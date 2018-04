Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Sandefjord har fått opp farten

Oddsdobbel 2: Real Madrid med stø kurs mot semifinale

Tippetips: Bayern München har stålkontroll

V4/V5 Jägersro galopp: Herlig onsdagslunsj i Malmö

VikingLotto onsdag: Potten er på utrolige 318 millioner kr

Det er flott tippekupong som venter denne midtuken. To kamper fra Eliteserien, de to siste kvartfinalereturene i Champions League, en kamp fra Championship og to kamper fra League One i England, en dansk cupkamp og kupongen avsluttes med de fire returoppgjørene i Europa League. Seks av kampene spilles onsdag, mens seks av kampene spilles torsdag. Innleveringsfristen er onsdag kl 18.25. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 850 000 kr. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på midtukekupongen.

1. Sandefjord - Ranheim

Utsatt kamp som opprinnelig var satt opp i 2. serierunde. Etter en fryktelig seriestart med 0-5 tap borte for Molde, slo Sandefjord voldsomt tilbake 2. påskedag med 4-1 seier borte mot Start. Søndag ble det 1-1 hjemme mot Stabæk og fire poeng på sine tre første spilte seriekamper, må sies å være en klart godkjent sesongstart for Sandefjord og den nye treneren Magnus Powell. Hadde flotte 8-2-5 på hjemmebane forrige sesong. Trener Magnus Powell har ingen skader i sitt mannskap.

Ranheim fikk altså utsatt begge sine kamper i de to første serierundene og var det eneste laget som gjorde det. Seriepremieren kunne ikke gått bedre. Laget valset over Stabæk og imponerte med 4-1 seier hjemme i Trondheim mandag kveld. 4-2-9 (2016) og 5-5-5 (2017) på bortebane i de to foregående sesongene i OBOS-ligaen, så Ranheim har ikke utmerket seg som et sterkt bortelag på nest øverste nivå. Og søndag ble det altså 0-4 borte mot Tromsø, så det kan bli en strevsom sesong på bortebane for de nyopprykkede. Mads Reginiussen er fortsatt ute, mens et par tre andre spillere er usikre.

Sandefjord skal ha gode vinnersjanser her. H.

2. Tromsø - Strømsgodset

Tromsø innledet med en meget svak seriepremiere borte mot Start og røk hele 1-4. Vesentlig bedre prestasjon borte mot Molde forrige mandag, selv om det ble 1-2 tap. Tok rev i seilene i hjemmepremieren mot Ranheim søndag og vant overbevisende 4-0. 6-5-4 hjemme på Alfheim forrige sesong og avsluttet da sesongen med å vinne fem av de sju siste hjemmekampene. Trener Simo Valakari kan mønstre et skadefritt mannskap.

Strømsgodset er av flere tippet på 2. plass denne sesongen, men de to første kampene ga ikke prov på at laget kommer til å innfri de tipsene. I serieåpningen ble det 2-2 hjemme mot Stabæk, bortekampen mot Tromsø i andre serierunde ble som kjent utsatt og sist mandag skal laget si seg heldig med ett poeng i hjemmekampen mot et svært så solid Brann-lag. Men slo altså voldsomt tilbake borte mot Vålerenga lørdag og vant 4-1 på Intility Arena. Marcus Pedersen stod for to av målene og er allerede oppe i fire mål denne sesongen. Godset hadde dog ikke bedre enn 4-5-6 på bortebane i fjor. Eirik Ulland Andersen er tilbake i trening, men det er uvisst om han rekker onsdagens kamp. Eirik Ulland Andersen og Tokmac Nguen har begge vært ute i de siste kampene, men er friskmeldt og klare til onsdagens kamp.

1-1, 2-0 og 0-6 i de tre siste tilsvarende på Alfheim. Åpent igjen og vi helgarderer. HUB.

