Benkesliter i Brann, men i kveld kan han slå Gareth Bale og Wales

Robert Tayor sitter på benken i Brann, men han starter mot Gareth Bale og Wales i kveld. Vi tror Taylor og landsmennene kan vinne gruppespillfinalen.

Det er over en måned siden sist Robert Taylor fikk sjansen i startelleren hos Brann-trener Kåre Ingebrigtsen. 26-åringen har startet på benken i de fire siste kampene ti den nedrykkstruede bergensklubben, men på det suksessrike finske landslaget nyter han stor tillit.

Brann-spilleren startet på benken og kom aldri på banen da Finland tapte 0-1 mot Wales hjemme i Helsinki i den første Nations League-runden. 26-åringen har startet de fire siste kampene for Finland, og finnene har vunnet alle fire kampene med Taylor fra start.

Brann-spilleren, som har far fra England, scoret også sitt første mål for det finske A-landslaget tidligere i høst. Taylor scoret 1-0-målet da Finland slo Bulgaria 2-0 på hjemmebane. Han har faktisk scoret like mange mål i denne runden av National League-turneringen som den finske stjernen Teemu Pukki, som til daglig spiler i Championship-klubben Norwich.

Robert Taylor jubler etter å ha scoret for Brann mot Stabæk i Eliteserien, men i høst har han havnet på benken i Bergen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Wales - Finland 2,00 - 2,95 - 3,80 B (spillestopp kl. 20.40)

Nations League, gruppe B. Wales topper gruppen med 13 poeng etter de fem første kampene, ett poeng foran Finland. Med uavgjort vi waliserne vinne gruppen, mens finnene må vinne.

Laget som vinner gruppen kvalifisere seg for toppnivået i Nations League, og møte lag som Spania, Frankrike, Engand og Tyskland. Samtidig kan de sikre seg en plass i VM-playoffen.

Mangler nøkkelspillere

Det oser ikke scoringer av Wales. På sine fem gruppespillkamper har de kun scoret fire mål. Samtlige fire seire er vunnet med 1-0. Juventus-spilleren Aaron Ramsey var ikke med mot Irland søndag og er fortsatt ute med skade. Swansea-midtstopperenk Ben Cabango er også på skadelisten, mens forsvarspilleren Ben Davies soner karantene.

Finland mangler Union Berlin-spissen Joel Pohjanpalo som fikk en alvorig kneskade i søndagens kamp mot Bulgaria. Forsvarsspilleren Juha Pirinen er også ute med skade, mens kaptein og midtbanespiller Tim Sparv er suspendert.

Sev om Tottenham-manager Jose Mourinho var bekymret for formen til Gareth Bale før han dro på landsagssamling, så spilte Bale 90 minutter mot Irland. Med tanke på hvor viktig onsdagens kamp er, så vil antakeligvis vikarlandsagssjef Robert Page starte med Bale mot Finand.

Gareth Bale (midten) starter antakeligvis for Wales i kveld. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Null bakengsmål

Wales spilte med fem bak i forrige kamp. Da var Rhys Norrington-Davies og iverpools Neco Williams vingbacker, men de kan gå tibake ti fire bak i kveld. Matthew Smith er aktue fra start som defensiv midtbanespiller, mens Kieffer Moore trolig får sjansen på topp. Det var han som scoret mot Finland i det omvendte oppgjøret.

Med Joel Pohjanpalo ute vil etter alt å dømme Brentford-angriperen Marcus Forss starte hos Finland. Teemu Pukki har kun scoret ett mål i Nations League-turneringen så langt, men vi sitter med en føelse av at 30-åringen kan bi avgjørende i onsdagens kamp.

Wales har holdt nullen i alle fem Nations League-kampene til nå, mens finnene kun har suppet inn to mål. Gjestene viser glimrende form.

Finland har tatt to borteseire den siste uken og selv om Wales er naturlige favoritter i kraft av hjemmebane, så synes vi oddsene er altfor skjeve i denne.

Oddsen på Finland lå på over 4 mandag kveld, og er litt synkende nå. 3,80 i odds på Finland er verdt å satse noen kroner på i kveld.

