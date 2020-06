Bayern Munchen cruiser mot ligagull og cupfinale

Bayern er på vei til å bli dobbeltmester i Tyskland for andre året på rad.

Det er litt hummer og kanari på midtukekupongen. Den består av én kamp fra den tyske cupen, fem kamper fra 3. Liga i Tyskland, en kamp fra den danske cupen, en kamp fra østerriksk Bundesliga, to kamper fra polsk Ekstraklasa og to kamper fra den portugiske toppdivisjonen. Alle kampene spilles onsdag. Bonuspotten gjelder igjen og er på ca 1,1 millioner kr. Innleveringsfristen er onsdag kl. 18.55. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

1. Bayern München—Eintracht Frankfurt

Tysk,cup Semifinale. Bayern Munchen tok the double i Tyskland sist sesong. Da vant de både Bundesliga og cupen, og de virker å være i rute til å gjøre det samme denne sesongen. Med seier mot Eintracht Frankfurt vil Bayern-laget være klar for cupfinalen. Hansi Flicks menn spilte mot Frankfurt så sent som for tre uker siden. Da var det enveiskjøring på Allianz Arena, slik det ofte er når Bayern spiller hjemme. Bayern slo Die Adler 5-2. Vi tror ikke at Frankfurt får revansj i denne kampen.

Bayern har scoret fire ganger eller mer i to av de tre siste kampene etter at de rullet over Frankfurt, og med alle de offensive spillerne storklubben har i stallen er det stor sjanse for at de tar en ny storseier mot laget fra finasbyen i cupen. Statistikken mellom disse to klubbene taler også for en målrik match. I de syv siste kampene mellom klubbene er det scoret elleville 5,14 mål, og i tre av kampene har Bayern scoret fem ganger mot Frankfurt.

Bayern varmet opp til semifinalen i cupen med å høvle over høytflyvende Bayer Leverkusen De slo Leverkusen 4-2 på bortebane. Eintracht Frankfurt på sin side tapte 0-2 hjemme i lokaloppgjøret mot Mainz. Det var neppe den ideele oppladningen før cupkampen. Bayern skal vinne greit. H

2. Chemnitzer FC—Ingolstadt

Tysk, 3 Liga. Chemnitzer FC er i trøbbel. Etter å ha vunnet 1-0 borte mot bunnlaget Carl Zeiss Jena, står de med to tap i de to siste kampene - mot henholdsvis Sonnenhof Grossaspach (0-1) og Duisburg (1-2). Laget er kun ett poeng over nedrykksstreken. Hjemmeformen er brukbare 6-6-3 og 22-16 i målforskjell.

Ingolstadt spilte i 1. Bundesliga så sent som i 2016-2017-sesongen, men endte på nest sisteplass og rykket ned. Nedturen har fortsatt for laget fra Audi-byen. Sist sesong rykket de ned til 3. Liga etter å ha tapt kvalifiseringen mot Wehen Wiesbaden. Koronapausen kom beleilig for Ingolstadt. De sto uten seier i fem kamper på rad før koronapandemien stengte ned Tyskland, men etter at ligaen kom i gang igjen har de en seier, en uavgjort og ett tap. Ingolstadt har ok resultater på bortebane, hvor de står med 6-4-4 og 21-16 i måforskjell.

Det omvendte oppgjøret mellom lagene endte 1-1. Ingolstadt ledet til pause, men Chemnitzer FC utlignet i andre omgang. Vertene er i desperat poengnød. På hjemmebane skal de være i stand til å ta poeng mot et tamt Ingolstadt-lag. Vi spiller HU på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

3. Würzburger Kickers—FC Carl Zeiss Jena

Tysk 3. Liga. Würzburger Kickers ligger på åttendeplass med 47 poeng. Etter at opprykksjagende Waldhof Mannheim snublet mot Hallescher tirsdag, kan vertene klatre opp til tredjeplass med tre poeng mot Carl Zeiss Jena. På hjemmebane har det vært litt enten eller med Würzburger Kickers De står med 7-1-6 før kampen mot bunnlaget i 3. Liga.