3. Real Madrid - Juventus

Vi hadde litt feeling for at Real Madrid kunne tape den første kampen i Torino forrige tirsdag, men et effektivt og bunnsolid Real Madrid vant første kamp 3-0 og har full kontroll på semifinaleplassen foran onsdagens returkamp. 1-1 hjemme mot Atletico Madrid i søndagens byderby i La Liga og råsterke 9-1-0 på de ti siste seriekampene. Sergio Ramos soner karantene, mens Nacho og Jesús Vallejo er usikre.

Juventus har en meget vrien oppgave foran seg før dette returoppgjøret. Går som toget i hjemlig Serie A og står i likhet med Real Madrid med 9-1-0 på sine ti siste seriekamper og holder sin firepoengs-luke ned til Napoli på toppen av tabellen, når det gjenstår sju serierunder. Solide 13-2-1 på bortebane. Paulo Dybala og Rodrigo Bentancur er begge ute med karantene, mens Andrea Barzagli er ute med skade.

Real Madrid er kanonsterke hjemme og vinner ganske sikkert også returoppgjøret. H.

4. Bayern München - Sevilla

To selvmål av Sevilla avgjorde det første oppgjøret og ga Bayern München et strålende utgangspunkt foran returmøtet hjemme på Allianz Arena. Med 2-1 ledelse skal det nye til om ikke Bayern går til semifinale.

Bayern München har omtrent ikke gjort annet enn å vinne siden Jupp Heynckes tok over laget i oktober i fjor. Tapte riktignok 1-2 borte mot RB Leipzig i siste seriekamp før landslagspausen, men har slått tilbake med 6-0 hjemme mot Borussia Dortmund og 4-1 borte mot Augsburg i de to siste seriekampene. Leder Bundesliga med 20 poeng ned til Schalke 04 på 2. plass og er allerede seriemester fem serierunder før slutt. Kingsley Coman og Manuel Neuer er begge fortsatt skadet, mens det hersker litt usikkerhet med både Arturo Vidal og David Alaba.

Etter tre strake finaleseire i Europa League, var Sevilla med i det ypperste selskap forrige sesong. Kom seg da til åttedelsfinale i Champions League, men røk der overraskende ut for Leicester. Tok seg til gruppespillet i årets utgave av Champions League som gruppetoer i Liverpools gruppe. Trakk så Manchester United i åttedelsfinalen og etter 0-0 i første hjemme, var United store favoritter til å avansere. Men cuplaget Sevilla fornektet seg ikke, og vant 2-1 på Old Trafford. I den hjemlig ligaen har det gått sånn passe for Sevilla denne sesongen. Sju serierunder før slutt ligger laget på 7. plass med totalt 46 poeng og står med svake 6-0-10 på bortebane. Éver Banega er tilbake etter å ha sonet karantene i hjemmekampen, mens Simon Kjær er usikker.

Det er vanskelig å se for seg at ikke Bayern München også vinner returoppgjøret. H.

5. Wolverhampton - Derby

Med 1-0 seier borte mot Cardiff i toppkampen fredag kveld, tok Wolverhampton et nytt viktig steg mot direkte opprykk. Med fem seriekamper igjen å spille og likt antall gjenstående kamper for Cardiff på 3. plass, skiller det åtte poeng og Wolves har tre av sine fem siste kamper på eget gress. Solide 4-1-0 på de fem siste seriekampene og sterke 14-4-2 på hjemmebane. Wolverhampton-manager Nuno Espirito Santo har alle sine nøkkelspillere tilgjengelig.

Derby med svært variable 2-2-2 på sine seks siste seriekamper. Ligger på 5. plass og kan ikke nå direkte opprykk med sine 68 poeng, men har to poeng ned til Middlesbrough på 7. plass, og to kamper til gode på Boro (lag tre til seks får som kjent playoff). Har kun tapt tre bortekamper denne sesongen (8-9-3), men kun en seier på de fire siste bortekampene (1-3-0). Derby har ingen nye skader eller karantener, men Ikechi Anya, Bradley Johnson og Marcus Olsson er fortsatt ute med skader.

2-3 og 2-1 i de to siste tilsvarende. Det bør være fordel hjemmelaget her. H.

6. Oldham - Walsall

De to neste kampene på tippekupongen er begge fra League One. Her skal det spilles 46 serierunder og de forskjellige lagene har hhv spilt 39, 40 og 41 seriekamper.

Oldham har spilt 39 og ligger på 20. plass (lag 21 til 24 rykker direkte ned) og står med 44 poeng. Det skiller kun to poeng ned til Rochdale på nedrykk, men Oldham har en kamp tilgode. Fire poeng på de to siste seriekampene og totalt 8-3-8 på hjemmebane. Kean Bryan måtte ut med skade i bortekampen mot Oxford i helgen, og mister onsdagens kamp. Anthony Gerrard, Cameron Dummigan og Ryan McLaughlin er alle fortsatt ute med skader.

Walsall har spilt 40 kamper og ligger på plassen foran Oldham på tabellen, men har tre poeng mer (47). Således skiller det fem poeng ned til nedrykksstreken. Svake 4-5-10 på bortebane og seks tap på de åtte siste seriekampene (2-0-6). Walsall boss Dean Keates har ingen nye skader eller karantener.

Oldham tar et langt steg vekk fra nedrykksstriden med seier her, og formsvake Walsall bør være overkommelig. H.

7. Bradford - Shrewsbury

Med kun en seier og fattige fem poeng på de 13 siste seriekampene (1-2-10). er Bradford mer eller mindre ute av playoffdiskusjonen, når laget har sju seriekamper igjen å spille. Ligger på 12.plass med totalt 53 poeng og har ni poeng opp til Charlton på den siste playoffplassen. 7-2-9 totalt på hjemmebane.

Shrewsbury står med 40 seriekamper og ligger på 3. plass med totalt 81 poeng. Opp til serieleder Blackburn skiller det fem poeng med likt antall kamper, mens Wigan på 2. plass ligger to poeng foran med en kamp mindre spilt. 0-1 tap for Lincoln i helgens finale av EFL Trophy. Formen viser sterke 5-1-1 på de sju siste seriekampene, men 1-3 tap for Rochdale i den siste bortekampen. 11-6-4 totalt på bortebane.

Formløse Bradford skal være overkommelig for opprykksjagende Shrewsbury. UB.

8. Hobro - FC Midtjylland

Kvartfinale i den danske cupen og her spilles det ikke returoppgjør. Silkeborg og Brøndby er foreløpig klare for semifinale, mens Fredericia og Aalborg gjør opp om den tredje plassen onsdag og disse to om den fjerde plassen torsdag kveld.

Hobro tok seg til kvartfinale etter å ha slått ut sterke Nordsjælland etter straffesparkkonkurranse i åttedelsfinalen. Hobro endte på 7. plass i seriespillet før serien ble delt i tre og har spilt to kamper i sin nedrykkspulje. Der ble det først hjemmetap for Aarhus med 1-3, men i helgen ble Pål Alexander Kirkevold matchvinner for laget i 1-0 seieren borte mot Helsingør. Totalt 5-3-6 på bortebane i serien.

FC Midtjylland kjemper en innbitt kamp med Brøndby som seriegullet i superligaen og står med 6xxxxx. Solide 9-2-3 på bortebane.

Det endte 1-2 i den tilsvarende seriekampen 25. februar. Men nå er det cup og alt kan skje. Vi helgarderer. HUB.

9. CSKA Moskva - Arsenal

Tungt utgangspunkt for CSKA etter 1-4 i oppgjøret på Emirates forrige torsdag. CSKA Moskva var med i gruppespillet i Champions League i fjor høst og endte på 3. plass i gruppe med Manchester United, Basel og Benfica. Vant faktisk to av tre bortekamper der, men tapte samtidig to av tre hjemmekamper og ni poeng var ikke nok til avansement. Ligger på 3. plass i hjemlig serie og har innledet med 4-0-2 etter vinterpausen. Totalt 5-2-4 på hjemmebane. Kirill Nababkin returnerer etter karantene, og dermed er det kun skadde Viktor Vasin og Mario Fernandes som mangler for hjemmelaget.

Arsenal har tatt seg greit til kvartfinalene etter å ha eliminert Östersund og Milan i de to foregående rundene. I Premier Leageu er det blitt tre strake hjemmeseire i de tre siste seriekampene, men avstanden opp til Tottenham på 4. plass, er på hele 13 poeng når det gjenstår seks serierunder. Flotte 12-2-2 hjemme på Emirates denne sesongen. Pierre-Emerick Aubameyang er som kjent cuptied i Europa League. Henrikh Mkhitaryan er ute med skade, mens Pierre-Emerick Aubameyang er cuptied i Europa League.

Arsenal har ikke bedre enn 3-4-8 på bortebane i Premier League denne sesongen og selv om CSKA har et meget vanskelig utgangspunkt, er det slett ikke usannsynlig at de vinner returkampen. HUB.

10. FC Salzburg - Lazio

Det stod lenge 2-2 i det første oppgjøret på Stadio Olimpico sist torsdag, men to kjappe Lazio-mål gjorde at det endte med 4-2 seier til Lazio.

Den østerrikske serielederen vant sin gruppe i gruppespillet og gikk gjennom gruppespillet uten tap (3-3-0). Slo blant annet Marseille 1-0 i hjemmekampen da. Tok seg av spanske Real Sociedad i 16-delsfinalen etter å ha spilt 2-2 borte og vunnet hjemmereturen med 2-1. I åttedelsfinalen tok laget skalpen til Borussia Dortmund. Gikk på sesongens andre nederlag i den hjemlige serien, da det ble 0-1 tap borte for LASK Linz i helgen, men har sterke 19-8-2 totalt, og ettersom serietoer Sturm Graz også tapte sin kamp i helgen, er ledelsen fortsatt på åtte. Diadie Samesskou er ute med karantene, ellers kan Salzburg stille helt skadefritt.

Lazio er i ferd med å gjennomføre en solid sesong i Serie A. Stod med kun to poeng på de tre kamper, før det nå har blitt 6-2 seier hjemme mot tabelljumbo Benevento og 2-1 seier borte mot Udinese i helgen. Ettersom både Roma og Inter tapte sine seriekamper i helgen, avanserte Lazio til 3. plass med totalt 60 poeng, men det skiller kun ett poeng ned til Roma og Inter på plassene bak. Steaua Bucuresti og Dynamo Kiev er slått på vei til kvartfinalen. Marco Parolo er usikker, ellers skal det ikke være andre skadeproblemer for Lazio.

2-4 borte er ikke et umulig utgangspunkt for hjemmesterke FC Salzburg og vi tror ikke laget taper returoppgjøret hjemme. HU.

11. Marseille - RB Leipzig

RB Leipzig vant det første oppgjøret med 1-0 og det betyr at det er vidåpent foran returoppgjøret. Marseille er ferd med å gjennomføre en flott sesong i Ligue 1, selv om hjemmetapet for Lyon tredje sist var litt skuffende. Slo tilbake i den første serierunden etter landslagspausen med 3-2 seier borte mot Dijon, men måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Montpellier søndag kveld. All den tid Lyon vant sin kamp i helgen, overtok Lyon den meget viktige tredjeplassen (den siste som gir Champions League i Ligue 1. Både Lyon og Marseille står med 63 poeng, men Lyon er foran på målforskjell. Tok seg greit av Braga i 16-delsfinalen, og hadde god kontroll på Athletic Bilbao i åttedelsfinalen. Fine 9-5-2 på hjemmebane i serien. Steve Mandanda og Adil Ramil mister begge trolig kampen, mens Florence Thauvin er usikker.

