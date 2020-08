Bayern München soleklar vinner på Midtukekupongen

Det er Midtukekupong med spillestopp allerede tirsdag kveld. Bayern München er storfavoritt mot Lyon i sin semifnale og blir en våre sikre på kupongen.

Ukens midtukekupong består av begge semifinalene i Champions League, en kamp fra OBOS-ligaen, en kamp fra Superettan, seks kamper fra Champions League-kvalifiseringen og avsluttes med to kamper fra russisk Premier League. Bonuspotten er på ca 1,6 mill kr. Merk at innleveringsfristen er allerede tirsdag kl 18.55. Fem av kampene spilles tirsdag kveld, de sju øvrige spilles onsdag kveld.

1. RB Leipzig - Paris Saint-Germain

Semifinale i Champions League, kampen spilles i Lisboa og det skal kun spilles en kamp.

Mange undervurderte nok RB Leipzig i kvartfinalen mot Atletico Madrid grunnet fraværet av toppscorer Timo Werner. Leipzig er dog langt mer enn ham, og de tok seg fortjent til semifinale. Endte på en sterk 3. plass i Bundesliga som ble avsluttet så langt tilbake som 18. mai. Den nye sesongen sparkes i gang 19. september. Ibrahima Konate er fortsatt ute med skade, og trolig velger manager Julian Nagelsmann samme startellever som mot Atletico Madrid.

Nå venter PSG som var i trøbbel lenge mot Atalanta i sin kvartfinale, men snudde kampen helt i sluttminuttene til en meget fortjent seier. Med den kampen i beina, er det all grunn til å forventet et enda bedre PSG tirsdag kveld. Viktige Angel Di Maria sonet karantene mot Atalanta, men er tilbake i kveld. Førstekeeper Keylor Navas er høyst usikker, mens Marco Veratti fortsatt er ute med skade.



Det er mange store favoritter på midtukekupongen og PSG er blant dem. Vi nøyer oss med UB.

2. Lyon - Bayern München

Denne kampen spilles onsdag.

Franske Lyon er normalt alltid med i toppen av hjemlig Ligue 1, men de endte helt nede på 7. plass denne sesongen som ble avsluttet etter 28 serierunder. Likevel tok Lyon seg til semifinale på bekostning av Juventus og det var ikke mange som levnet laget store sjanser mot Manchester City i lørdagens kvartfinale. Men et effektivt Lyon vant til slutt 3-1 og to av de fire lagene i semifinalen er altså franske. Lyon kan stille med toppet mannskap.

Bayern München med en helt vanvittig forestilling mot Barcelona i sin kvartfinale og hele 8-2 seier. Har smadrer både Chelsea og Tottenham på vei mot semifinalen og leverte helt ekstraordinære 19-1-0 på sine 20 siste seriekamper i Bundesliga. Suksesstrener Hansi Flick har skadefritt lag i og med at høyreback Benjamin Pavard er tilbake i trening og alt tyder på samme startellever som mot Barcelona.

Bayern München er storfavoritt til å ta hjem seieren i årets Champions League og Lyon er normalt sjanseløse i denne semifinalen. B.

3. KFUM Oslo - Kongsvinger

OBOS-ligaen og den avsluttende kampen i den tiende serierunden. Denne kampen spilles tirsdag.

I likhet med opprykkssesongen i fjor, leverer KFUM Oslo klart best hjemme på Ekeberg. 10-2-3 var fasiten forrige sesong. Denne sesongen står laget med 3-1-1 hittil. Vant kun tre bortekamper forrige sesong (3-7-5) og har tilgode å vinne på fire bortekamper denne sesongen (0-2-2). 12 poeng totalt på de ni første er nok litt under forventet.

Kongsvinger snudde 0-1 til 2-1 hjemme mot Strømmen fredag, men det var kun andre seieren. Fattige åtte poeng hittil og svært moderate 1-1-3 på bortebane.

Dog verd å merke seg at KIL vant 1-0 i tilsvarende kamp forrige sesong.