Carl Zeiss Jena er fortapt i bunnen av 3. Liga-tabellen. De har kun tatt 18 poeng på 30 kamper denne sesongen, og de har 18 poeng opp til Zwickau som ligger på plassen over nedrykksstreken. Tabelljumboen har sluppet inn 37 mål på bortebane, som er mer enn noen andre lag i 3. Liga. Det lover ikke bra før møtet med hjemmelaget som har scoret 53 mål hittil denne sesongen De er dermed et av lagene som har scoret fjerde mest mål i ligaen. Med seier vil Würzburger Kickers være med i kampen om opprykk Det burde være perfekt motivasjon. H

4. SG Sonnenhof Großaspach—SC Preussen Münster

Bunnoppgjør i tysk 3. Liga. Begge lagene står til livet i nedrykksgjørme. Verst stilt er Sonnenhof Grossaspach. De ligger nede på nest sisteplass i 3. Liga med kun 25 poeng etter 30 kamper. SC Preussen Münster ligger på plassen over vertene, men de har åtte poeng mer enn hjemmelaget.

Etter en elendig start på sesongen, begynte SC Preussen Münster å plukke poeng etter nyttår. De har likevel bare vunnet to av 14 bortekamper så langt. Til gjengjeld har begge seirene kommet etter nyttår, og begge lagene ligger på nedre halvdel av tabellen. Dette er en sekspoengs kamp.

Sonnenhof Grossaspach trenger en seier for å henge med i kampen for å overleve. Vertene er ubeseiret i de to siste kampene, men begge ble spilt på bortebane. På hjemmebane har de tapt tre av de fire siste kampene. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Kaiserslautern—MSV Duisburg

Tysk, 3. Liga. Kaiserslautern er inne i en fin stim. De er ubeseiret i de seks siste kampene, men fire av dem har endt uavgjort. De har kun tapt to av de siste 16 kampene. Hjemmestatistikken viser 3-9-2 og 16-15 i målforskjell.

Etter skuffende resultater i de to første kampen etter koronapausen, var Duisburg tilbake på vinnersporet i forrige serierunde. Da slo de Chemnitzer 2-1. Duisburg er ligaens beste hjemmelag, men det går ikke like bra for dem når de spiller på utebane. Da viser statistikken at Mini Jakobsens gamle klubb har tapt syv av de siste 15 bortekampene. Skal de rykke opp, så trenger de poeng i de gjenstående kampene, men vi tror Duisburg får problemer her. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

6. SpVgg Unterhaching—Eintracht Braunschweig

Tysk, 3. Liga. Tabellnaboer. Det er tett i toppen av 3. Liga-tabellen. Kun fire poeng skiller Würzburger Kickers på åttendeplass og Duisburg på førsteplass. Unterhaching, som ligger på syvendeplass, puster Eintracht Braunschweig i nakken. Formen er så som så. Vertene har tapt fire av de fem siste kampene.

Eintracht Braunschweig på sin side har to seire og én uavgjort etter koronapausen. De kan klatre helt opp til andreplass med seier mot Unterhaching. Det omvendte oppgjøret mellom disse lagene endte 0-0. Gjestene har kun vunnet én av de siste syv bortekampene. Seieren kom i forrige serierunde da de slo nedrykkstruede Hallecher. Vi spiller UB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

7. AaB—AGF Aarhus

Reprise av helgens seriekamp. Den spilles også på samme bane. David Nielsen og AGF vant 3-2 mot AaB i helgen, og festet dermed grepet om tredjeplassen i Superligaen. AGF er nå ni poeng foran laget fra Nord-Jylland med ti kamper igjen i mesterskapserien. Det gjør at cupen er ekstra viktig for AaB. Da vil de både sikre seg et trofé og skaffe seg en plass i Europa. Lucas Andersen startet på benken søndag, men han er antakeligvis klar ti å starte AaB. Rasmus Thelander er skadet, mens Mathias Ross er friskmeldt.

I Aarhus begynner det å lukte medalje denne sesongen. David Nielsens mannskap innehar tredjeplassen, fire poeng foran Brøndby på fjerdeplass, før mesterskapsspillet Men de har også en mulighet til å sikre seg spill i Europa neste sesong, hvis laget vinner i Aalborg og vinner cupen. AGF har ikke vunnet noe på 20 år, så dette er en glimrende mulighet for David Nielsen til å skrive seg inn i historiebøkene, hvis han kan skaffe et trofé til Danmarks nest største by. Casper Højer Nielsen spilte ikke søndagens kamp, da var han suspendert, og det samme gjaldt Nicolai Poulsen. Begge er spilleklare til semifinalen mot AaB. Den tidligere Godset- og Nest-Sotra-treneren må imidertid fortsatt klare seg uten Mustapha Bundu Han er skadet.

Dette blir en spennede kamp med to jevne lag AGF var bedre enn AaB på søndag, men med Lucas Andersen fra start kan vertene få en opptur. Vi tror på en underhodende kamp med mange sjanser. Vi har størst tro på AGF, men cup er cup. Vi helgarderer. Vi spiller HUB på 96-rekkeren og 432-rekkeren.

8. Sturm Graz—FC Salzburg

Sturm Graz tapte hele 0-4 borte mot Rapid Wien i helgen, og selvtilliten er antakeligvis tynnslitt før hjemmekampen mot serieleder FC Salzburg. Gjestene banket Hartberg 6-0 på søndag og Patson Daka scoret hat-trick. Det lukter målfest i Graz når topplaget møter bunnlaget i mesterskapsserien. Erling Braut Haalands gamle klubb topper tabellen syv poeng foran Wolfsberg og Rapid Wien.

Salzburg har overtaket på Sturm Graz. De er ubeseiret i de seks siste kampene mot dem. Gjesten er store favoritter. De har vunnet de fem siste kampene uten å slippe inn mål, mens Sturm Graz tapt tre kamper på rappen, og de har gått målløs av banen i to av dem. Vertene tapte 0-2 sist gang de møtte serielederen tilbake i mars, og vi tror de taper igjen her. B

9. Legia Warszawa—Arka Gdynia

Serieleder Legia Warszawa festet grepet om tabelltoppen etter to borteseire på rad mot Lech Poznan og Wisła Kraków. Hovedstadslaget er kjempefavoritter før de møter nedrykkstruede Arka Gydnia. Legias hjemmekamper har vært underholdende denne sesongen. Det har vært scoret over 2,5 mål i hver av de ni siste kampene siden midten av oktober. De kampene har bydd på 4,22 mål i snitt, og Legia har scoret tre mål eller mer i seks av kampene.

Den tsjekkiske spissen Tomas Pekhart har vært i storform etter at han kom til den polske hovedstaden i februar, og han scoret to mål i forrige serierunde mot Wisla. Legia skal være i stand til å ta en komfortabel seier hjemme mot et Arka-lag som har tapt de tre siste bortekampene på rad. Gjestene tapte 0-1 på hjemmebane mot Legia i det omvendte oppgjøret i november. Soleklar H.

10. LKS Lodz—Jagiellonia Bialystok

Lodz, som rykket opp før denne sesongen, er på vei ned igjen til nivå to i polsk fotball. De ligger helt på bunn i Ekstraklasa med 21 poeng, og har nå åtte poeng opp til Korona Kielce som er over nedrykksstreken. Vertene står med ett tap og én uavgjort i de to kampen etter koronapausen, og de har kun vunnet én av de siste elleve kampene.

