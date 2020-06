Berg håper folk endrer holdning til Eliteserien: - Det er en utfordring

Patrick Berg er ventet å ta enda mer ansvar for et Glimt-lag som imponerte stort forrige sesong.

TABELLTIPS ELITESERIEN:

5.-plass: Bodø/Glimt



- Hva tror du om ditt lag denne sesongen, Patrick Berg?

- Jeg har stor tro på laget. Vi har hatt en del utskiftninger som man må regne med i en klubb som Bodø/Glimt, og spesielt etter et så godt år som ifjor. Da blir mange av spillerne attraktive, og da er klubben egentlig nødt til å selge. Det er sånn man går i pluss i en slik klubb. Men jeg føler vi har et godt innarbeidet system, som gjør at det blir enkelt for nye å jobbe seg inn i.

- Hvilken spiller fra ditt lag er det verdt å følge ekstra med på i år - og hvorfor?

- Jeg er veldig imponert over Kasper Junker som er kommet fra Stabæk. Han har hatt litt trøbbel med kroppen, men om han blir 100 prosent frisk og holder seg skadefri, tror jeg han kan levere veldig bra. Han er en spiller med veldig bra spilleforståelse, bra teknikk og god i kombinasjonsspillet. Jeg tror han kan levere mye bra så lenge han holder seg skadefri. Så har vi jo også fått Sebastian Tounekti fra Tromsdalen. Han er kanskje litt ung ennå, men han ser veldig spennende ut. Så har vi jo Jens Petter Hauge, men nå forsvinner jo han, så se opp for ham i fem-seks kamper før han drar!

- Hvem tror du vinner Eliteserien i år, og hvorfor?



- Det er et vanskelig spørsmål, men om vi ser utifra tropp og fjoråret, så kommer man ikke utenom Molde som de store favorittene. De har en veldig bred tropp, og det kan bli spesielt viktig denne sesongen med så tett kampprogram. Jeg må nok si de er forhåndsfavoritter, og så håper jeg vi kan overraske nok en gang.

- Hvem tror du rykker ned fra Eliteserien?

- Jeg vil ikke kaste noen under bussen, men jeg ser for meg at det blir tøft for de nyopprykkede lagene når det blir så tett kampprogram. Kanskje spesielt for Sandefjord som ikke har den bredeste troppen. Men denne sesongen har jeg følelsen av at alt kan skje. Plutselig kommer man inn i flyten og vinner mange kamper på rad, så jeg synes det er litt vanskelig å spå hvem som kommer til å ligge i bunn, men det er en fordel å ha en bred tropp.

- Hvilken spiller tror du kommer til å bli årets store profil - og hvorfor?

- Hvis Magnus Wolff Eikrem holder seg i gang og skadefri, er det mest sannsynlig han som har det høyeste toppnivået i serien. Det er vanskelig å komme utenom han.

- Hvis du ikke kan velge egen trener, hvilken trener i Eliteserien har du størst sans for?

- Jeg kjenner ikke til så mange trenere siden jeg har vært i Glimt i alle år. Men jeg synes jo Jostein Grindhaug svarer artig for seg i intervjuer, og virker som en morsom type uten at jeg kjenner til hans rene treneregenskaper.

- Hvis du må trekke frem ett talent i Eliteserien du har stor tro på og hvorfor, hvem velger du? (kan både være fra egen klubb eller ikke)

- Emil Ceide (Rosenborg), som vi møtte i en treningskamp, ser jo veldig spennende ut. Så har du Odin Thiago Holm som er bra, men jeg vet ikke om det er for tidlig for ham. Det er i hvert fall to, og så har vi jo Sebastian hos oss.

- Hvilken bortebane i Norge liker du best - og hvorfor?

- Det må være Aker Stadion, med tanke på at det er en veldig fin stadion og bra gressmatte. Det er kanskje artigst å spille der og på Lerkendal, utenom 16. mai-kampene mot Tromsø.

- Hva er det beste og verste med å leve av å være eliteseriespiller?

- Det er at man kan leve av det man elsker, og alltid har drømt om. At man er veldig privilegert som får lov til å holde på med det man har drømt om.

- Og det verste..?

- Ikke at jeg skal klage eller syte, men jeg føler generelt at det norske folk har en tendens til å snakke ned Eliteserien, og at det er en kultur for det. Det synes jeg er trist, for man ønsker jo heller at det var motsatt. Så forstår jeg jo at folk må få lov til å ha sine egne meninger og at de mener det er for lavt nivå, men jeg skulle ønske det var litt mer positiv energi rundt Eliteserien blant det norske folk. Det er noe vi må se på som en utfordring.

- Hva er den største grunnen til at folk bør se på Eliteserien i år?



- Det er lokale og nasjonale spillere. Man har en stor patriotisme i andre idretter, men i fotballen er det blitt dyttet litt bort og man bryr seg mer om for eksempel engelsk fotball enn lokalfotball. Det håper jeg virkelig folk kan være med å støtte, for det trenger alle lag i Eliteserien.

VIKTIG: Patrick Berg er en sentral spiller for Glimt. Foto: Jon Olav Nesvold

- Du fikk på mange måter ditt gjennombrudd i fjor. Har det vært interesse etter forrige sesong, og har du et mål om et utenlandsopphold?