KFUM er store favoritter og de er det mange av på midtukekupongen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

4. Örgryte - Jönköpings Södra

Denne kampen spilles tirsdag. Superettan i Sverige og den siste kampen i 13. serierunde. Moderat start av Ørgryte som er helt nede på 11. plass med 15 poeng etter rekken 4-3-5 på de tolv første seriekampene. Brukbare 3-1-2 hjemme i Gøteborg.

Jönköpings Södra på 4. plass og vil ta seg opp på 3. plass med seier her. Står med totalt 22 poeng etter rekken 7-1-4 på sine tolv første seriekamper. Ustabile 2-0-3 på bortebane.

1-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. Åpen kamp dette. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Legia Warszawa - Linfield

Denne kampen spilles tirsdag. De seks neste kampene er alle hentet fra første kvalifiseringsrunde til kommende sesongs Champions League og det skal kun spilles en kamp. Legia Warszawa vant den polske serien som ble avsluttet 19. juli og er også storfavoritt i dette oppgjøret. På langoddsen betales hjemmeseier i dette oppgjøret med 1,13.

Nord-irske Linfield tok sitt tredje seriemesterskap i løpet av de fire siste sesongene og her ble serien avsluttet helt tilbake til 7. mars. Det skilte fire poeng ned til Coleraine på 2. plass. Røk 0-2 hjemme og 0-4 borte mot Rosenborg i 1. kvalifiseringsrunde forrige sesong. H.

Ikke lett å argumentere for annet enn hjemmeseier i denne og Legia blir en av våre sikre på midtukekupongen.

6. Celtic - KR Reykjavik

Denne kampen spilles tirsdag. Celtic tok sitt niende strake seriegull denne sesongen som ble avsluttet allerede 7. mars. Den skotske serien er allerede i gang igjen og Celtic står med fire poeng på sine to første. Røk skuffende ut i 3. kvalifiseringsrunde ac Champions League forrige sesong mot rumenske Cluj. Formidable 14-0-1 på 15 hjemmekamper forrige sesong.

KR Reykjavik med overlegent seriegull i 2019-sesongen som ble avsluttet 28. september 2019. Ligger på 3. plass i årets sesong som er knapt halvspilt med fem poeng opp til serieleder Valur. Spiller Champions League-kvalik for første gang på seks år.

1,07 er oddsen på Celtic-seier på oddsen. Det er ikke lett å argumentere for andre utfall enn hjemmeseier i denne heller. H.

7. Molde - Kuopio PS

Denne kampen spilles onsdag. Etter å ha innledet med 8-1-0 på sine ni første seriekamper, har Molde kommet inn i en blindgate med fire tap på sine seks siste seriekamper. Holder fortsatt 2. plassen, men har sju poeng opp til serieleder Bodø/Glimt og i tillegg en kamp mer spilt. Er uansett normalt meget sterke hjemme med 13-2-0 i fjorårssesongen og 6-0-1 hittil denne sesongen.

Finske KUPS med Arne Erlandsen som trener tok seriemesterskapet fem poeng foran Inter Turku i fjorårets sesong. Har innledet bra også denne sesongen og ligger på 2. plass etter ti spilte serierunder med tre poeng opp til serieleder Inter Turku. Ubeseiret borte med 2-4-0 på sine seks første bortekamper.

1,32 er oddsen på hjemmeseier i denne kampen og Molde skal også stå som klare favoritter. Men vi tar tar med en halvgardering. HU.

8. NK Celje - Dundalk

Denne kampen spilles onsdag. Den slovenske serien ble ferdigspilt 22. juli og NK Celje sikret seriemesterskapet med kun to poeng ned til Maribor på 2. plass. Kommende helg er det oppstart på den nye sesongen. Celje med flotte 10-7-1 på hjemmebane sist sesong.

Irske Dundalk tok et overlegent seriemesterskap i 2019-sesongen og hadde 11 poeng ned til Shamrock Rovers på 2. plass. Men etter åtte serierunder av årets sesong, har laget allerede åtte poeng opp til nevnte Sharock Rovers som har prestert 7-1-0 på sine åtte første. Dundalk står med 4-2-2.

NK Celje er enda en stor hjemmefavoritt på midtukekupongen (1,45 på H på Langoddsen) og vanskelig å se at irske Dundalk reiser herfra med seier. HU.