Tyske RB Leipzig ble nummer tre i sin gruppe i Champions League i fjor høst og med tanke på at de øvrige lagene i den gruppen var Besiktas, Porto og Monaco var nok det litt skuffende for RB Leipzig. Tapte tre av seks gruppespillkamper der. Tok seg litt overraskende av Napoli i 16-delsfinalen etter å ha vunnet 3-1 borte, men røk 0-2 i returmøtet hjemme. I åttedelsfinalen holdt laget unna for russiske Zenit, etter å ha vunnet hjemmekampen med 2-1. Falt ned til på 6. plass i hjemlig serie etter mandagens stygge 1-4 tap hjemme mot Bayer Leverkusen. Men har fortsatte ikke mer enn seks poeng opp til Schalke på 2. plass. Moderate 5-3-6 på bortebane. Willi Orba sonet karantene i hjemmeoppgjøret, men er tilbake her.

Marseille bør ha muligheten til å snu dette, og vi nøyer oss med halvgardering her. HU.

12. Sporting Lisboa - Atletico Madrid

2-0 seier til Atletico Madrid i det første oppgjøret forrige torsdag, så det er et meget tøft utgangspunkt for Sporting før returmøtet hjemme.

Sporting Lisboa kom inn i Europa League først i 16-delsfinalene, etter å ha blitt treer i sin gruppe i Champions League. Tok der sju poeng i en gruppe som ellers bestod av Barcelona, Juventus og Olympiakos. Vant da bortekampen mot Olympiakos og gikk på knepne bortetap mot både Barcelona (0-2) og Juventus (1-2). Astana (16-delsfinalen) og Viktoria Plzen (9-delsfinalen) er slått på veien til kvartfinale. I hjemlig serie har Sporting åtte poeng opp til serieleder Benfica og fem poeng opp til Porto på andreplass, når det gjenstår fem serierunder. Sterke 13-2-0 på hjemmebane. 1-1 mot Juventus og 0-1 tap mot Barcelona på hjemmebane i høstens Champions League-gruppespill. Bas Dost og Fábio Coentrão er begge ute med karantene, mens William Carvalho er usikker.

Atletico Madrid er bookmakernes største favoritt til å vinne Europa League denne sesongen og innfridde i åttedelsfinalen med overbevisende 8-1 sammenlagt mot Lokomtotiv Moskva. Har faktisk tapt to av de fem siste seriekampene, men begge disse har vært på bortebane (Barcelona og Villarreal). Kom sterkt tilbake til 1-1 borte mot Real Madrid i søndagens seriekamp og holder fortsatt 2. plassen i La Liga med tre poeng ned til Real Madrid på 3. plass. Filipe Luis er fortsatt ute med skade. Totalt 9-4-3 på bortebane i serien.

Sporting Lisboa må gå for seier torsdag, men rutinerte Atletico Madrid ror nok dette i land. UB.

96-rekker:

1. Sandefjord Fotball — Ranheim H

2. Tromsø — Strømsgodset HU

3. Real Madrid — Juventus H

4. Bayern München — Sevilla H

5. Wolverhampton — Derby H

6. Oldham — Walsall H

7. Bradford — Shrewsbury UB

8. Hobro — FC Midtjylland U

9. CSKA Moskva — Arsenal HUB

10. FC Salzburg — Lazio HU

11. Marseille — RB Leipzig HU

12. Sporting Lisboa — Atletico Madrid UB

432-rekker:

1. Sandefjord Fotball — Ranheim H

2. Tromsø — Strømsgodset HUB

3. Real Madrid — Juventus H

4. Bayern München — Sevilla H

5. Wolverhampton — Derby H

6. Oldham — Walsall H

7. Bradford — Shrewsbury UB

8. Hobro — FC Midtjylland HUB

9. CSKA Moskva — Arsenal HUB

10. FC Salzburg — Lazio HU

11. Marseille — RB Leipzig HU

12. Sporting Lisboa — Atletico Madrid UB