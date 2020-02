Bayern München har festet grepet i Bundesliga

Bayern München ligner seg selv igjen. Søndag blir Bayern en våre sikre på tippekupongen når serietoer RB Leipzig kommer på besøk.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong består av to kamper fra Premier League, tre kamper fra La Liga, fem kamper fra italiensk Serie A og avsluttes med to kamper fra tysk Bundesliga. Bonuspotten er på ca 700 000 kr. Innleveringsfristen er kl 14.55.

1. Manchester City - West Ham

Det vil seg ikke for Manchester City denne sesongen, ihvertfall ikke i Premier League. Brente haugevis med sjanser i tillegg til et straffespark på stillingen 0-0 borte mot Tottenham forrige søndag. Så ble Zinchenko utvist midtveis i 2. omgang. Og på sine to første skudd på mål scoret Tottenham og vant 2-0. Det betyr at avstanden opp til Liverpool er på formidable 25 poeng, men City er fortsatt på 2. plass. Burde naturligvis stått med 12-0-0 på hjemmebane, men står med 8-2-2. Raheem Sterling er ute med en hamstringsskade, mens Oleksandr Zinchenko soner karantene etter sin utvisning mot Tottenham.

West Ham er i trøbbel. Ledet både 2-0 og 3-1 hjemme mot Brighton sist lørdag, men det endte 3-3. Er under streken og ligger tredje sist med kun 24 poeng. Svake 3-3-6 på tolv spilte bortekamper. Andriy Yarmolenk og Felipe Anderson er begge tilbake i trening, men ikke aktuell for søndagens kamp. Jack Wilshere er skadet og trolig ute fo resten av sesongen.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende. H.

2. Sheffield United - Bournemouth

Hjemmelaget fortsetter å imponere og tok en sterk 1-0 seier borte mot Crystal Palace sist lørdag. Fortjent var det kanskje ikke. Ligger på en flott 6. plass med 36 poeng og Sander Berge gikk rett inn i startoppstillingen mot Palace. Det er kun fem poeng opp til Chelsea på 4. plass. Men har faktisk ikke bedre enn 5-2-5 på hjemmebane. David McGoldrick er eneste spiller som er usikker. Alt tyder på at Sander Berge starter kampen og får sin hjemmedebut på Brammal Lane. En annen nykommer Richairo Zivkovic kan også få sin debut.

Bournemouth med to svært viktige hjemmeseire mot Brighton og Aston Villa. De to lagene har tilsammen fire seire på bortebane, men de seks poengene har igjen sendt Bournemouth over streken. Med 26 poeng er det to poeng ned til West Ham under streken. Svært moderate 3-1-8 på bortebane.

David Brooks, Chris Mepham og Charlie Daniels er fortsatt ute med skader, mens Jefferson Lerma soner karantene. Joshua King og Jack Stacey er begge friskmeldt, så får vi hvor mye manager Eddie Howe eventuelt involvere de to.

Siste innbyrdes mellom lagene i seriesammenheng er faktisk tilbake til 2012/13-sesongen da i League One. Da vant Sheffield United 5-3. Sesongen før også da i League One, vant Sheffield United 2-1. H.

3. Real Betis - Barcelona

Real Betis har ikke helt fått betalt for den ambisiøse satsingen sin før sesongen. De ligger nede på 12. plass med 28 poeng, men det er 16 serierunder igjen og kun åtte poeng opp til Atletico Madrid på 6. plass. Formen viser 4-3-2 på de ni siste seriekampene. Klart godkjente 6-2-3 hjemme i Sevilla. Zouhair Feddal soner karentene, mens Juanmi er ute med skade. Carles Alena på lån fra Barcelona er ventet å starte kampen.

Det må være mer enn en mannsalder siden verken Barcelona eller Real Madrid er videre til semifinalen i Copa del Rey. Barcelona røk 0-1 borte for Athletic Bilbao torsdag kveld og borteproblemene har vært der hele sesongen. Har faktisk ikke bedre enn 4-3-4 på bortebane og ligger tre poeng bak serieleder Real Madrid. Gerard Pique soner karanten søndag, Luis Suarez er fortsatt ute med skade.

Det står 0-1-5 på de seks siste tilsvarende. Real Betis akter å gjøre noe med den statistikken søndag kveld. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

4. Celta Vigo - Sevilla

Åtte kamper på rad uten seier for Celta Vigo nå som står med 0-5-3 i denne perioden. Ligger nest sist med 17 poeng, men det er kun poenget opp til Mallorca på sikker plass. Moderate 2-5-4 på hjemmebane. Kevin Vazquez soner karantene, ellers er det svært få skadeproblemer.

Sevilla skuffet med kun 1-1 hjemme mot Alaves forrige søndag og ble dermed forbigått av Getafe på tabellen. Ligger på 4. plass med 39 poeng og den plassen gir som kjent spill i Champions League. Klart godkjente 6-2-3 på bortebane. Diego Carlos er tilbake etter karantene og ellers er det bortimot skadefritt mannskap.

Vi merker oss at det står 4-2-1 på de sju siste tilsvarende i Vigo og at hjemmelaget har vunnet de to foregående sesongene. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Osasuna - Real Madrid

Osasuna kunne ikke utfordre formsterke Villarreal sist søndag og tapte 1-3. 2-0 seier hjemme mot Levante nest sist. Ligger på en fin 11. plass med 28 poeng og har ti poeng ned til Leganes under streken. Kun to av 11 hjemmekamper er tapt (4-5-2). Aridane Hernandez soner karantene, mens Darko Brasanac returnerer etter karantene.

Real Madrid med en overraskende sorti ut av Copa del Rey torsdag kveld da det ble 3-4 tap hjemme mot Real Sociedad. Stilte med et ganske bra lag i den kampen, Casemiro var vel egentlig det eneste sentrale fraværet av de som er friske. Brasilianeren er tilbake søndag, mens Eden Hazard fortsatt er ute. Kun ett tap på de 22 første seriekampene og fine 6-4-1 på bortebane. Topper La Liga tre poeng foran Barcelona.

Siste tilsvarende mellom lagene var i 2016/17-sesongen, da vant Real Madrid 3-1. Men Osasuna er ingen walkover denne gang. UB.

6. Inter - AC Milan

De fem neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Serie A. «Derby della Madonnina» er første kamp ut, der lagene som kjent deler hjemmebane.

Etter tre strake 1-1 kamper, kom Inter tilbake på vinnersporet sist helg med 2-0 seier borte mot Udinese. Både Christian Eriksen og Victor Moses fikk sine debuter i den kampen. Ligger på 2. plass med 51 poeng, det er tre poeng opp til serieleder Juventus. Lautaro Martinez soner karantene også denne søndagen, det samme gjelder for Allessandro Bastoni. Alexis Sanchez er friskmeldt og ventes å erstatte suspenderte Martinez.

AC Milan med skuffene 1-1 hjemme mot Verona sist helg. Det har uansett vært bedring for Milan i det siste og laget er ubeseiret på de fem siste seriekampene (3-2-0). Ligger på 8. plass med 32 poeng og har sju poeng opp til den viktige 4. plassen. Zlatan Ibrahimovic var syk sist helg, men er tilbake søndag. Milan har ellers ingen fravær av betydning.

Inter vant begge oppgjørene forrige sesong og de vant også 2-0 i tredje serierunde denne sesongen. HU.

7. Parma - Lazio

Parma kom tilbake både fra 0-1 og 1-2 borte mot Cagliari sist lørdag og utlignet fire minutter på overtid. Ligger på en flott 7. plass med 32 poeng og har godkjente 6-1-4 på hjemmebane. Roberto Inglese er fortsatt ute med skade, ellers er det ingen nye fravær eller karantener.

Lazio klarte ikke å bryte ned Verona i onsdagens hengekamp hjemme på Stadio Olimpico og måtte nøye seg med 0-0. Det gjør at laget fortsatt er på 3. plass med sine 50 poeng. Det er kun ett poeng opp til Inter på 2. plass og fire poeng opp til serieleder Juventus. Fine 6-2-2 på bortebane. Både Stefan Radu og Sergej Milinkovic-Savic soner karantene søndag. Jordan Lukaku og Joaquin Correa er begge fortsatt ute med skader.

0-2 i tilsvarende kamp forrige sesong. Nå værer vi en smell. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

8. Napoli - Lecce

Etter en elendig periode viser Napoli nå form med strake seirer mot Juventus og Sampdoria i serien samt Lazio i cupen. Men er fortsatt nede på en meget skuffende 10. plass med kun 30 poeng. Og har ikke bedre enn 4-2-5 på hjemmebane. Kalidou Koulibaly, Allan og Dries Mertens er alle tilbake i spill og Gennaro Gattuso har få skader i sitt lag nå. Elif Elmas soner karantene.

I den ellevte hjemmekampen kom endelig sesongens første hjemmeseier for Lecce da Torino ble slått hele 4-0 forrige helg. Det gjorde at avstanden ned til Genoa under streken økte til tre poeng for Lecce som ligger fjerde sist. Moderate 3-2-6 på ni spilte bortekamper.

Ingen innbyrdes mellom lagene de siste sesongene da Lecce har spilt i Serie B. Normalt ender dette med en grei hjemmeseier. H.

