, og seks av scoringene er kommet i løpet av de første 45 minuttene av kampene.

Sjekk alle onsdagens oddstips her!

Det ble scoret to mål eller mer i første omgang i fem av de siste seks kampene til Bayern München i Bundesliga, og det er også scoret to mål eller mer i to av de tre sluttspilkampene til tyskerne. Lyon er heller ikke ufarlige foran mål. De har scoret 42 mål i Ligue 1, og kan stille med toppet mannskap. De tyske gigantene er ikke alltid tette bakover. Det er ikke utenkelig at franskmennene kan score på dem.

Vi tror Bayern gir gass fra start i denne kampen, og at det scores to mål eller mer i løpet av de første 45 minuttene. Oddsen på at det scores mer enn 1,5 mål i løpet av første omgang gir 1,85 i odds. Denne kan ikke spilles som singel. Derfor brukes den i en dobbel.

Ca. 45 millioner i Vikinglotto-potten. Lever kupongen her!

Ferencvarosi Tc - Djurgården 1,95 - 3,00 - 3,25 H (spillestopp kl. 19.00)

Champions League-kvalik. Ex-Godset spiller Tokmac Nguen startet i 25 av 33 seriekamper i fjor og var en klar bidragsyter til seriegullet. Også en annen kjenning fra Eliteserien spiller hos den ungarske klubben. Tidligere Aalesund- og Stabæk-spiller Franck Boli scoret ble toppscorer med ti mål på 28 kamper.

Hele 13 poeng skilte ned til Fehervar på 2. plass. Det var Ferencvaros andre strake seriegull. Røk ut i 3. kvalifiseringsrunde av Champions League forrige sesong. Er normalt knallsterke hjemme og står med 14-3-0 på eget gress begge de to foregående sesongene i hjemlig liga.

Sjekk alle onsdagens oddstips her!

Djurgården spiller Champions League-kvalik for første gang siden 2006 Da møtte de MFK Ruzomberok. Stockholmsklubben sikret seriegullet i en meget tett gullstrid i Allsvenskan forrige sesong, der det kun skilte fire poeng ned til AIK på 4. plass. Har åpnet bra også denne sesongen og etter 16 serierunder ligger laget på 3. plass med 29 poeng og har seks poeng opp til serieleder Malmö.

Stockholms-klubben mangler kun Alexander Abrahamsson og Nicklas Bärkroth.

Tøff bortekamp for Djurgården dette og 1,95 på hjemmeseier er brukbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset