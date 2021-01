Bayern München setter tabelljumboen på plass

Sist Bayern München møtte Schalke vant de 8-0 på hjemmebane i serieåpningen. Nå møtes lagene i Gelsenkirchen.

Det er fire kamper fra den engelske FA Cupen, én kamp fra Championship, to kamper fra Bundesliga, tre kamper fra Spansk La Liga og til slutt to kamper fra Italiensk Serie A på søndagskupongen denne uken.

Innleveringsfristen er klokka 15:25.





1. Fulham - Burnley

De fire første kampene er hentet fra den engelske FA Cupens 4. runde. Sist disse to klubbene møttes her i en ligakamp var i Premier League i august 2018. Da ble det 4-2 seier til vertene. Fulham slo ut London-nabo Queens Park Rangers i 3. runde etter ekstraomganger på bortebane, men ligger under nedrykksstreken i Premier League med tolv poeng (2-6-10) etter 18 kamper og kommer fra 1-2 tap hjemme mot serieleder Manchester United onsdag. Fem poeng skiller opp til Brighton på trygg grunn. Kongolo, Cordova-Reid og Cairney soner, mens Robinson kan spille her og soner i neste ligakamp.

Burnley ble det første laget som slo Liverpool på Anfield i en ligakamp siden april 2017 da laget vant 1-0 så seint som torsdag kveld og tok tre meget viktige poeng i kampen for ny kontrakt. De er nå oppe på 16. plass med 19 poeng og har sju ned til hjemmelaget under streken. I forrige runde ble MK Dons fra League One slått ut etter straffesparkkonkurranse hjemme på Turf Moor. Ingen nye fravær, men det er ventet at manager Dyche vil gjøre endringer på laget som slo Liverpool så seint som torsdag kveld. Taylor er fortsatt ute.

Et rent PL-møte der Fulham har fått lengst hvile. Vi er inne på at HU kan holde, men på det største kupongforslaget så helgarderer vi - HUB.

2. Brentford - Leicester

Championship mot Premier League. To lag i form som møtes. Brentford slo ut divisjonskollega Middlesbrough på hjemmebane i forrige runde og er blant de store formlagene i ligaen med solide 7-3-0 på de siste ti. Onsdag slo de Luton 1-0 hjemme, lagets tredje strake seire, noe som plasserer de på 3. plass med 44 poeng. To poeng skiller opp til Swansea på direkte opprykk, som i tillegg har én kamp mer spilt. Toney er ute med karantene etter det røde kortet han pådro seg i seieren over Luton og dermed ikke aktuell her. Fra før er Dasilva, Baptiste, Norgaard og Jansson ute med skade.

Leicester viser også de knallform om dagen. De slo ut Stoke fra Championship med hele 4-0 på bortebane i 3. runde og onsdagens 2-0 seier hjemme over Chelsea i ligaen var Brendan Rodgers' mannskap sin tredje strake trepoenger. De er nummer tre på tabellen med 38 poeng og oppe og spiser kirsebær med de store guttene fra Manchester slik ståa er nå. Toppscorer Vardy, Praet og Morgan er alle ute. Det betyr enten Perez eller Iheanacho på topp for gjestene.

To lag i kjempeform som møtes i denne 4.runde-kampen. Det kan være skummelt å avskrive denne Brentford-utgaven, men på 96-rekkeren blir det B. På det største kupongforslaget halvgarderer vi oppgjøret - UB. Leicester vil nok helt sikkert merke at Vardy er ute.

3. Manchester United - Liverpool

Disse to gigantene møtes også denne helgen - nå i FA Cupen. Det endte 0-0 på Anfield for en uke siden da lagene møttes i ligaen. Manchester United slo ut Watford i en tam forestilling i 3. runde i en kamp de til slutt vant 1-0 hjemme på Old Trafford, men topper Premier League to poeng foran Manchester City og Leicester etter at de snudde 0-1 til seier 2-1 borte over Fulham onsdag kveld. De har dermed solide 7-3-0 på de siste ti i ligaen før dette prestisjemøtet. Rojo, Williams og Jones er helt sikkert ute, mens Lindelöf skal være usikker. Rashford startet på benken sist, men starter trolig igjen nå. Det endte 1-1 i ligaen her forrige sesong.

