Berge og Sagosen tok kraftig oppgjør etter bronsekampen: - Det er forkastelig

Christian O'Sullivan, Christian Berge og Sander Sagosen er alle kritiske til EM-opplegget og er enig at noe må gjøres.

STOCKHOLM (nettavisen): Som varslet tok landslagssjef Christian Berge og de norske håndballgutta et kraftig oppgjør med EM-formatet etter lørdagens kamp.

Bronsefinalen mot Slovenia, som Norge vant, var lagets fjerde kamp på fem dager.

Både Berge og de norske spillerne gjorde det klinkende klart etter kampen at et slikt program rett og slett ikke er akseptabelt i framtiden.

- Det er brutalt. Det er for mye. Vi ønsker å ha det beste produktet mulig og de (EHF og IHF) burde også se at det er mye større sannsynlighet for å skade seg om du spiller fire kamper på fem dager, enn det burde være, sier Christian O'Sullivan til Nettavisen.

- Det var folk med krampe under oppvarming i dag, det er altfor tøft. Spesielt nå utover i mesterskapet blir det tøffere og tøffere for kroppene våre. Det er veldig mange kamper på veldig kort tid, sier den norske stjernespilleren videre.

- Handler dette først og fremst om penger?

- Sikkert, sikkert, sier O'Sullivan.

Berge: - Forkastelig



Landslagssjef Berge går enda lenger i sin kritikk mot arrangementet.

- Det er forkastelig, rett og slett. Jeg ser ikke noe argument for at bronsefinalen skulle legges til lørdag, bortsett fra det økonomiske. Det er ene og alene grunnen. De snakker om å beskytte spillerne i kamp gjennom at dommerne skal passe på dem, men de gir jo blanke i det som kanskje er farligst av alt og det er belastningen. Det irriterer meg og fortsetter det sånn, så vil mesterskapene gå uten de beste spillerne, sier Berge på spørsmål fra Aftenpostens journalist i pressesonen.

- Fordi spillerne ikke gidder mer?

- De har ikke mulighet til å stå helt ut. Du kan være så godt trent du vil nesten. Se på Slovenia, de er helt på stålet. Det er ikke sånn det skal være, vi skal spille god og underholdene håndball. Det irriterer meg at noen legger kamper så tett.

Berge varsler at Norges Håndballforbund vil varsle om sin misnøye, men virker ikke overbevist om at det vil føre til en snarlig løsning.

- Nå må vi gå hjem å evaluere. Så må vi ta grep om det. Så spørs det hva vi kan gjøre.

Sagosen: - