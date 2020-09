Bayern München setter skapet på plass allerede på åpningsdagen

Fredag kveld sesongåpner Tysk Bundesliga med godbiten Bayern München-Schalke.

I kveld er også Bundesliga tilbake på skjermen igjen. Tittelforsvarer Bayern München tar imot Schalke hjemme på Allianz Arena og vi tror på storseier direkte.

Bayern München - Schalke (0-2) H 1,72 (spillestopp 20:25)

Tysk Bundesliga. Klart for serieåpning også i Bundesliga der tittelforsvarer og den ferske CL-mesteren Bayern München er på farten fredag kveld. Tilsvarende møte forrige sesong endte hele 5-0 her, mens det ble 3-0 til suverene Bayern da lagene møttes i Gelsenkirchen.

Bayern vil kjempe om nye titler

Bayern vant jo som mange sikkert husker godt Champions League for ikke så lang tid tilbake og er sin vane tro klare favoritter til nok et ligagull. De har hentet inn Sane fra Manchester City, mens lånespillerne Coutinho og Perisic begge er borte siden forrige sesong. Har uansett en så solid tropp at de garantert kommer til å være med å kjempe om nye titler på flere fronter også den kommende sesongen.

Schalke endte på en noe skuffende 12. plass forrige sesong og spesielt etter koronaoppholdet var poengfangsten heller mager for den tradisjonsrike klubben fra Gelsenkirchen. Ibisevic er hentet inn fra Hertha Berlin, mens Paciencia er ny på lån fra Eintracht Frankfurt. McKennie er utlånt til Juventus, mens Caligiuri gikk til Augsburg. Kenny er tilbake i Everton etter å ha vært lånt inn forrige sesong. Sane og Mascarell er begge trolig ute til fredagens premierekamp i München.



Vi forventer oss en solid Bayern-utgave også kommende sesong, og tror de vinner stort allerede i første kamp i kveld.