Liverpool er inne i en ordentlig blindgate med fire kamper på rad uten scoring i ligaen og fem på rad uten seier (0-3-2). Uvant kost for Jürgen Klopps lag som hadde få problemer med å slå Aston Villas U23-lag 4-1 på bortebane i forrige runde. Torsdag gikk de på sitt første hjemmetap i ligaen på nesten fire år hjemme mot Burnley (0-1) og ligger nå seks poeng bak hjemmelaget som topper. Jota, Keita, Gomez og van Dijk er ute med skade, mens Henderson er tvilsom.

Lagenes form tilsier hjemmeseier, men vi tør ikke annet enn å helgardere storkampen fra Old Trafford. HUB i kamp tre.

4. Everton - Sheffield Wednesday

Premier League mot Championship. Everton måtte ut i ekstraomganger for å slå ut Rotherham fra nivå to i 3. runde i en kamp de til slutt vant 2-1 hjemme på Goodison Park. Tre dager senere slo de Wolverhampton 2-1 på bortebane i ligaen og ligger med det på 6. plass med 32 poeng etter en god første halvdel av sesongen. De har både én og to kamper til gode på flere av lagene foran seg og møter Leicester og Newcastle hjemme kommende uke. Toppscorer Calvert-Lewin er tilbake igjen for vertene, men på fredagens pressekonferanse informerte manager Ancelotti at Allan, Delph, Gbamin, Nkounkou, Digne og Iwobi alle er ute her. De to sistnevnte er dog forventet å være tilbake igjen allerede til onsdagens seriekamp hjemme mot Leicester. Disse to klubbene møttes i ligacupen høsten 2019 i Sheffield, da ble det 2-0 seier til Everton. '

Sheffield Wednesday har hatt en liten kamppause i ligaen som følge av koronasmitte i troppen og har ikke vært i aksjon siden de slo Derby 1-0 hjemme på Hillsborough på årets første dag. Etter fire strake ligatap, har de oppløftende 3-1-0 på de siste fire og slo ut Exeter 2-0 borte i 3. runde for to uker tilbake. De er nest sist med 19 poeng i Championship, men startet som kjent sesongen med seks minuspoeng og har kontakt med lagene foran seg på tabellen i tillegg til at de også har kamper til gode på flere av lagene foran seg. Marriott og Brown returnerer, mens Green kan få sin debut for sin nye klubb her etter overgangen fra Aston Villa.

Everton pleier å ta cupene seriøst og bør vinne på hjemmebane. H på Goodison.

5. Middlesbrough - Blackburn

Championship. Middlesbrough er ute av FA Cupen etter at laget røk borte mot divisjonskollega Brentford i forrige runde og kan konsentrere seg om serien utover der de er på 7. plass med 39 poeng i øyeblikket. Tre poeng skiller opp til Bournemouth på Play Off som også har én kamp mindre spilt. Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-1, mens det ble 0-0 da lagene møttes i Blackburn i det omvendte møtet tidligere i sesongen i en kamp som ble spilt i begynnelsen av november. Onsdag slo de Nottingham 2-1 borte. Hall, Fletcher og Browne mangler.

Blackburn er også de ut av FA Cupen etter det skuffende hjemmetapet mot Doncaster fra nivået under og kan nå fokusere fullt og helt på ligaen framover. De er på 12. plass med 33 poeng før denne og har seks poeng opp til vertene. De kommer fra 1-1 hjemme mot Stoke forrige lørdag. Wharton, Williams, Rankin-Costello, Bennett, Evans og Ayala er alle ute hos gjestene.

Vi håper og tror det skal holde med HU og tror ikke Boro taper i jakten på Play Off.