9. Brescia - Udinese

Med 0-2-5 på de sju siste seriekampene ligger Brescia nest sist på tabellen med kun 15 poeng. Men det er ikke mer enn fire poeng opp til Lecce på sikker plass. Ernesto Torregrossa soner karantene, men velkjente Mario Balotelli er tilbake. Brescia med kun en hjemmeseier hittil (1-2-8).

Udinese med ustabile 3-0-3 på sine seks siste seriekamper. Ligger på 15. plass med 24 poeng og har således åtte poeng ned til Genoa under streken. Har vært klart best hjemme hittil (5-2-4), borte er åtte av elleve kamper tapt (2-1-8). Samir er eneste fravær av betydning.

Brescia rykket opp til Serie A foran denne sesongen, således har det ikke vært noen tilsvarende oppgjør mellom disse to lagene de siste sesongene. Brescia bør unngå tap mot bortesvake Udinese. HU.

10. Genoa - Cagliari

To sterke poengdelinger på bortebane for Genoa. For 14 dager siden ble det 0-0 mot Fiorentina og sist søndag maktet bunnlaget 2-2 borte mot sterke Atalanta. Men er fortsatt under streken med sine 16 poeng, det er tre poeng opp til Lecce på sikker plass. Både Cristian Romero and Valon Behrami soner karantene søndag, mens Lerager er eneste spiller på skadelisten.

Cagliari er uten seier på sine åtte siste seriekamper (0-4-4), men grunnet en sterk innledning på sesongen er laget fortsatt helt oppe på 6. plass med 32 poeng. Roter bort både 1-0 og 2-1 hjemme mot Parma sist helg og måtte nøye seg med 2-2. Brukbare 3-6-2 på bortebane. Luca Cigarini soner karantene, mens fire spillere er ute med skade.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende i Genova. Vi nøyer oss med halvgardering. HU.

11. Bayern München - RB Leipzig

De to siste kampene på søndagens tippekupong er begge hentet fra tysk Bundesliga og vi starter med ett toppoppgjør mellom de to øverste lagene på tabellen.

Med seks strake seire har Bayern München overtatt ledelsen i Bundesliga. De står på 42 poeng og har ett poeng ned til RB Leipzig på 2. plass. Totalt 7-1-2 på hjemmebane. Javi Martinez, Ivan Perisic og Niklas Süle er ute med skader.

RB Leipzig innledet med 3-1 seier hjemme mot Union Berlin i den første serierunden etter vinterpausen, men røk så 0-2 borte mot Eintracht Frankfurt i den neste. Sist helg måtte laget nøye seg med 2-2 hjemme mot Borussia Mönchengladbach. Fire tapte poeng i de to siste, har altså betydd at laget er forbigått av Bayern München og ligger på 2. plass. Totalt 6-2-2 på bortebane. Willi Orban og Kevin Kampl er eneste spillere på skadelisten.

Tre strake hjemmeseire de tre foregående sesongene. H.

12. Borussia Mönchengladbach - FC Köln

Etter å ha innledet etter vinterpausen med 0-2 tap borte for Schalke 04, har Borussia Mönchengladbach slått tilbake med 3-1 seier hjemme mot Mainz og et sterkt bortepoeng mot RB Leipzig forrige lørdag. Ligger på 4. plass med 39 poeng og har kun tre poeng opp til serieleder Bayern München. Bunnsolide 8-1-1 på hjemmebane. Spissen Alassane Plea ble utvist mot RB Leipzig. Han står med åtte seriemål og soner følgelig karantene søndag. Forsvarspillerne Tony Jantschke og Ramy Bensebaini er ute med skader.

FC Köln med fem seire på de seks siste seriekampene. Tapte dog hele 0-5 mot Borussia Dortmund i forrige bortekamp og fire av seirene er tatt på hjemmebane. Der står Köln med 5-1-4, på bortebane er sju av ti kamper tapt (2-1-7). Ligger på 14. plass med 23 poeng, men har seks poeng ned til Werder Bremen på kvalikplassen før helgens serierunde. Mark Uth er hentet fra Schalke 04 på lån for Köln som kan glede seg over få skader i troppen.

5-0-1 på de seks siste tilsvarende oppgjørene. Det blir trolig hjemmeseier også denne gang. H.

96-rekker:

1. Manchester City — West Ham H

2. Sheffield United — Bournemouth H

3. Real Betis — Barcelona HUB

4. Celta Vigo — Sevilla U

5. Osasuna — Real Madrid UB

6. Inter — Milan HU

7. Parma — Lazio HU

8. Napoli — Lecce H

9. Brescia — Udinese HU

10. Genoa — Cagliari HU

11. Bayern München — RB Leipzig H

12. Borussia Mönchengladbach — FC Köln H