9. Ferencvaros - Djurgården

Denne kampen spilles onsdag. Ex-Godset spiller Tokmac Nguen startet i 25 av 33 seriekamper i fjor og var en klar bidragsyter til seriegullet. Hele 13 poeng skilte ned til Fehervar på 2. plass. Det var Ferencvaros andre strake seriegull. Røk ut i 3. kvalifiseringsrunde av Champions League forrige sesong. Er normalt knallsterke hjemme og står med 14-3-0 på eget gress begge de to foregående sesongene i hjemlig liga.

Djurgården sikret seriegullet i en meget tett gullstrid i Allsvenskan forrige sesong, der det kun skilte fire poeng ned til AIK på 4. plass. Har åpnet bra også denne sesongen og etter 16 serierunder ligger laget på 3. plass med 29 poeng og har seks poeng opp til serieleder Malmö.

Ingen enkel oppgave for Djurgården dette. H.

10. KI Klaksvik - Slovan Bratislava

Denne kampen spilles onsdag. Færøyiske Klaksvik sikret seriegullet tre poeng foran B36 Torshavn i 2019-sesongen og ligger på 2. plass i årets sesong etter 17 spilte serierunder, med fem poeng opp til serieleder HB Torshavn.

Slovan Bratislava sikret et overlegent seriegull i Slovakia i sesongen som ble ferdigspilt rundt 20. juli. Hele 17 poeng var avstanden ned til serietoer MSK Zilina. Den nye sesongen ble startet forrige lørdag og Slovan innledet med to seire, men tapte overraskende 1-2 borte mot Vion Zlate Moravce i helgen. Dummet seg opp i 1. kvalifiseringsrunde i fjor med å ryke ut for Sutjeska fra Montenegro.

I og med at Slovan Bratislava er i full kampform, er det vanskelig å se for seg KI Klaksvik kan stelle i stand trøbbel for storfavoritten her. B.

11. Dinamo Moskva - FK Rostov

Denne kampen spilles onsdag. Den russiske 2019/20-sesongen ble avsluttet så sent som 22. juli i år, men denne nye er allerede vel i gang. Den ble innledet forrige helg og det er således spilt to serierunder.

Dinamo Moskva endte på 6. plass forrige sesong til tross for svake 4-4-7 på hjemmebane. Har innledet med fire poeng på sine to første. 2-0 seier borte mot Ural i seriepremieren, mens de måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot Rotor Volgograd i helgen. Hjemmelaget kan stille skadefritt.

FK Rostov med nordmannen Mathias Normann som sentral spiller endte på 5. plass forrige sesong med 45 poeng og var dermed fire poeng foran Dinamo Moskva på 6. plass. Innledet denne sesongen med 1-0 seier borte mot Tambov, men måtte se seg slått 0-2 hjemme mot regjerende seriemester Zenit lørdag. Forsvarsspilleren Dmitry Chistyakov var ute med skade i kampen mot Zenit og mister trolig også onsdagens kamp.

2-0, 0-0 og 2-0 i de tre siste tilsvarende i Moskva. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Zenit St. Petersburg - CSKA Moskva

Denne kampen spilles onsdag. Zenit St. Petersburg med sitt andre strake seriegull i Russland og var hele 15 poeng foran serietoer Lokomotiv Moskva. Kun ett hjemmetap de to foregående sesongene (23-6-1) og har innledet denne sesongen med to strake 2-0 seire på bortebane. Viktige Artem Dzyuba spilte ikke i helgen grunnet skade, og er usikker. Yaroslav Rakitskiy soner karantene.

CSKA Moskva har endt på 4. plass de to foregående sesongene, men endte hele 22 poeng bak Zenit forrige sesong. Har i likhet med Zenit innledet denne sesongen med full pott på sine to første seriekamper. 2-0 borte mot Khimki i seriepremieren og 2-1 hjemme mot Tambov lørdag. Midtbanespilleren Alan Dzagoev pådro seg en muskelskade mot Tambov og blir ikke klar til denne.

Tre av de fire siste tilsvarende i St. Petersburg har endt uavgjort. HU.