6. Schalke - Bayern München

Bunn mot topp i Bundesliga. Det endte 0-3 her forrige sesong, mens Bayern München maltrakterte stakkars Schalke hele 8-0 i serieåpningen i München tilbake i september. Schalke er sist med fattige sju poeng etter 17 kamper når Bundesliga nå er halvspilt (1-4-12) og er tilbake til gamle trakter igjen med to strake tap etter at laget omsider vant en kamp igjen da Hoffenheim ble slått 4-0 her for to uker tilbake. Onsdag røk de 1-2 på overtid hjemme mot Köln og har nå åtte poeng opp til nettopp Köln på kvalik. Huntelaar, Bentaleb, Boujellab, Paciencia, Ludewig, Schopf, Sane og Skryzybski er alle ute.

Bayern München topper Bundesliga i kjent stil fire poeng foran Leipzig etter to strake seire og 5-0-1 på de siste seks. Onsdag slo de Augsburg 1-0 borte og vant som kjent hele 8-0 hjemme over dagens motstander da disse to møttes på Allianz Arena i serieåpningen tilbake i september i fjor. Zirkzee, Kouassi og Tillman mangler, ellers er det lite nytt å melde.

Alt annet enn borteseier i Gelsenkirchen vil overraske oss stort. B. Dette skal være et fint holdepunkt på søndagskupongen.

7. Hoffenheim - Köln

Tilsvarende møte forrige sesong endte 3-1 i en kamp som ble spilt i slutten av mai like etter at sesongen startet opp igjen som følge av koronautbruddet. Hoffenheim møter som kjent Molde i 16-deslfinalen i Europaligaen senere i vinter og og kunne endelig juble for tre poeng igjen tirsdag etter at Hertha Berlin ble slått hele 3-0 på bortebane. Det plasserer laget på 11. plass med 19 poeng, fire foran gjestene på kvalik. De vant 3-2 da disse to møttes i Köln på åpningsdagen. Vogt, Skov, Stafylidis, Bicakcic, Akpoguma, Geiger, Hubner og Grillitsch er alle ute.

Köln tok en uhyre viktig trepoenger onsdag da laget slo Schalke 2-1 borte i bunnoppgjøret i Bundesliga noe som betyr at laget er på kvalikplass med 15 poeng, men at det nå skiller hele åtte poeng ned til Mainz og nettopp Schalke på direkte nedrykk, mens det er to opp til Arminia Bielefeld og Hertha Berlin på sikker mark. Kainz og Andersson er begge ute.

Hoffenheim har slått Köln i samtlige av de fem siste kampene mellom disse to og får tipset på hjemmebane. H.

8. Elche - Barcelona

De tre neste kampene er hentet fra Spansk La Liga. Dette er første gang disse to klubbene møtes i en offisiell kamp siden 2015. Nyopprykkede Elche er tredje sist med 17 poeng, men de har to kamper til gode på lagene rundt seg på tabellen og kun ett poeng opp til Alaves på trygg grunn. De står uten seier på sine siste ti (0-6-4) og kommer fra 2-2 borte mot Real Valladolid i midtuken. Mfulu, Fidel, Luismi, Calvo og Carrillo mangler.

Barcelona tok seg videre i cupen med et nødskrik torsdag kveld. I La Liga er de på 3. plass med 34 poeng, men det skiller hele ti poeng opp til suverene Atletico Madrid som i tillegg har én kamp til gode. De har tre strake seire i ligaen, men har ikke vært i aksjon der siden Granada ble slått hele 4-0 borte 9. januar. Messi, Roberto, Coutinho, Fati, Pique og Dest er alle borte.

Barcelona bør fikse dette, selv om kampene kommer tett om dagen. B.

9. Celta Vigo - Eibar

Det endte 0-0 her i fjor i en kamp som faktisk ble spilt for ganske så nøyaktig ett år siden. Celta Vigo er midt i haugen med 23 poeng halvveis (6-5-8), men formen virker dalende med tre strake tap for de lyseblå. Onsdag røk de 1-2 borte mot Real Betis i Sevilla. Suarez soner, mens Murillo og Alvarez begge er på skadelista. I tillegg så er det usikkert om duoen Olaza og Junca usikre.