Jagiellonia Białystok ligger på den viktige åttendeplassen før serien deles. De har tre poeng ned til Raków Częstochowa, som innehar niendeplassen. Gjestene har ikke råd til å tape denne kampen om de har tenkt å spille i mesterserien i sluttspillet. Formen til Jagiellonia Białystok er god. De er ubeseiret i de fem siste kampene, og har vunnet de to siste bortekampene mot Pogon Szczecin (2-1) og Cracovia (1-0).

Jagiellonia Białystok vant 2-0 i hjemmekampen mot LKS Lodz i november, og vi tror ikke at de taper her heller. Vi spiller UB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

11. Portimonense SC—Benfica

Benfica har kun tapt én av de siste ni kampene i alle turneringer mot Portimonense. Lisboa-klubben topper tabellen i den portugisiske toppdivisjonen før kampen, mens vertene ligger fortsatt under nedrykksstreken. Gjestene har holdt nullen i syv av de siste tolv bortekampene sine i Primeira Liga, og de har vunnet alle syv. Sist disse to lagene møttes vant Benfica 4-0, og igaens toppscorer Carlos scoret to av målene i andre omgang.

Portimonense ligger på nedrykksplass. De hadde 13 kamper på rad uten seier før 1-0-seieren mot Gil Vicente i forrige serierunde. De tre poengene tente et ørlite håp hos hjemmelaget, som har seks poeng opp til trygg grunn med ni serierunder igjen. Vertene sliter offensivt Portimonense har gått måløse av banen i fem av de siste tolv hjemmekampene, og i ni av de hjemmekampene har det vært scoret mindre enn 2,5 mål. At Benfica bare klarte 0-0 mot Tondela viser at de ikke er i storform nå.

Portimonense har bare scoret ni mål på hjemmebane, og kun 17 totalt denne sesongen. Benfica på sin side har scoret 24 mål på bortebane, men de har kun scoret ett mål i hver av de siste fire bortekampene i alle turneringer. Vi tror mest på Benfica-seier, men de får det ikke lett. Vi spiller B på 96-rekkeren og UB på 432-rekkeren.

12. FC Porto—Maritimo Funchal

Porto tapte 1-2 mot Famalicao i forrige serierunde, og det gjorde at de ble skjøvet ned fra tabelltoppen i den portugisiske toppdivisjonen av erkerivalene, Benfica. Livevel; Benfica klarte bare 0-0 mot Tondela. Det betyr at begge toppklubbene har 60 poeng, og det eneste som skiller dem er målforskjellen.

Maritimo tok ett poeng hjemme mot Vitoria Setubal Kampen endte 1-1, og laget fra Medeira er kun seks poeng over nedrykksstreken. Porto har et jerngrep på Maritimo De har vunnet fem av de syv siste kampene mot gjestene. Porto er også et soid hjemmelag. De har vunnet ti av de siste tolv hjemmekampene i Primeira Liga, mens Maritimo har tapt seks av sine tolv bortekamper. Vertene har scoret 2,58 mål i snitt på hjemmebane, og de har holdt nullen i nesten 70 prosent av kampene på Estádio Do Dragão. Porto er ikke i sin beste form nå, men de skal likevel være i stand til å ta tre poeng mot et Maritimo-lag som sliter. H

Sportspills 96-rekker

1. Bayern München—Eintracht Frankfurt H

2. Chemnitzer FC—Ingolstadt HU

3. Würzburger Kickers—FC Carl Zeiss Jena H

4. SG Sonnenhof Großaspach—SC Preussen Münster UB

5. Kaiserslautern—MSV Duisburg HU

6. SpVgg Unterhaching—Eintracht Braunschweig UB

7. AaB—AGF Aarhus HUB

8. Sturm Graz—FC Salzburg B

9. Legia Warszawa—Arka Gdynia H

10. LKS Lodz—Jagiellonia Bialystok UB

11. Portimonense SC—Benfica B

12. FC Porto—Maritimo Funchal H

