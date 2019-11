Belgia vil vinne alt

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdag ruller EM-kvalifiseringen videre Det er til sammen ti kamper på menyen denne i kveld. Det er flere store fotballnasjoner som er i aksjon, blant andre Tyskland, Nederand og Belgia. I tillegg er det full serierunde i League One, League Two og National League i Engand. På ishockeyfronten spilles det tre kamper fra Get-ligaen, hvor Mjøs-derbyet mellom Lillehammer og Storhamer er det store høydepunktet. Ellers er det kamper fra SHL i Sverige og i NHL.

Russland - Belgia - pause/fulltid - B/B - 2,95 i odds (spillestopp kl 17.55)

Russland har vunnet alle syv kampene etter at de tapte 1-3 mot Belgia i Brüssel i mars. I de to siste kampene har de banket Skottland (0-4) og Kypros (0-5), og russerne har dermed sikret en plass i neste års EM-sluttspill. Artem Dzyuba scoret to ganger mot skottene, i tillegg kom Magomed Ozdoyev og Aleksandr Golovin også på scoringslisten. Alle tre spillerne scoret igjen mot Kypros. I den kampen scoret også Denis Cheryshev to mål.

Russerne har vunnet alle fire EM-kvaifiseringskampene på hjemmebane, men mest imponerende er at de ikke har sluppet inn et eneste mål. Før kampen mot Belgia har de 15-0 i måforskjell på eget gress.

Belgierne har vært en marerittmotstander for Russland. Belgia er ubeseiret i de seks kampene mot russerne etter oppøsningen av Sovjetunionen, hvorav fire av kampene er vunnet. Sist lagene møttes i Russland var en privatlandskamp. Den ble spilt tilbake i mars 2017 og endte 3-3. Belgia ledet 3-1 til pause, men gjorde en haug med bytter i andre omgang. Det kommer de ikke til å gjøre denne gangen.

Belgia vil vinne alle kampene i EM-kvalifiseringen, og jeg tror de belgiske stjerne kommer til å kjøre på fra start. De kommer til å gi noen nye spillere sjansen her, men med Eden Hazard, Romelu Lukaku og Dries Mertens offensivt lukter det scoringer. De er det eneste laget som har vunnet mot Russland i denne kvaliken, og jeg tror de kan klare det igjen.

Belgia har vunnet ale åtte kampene i gruppe I så lang, scoret 30 må og kun sluppet inn ett. I alle åtte EM-kvalifiseringskampene har de belgiske stjernene ledet til pause. Jeg tror de gir gass fra start i Russland, selv om de allerede er klare for EM. Vi spiller at Belgia både leder tiil pause og vinner til slutt og får godkjente 2,95 i odds på det utfallet.