- Det har ikke vært noe konkret eller som jeg har fått hørt fra klubb eller agent, så det har vært ganske stille på den fronten. Jeg har selvfølgelig et mål om å komme meg utenlands og spille der en dag.

- Hvordan opplevde du fjorårssesongen?

- Egentlig en stor opptur bortsett fra skaden i 1. serierunde. Å spille med sine beste kompiser og gjøre det så bra. Det var noe vi i Glimt hadde troen på, men kanskje ikke så mange andre rundt oss, så det var veldig artig.

- Hvordan har koronapausen vært, og hva har du brukt tiden til?

- Jeg føler vi har vært veldig privilegerte i Glimt som ikke har vært permitterte. Sånn sett føler jeg vi har taklet det veldig bra, og alle har stått sammen på en veldig fin måte.

- Underveis i sesongen i fjor gikk din onkel Arild Berg bort. I deres påfølgende kamp mot Viking ble det emosjonelt for deg. Når du har fått det litt på avstand; hvordan var det å forberede og spille den kampen?

- Det var veldig spesielt. Jeg fikk beskjeden et par timer før vi skulle reise til Stavanger, dagen før kamp. Da tenkte jeg «skal jeg dra, eller være hjemme?». Foreldrene mine var på hytta og kom ikke hjem før om tre-fire timer, og tenkte jeg at jeg ikke kunne sitte alene i flere timer og at det var bedre at jeg reiste med laget for å få tankene litt bort. Jeg ville ikke prate så mye med resten av familien før etter kampen, for å komme meg litt inn i bobla. Så var det litt spesielt med ett minutts stillhet og så videre, men det er det som er så befriende med fotball. Når man først begynner å spille, så glemmer man alt som skjer rundt deg i verden. Selve kampen gikk fint, og så ble det emosjonelt i etterkant.

- Du var kaptein fra start mot Vålerenga. Er du ny fast kaptein nå som Ricardo Friedrich er borte?



- Vi har ikke fått noe konkret beskjed, men vi har fått beskjed om at det er meg og Ulrik Saltnes som er i kapteinteamet. Det virker ikke som Kjetil helt har bestemt seg hvem som skal være første kaptein, eller om det i hele tatt skal være noen hovedkaptein. Jeg vet ikke om han har tenkt at det skal byttes på eller om vi skal jobbe i et team. Det gjenstår å se, men jeg er i hvert fall veldig klar og har veldig lyst.

- Så det kan faktisk skje at dere har en rullering på kapteinrollen?

- Ja, det kan godt være at det prøves en litt ny metode.

- Det er det jo ingen andre i Eliteserien som gjør. Hva tenker du om en rulleringmetode?

- Jeg er åpen for noe nytt, og er ikke konservativ sånn sett. Hvis det er noe vi kan fungere sammen, så er ikke det noe jeg har noe sterkt i mot. Det handler om å finne en metode som funker for alle.

- Det går rykter om at dere i Glimt satt i gang flere digitale aktiviteter under koronapausen. Kan du si noe mer om det?

- Det var litt matlaging og sånne ting. I tillegg måtte vi måtte filme oss selv mens vi gjorde ulike styrkeøvelser, og de som holdt ut lengst eller klarte flest repetisjoner fikk flest poeng. Det var fint å ha noe å gjøre og opprettholde konkurranseinstinktet.

BODØ/GLIMTS TRENINGSKAMPER:

Kamper spilt før korona-pandemien:

24. januar: Grorud - Bodø/Glimt 0-1 (Adan Abadala Hussein)

31. januar: Sparta Praha - Bodø/Glimt 1-2 (Jens Petter Hauge, Morten Konradsen)

7. februar: Aalesund - Bodø/Glimt 0-1 (Ulrik Saltnes)

14. februar: Strømsgodset - Bodø/Glimt 0-5 (Philip Zinckernagel, Morten Konradsen, Endre Kupen, Ulrik Saltnes, Runar Hauge)

21. februar: Lillestrøm - Bodø/Glimt 1-4 (Ola Solbakken, Endre Kupen, Isak Helstad Amundsen, Jens Petter Hauge)

5. mars: Rosenborg - Bodø/Glimt 3-1 (Patrick Berg)

Kamper spilt etter korona-pandemien:

30. mai: Rosenborg - Bodø/Glimt 1-0

9. juni: Vålerenga - Bodø/Glimt 1-0

OVERGANGER:

INN:

Joshua Smits (Almere)

Kasper Junker (AC Horsens)

Ola Solbakken (Ranheim)

Aleksander Foosnæs (Ranheim)

Alfons Sampsted (IFK Norrköping)

Sammy Skytte (Midtjylland)

Sebastian Tounekti (Tromsdalen)

UT:

Vegard Leikvoll Moberg (Silkeborg)

Ricardo Friedrich (Ankaragücü)

José Isidoro Gomez Torres (Junkeren)

Erlend Dahl Reitan (tilbake til Rosenborg etter lån)

Andreas van der Spa (Øygarden)

Adrian Skindlo (Junkeren)

Ólíver Sigurjónsson (Breidablikk)

Håkon Evjen (AZ Alkmaar)

Amadou Konate (Lyon-Duchère, lån)

Casper Øyvann (Tromsdalen)