Eibar er nummer 15 med 19 poeng og plasserer seg hakk i hæl på vertskapet dersom det skulle bli full pott her i kveld. De kommer fra to strake tap og har ikke vist all verden til form i det siste de heller (1-1-4 siste seks) og røk 1-2 hjemme mot serieleder Atletico Madrid torsdag kveld til tross for at keeper (!) Dmitrovic ga laget ledelsen på straffespark tidlig i kampen. Ingen nye fravær hos gjestene.

To lag som jakter en opptur. HU skal normalt holde her.

10. Atletico Madrid - Valencia

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-1, mens det ble 1-0 seier til serieleder Atletico Madrid da lagene møttes i Valencia i det omvendte møtet tidligere i sesongen. Hjemmelaget topper La Liga sju poeng foran byrival Real Madrid og har i tillegg én kamp til gode etter meget solide 14-2-1 så langt. Ni seire og ett tap er fasiten på de siste ti etter at laget snudde 0-1 til seier 2-1 borte over Eibar sist de var i aksjon så seint som torsdag kveld. Trippier og Hermoso mangler fortsatt.

Valencia måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Osasuna torsdag etter at de lå under 0-1 ved pause på Mestalla. De ligger dermed på en noe skuffende 14. plass med 20 poeng og har kun én seier på sine siste ti: 1-6-3. I øyeblikket skiller det faktisk bare tre poeng ned til Elche under nedrykksstreken. Keeper Cillessen er ute.

Serieleder Atletico Madrid imponerer stort denne sesongen og får full tillit på hjemmebane. H.

11. Lazio - Sassuolo

De to siste kampene på søndagskupongen er begge hentet fra Italiensk Serie A. Lazio tok seg til slutt videre i den hjemlige cupen torsdag kveld etter at Parma ble slått 2-1 på hjemmebane takket være et selvmål fra gjestene på overtid. I serien har det blitt tre strake seire for vertene i januar, noe som plasserer hovedstadsklubben på 7. plass med 31 poeng før dette oppgjøret. Sist helg tok de en råsterk 3-0 seier over Roma i byderbyet. Tilsvarende oppgjør i fjor endte 1-2. Cataldi, Proto og playmaker Luis Alberto mangler.

Sassuolo var en positiv overraskelse forrige sesong da de blant annet vant her. De har også kommet godt i gang med inneværende sesong og ligger plassen bak vertene med ett poeng mindre. Sist søndag reddet de ett poeng på hjemmebane i 1-1 kampen mot Parma. Romagna, Locatelli, Berardi og Bourabia mangler hos gjestene.

Sassuolo har imponert oss såpass at de fortjener en halvgardering, selv om det er helt naturlig og riktig at Lazio er favoritter på eget gress. HU.

12. Parma - Sampdoria

Det endte 2-3 her sist sesong i en kamp som ble spilt i midten av juli i fjor like etter at sesongen startet opp igjen som følge av koronautbruddet. Parma røk ut av cupen torsdag kveld etter 1-2 tapet på overtid borte mot Lazio. I Serie A er de nest sist med 13 poeng, poenget bak Cagliari på trygg grunn, og har nå ni kamper på rad uten en eneste seier (0-4-5). Etter fem tap på rad fikk de med seg ett poeng hjem fra bortemøtet med Sassuolo sist søndag (1-1) i en kamp de ledet 1-0. Caviglia er ute, ellers ser det greit ut.

Sampdoria berget til slutt plassen forrige sesong, men har kommet langt bedre i gang med den inneværende. Laget, med både Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen i sine rekker, kommer fra 2-1 seier hjemme over Udinese forrige helg og ligger med det på 10. plass med 23 poeng. På de 18 første kampene har det kun blitt to uavgjorte (7-2-9) og på de ni siste er fire vunnet og fem tapt. Ferrari og Gabbiadini er begge ute.

En vrien kamp. UB skal normalt holde på 96-rekkeren, men på det største kupongforslaget så helgarderer vi oppgjøret. HUB.

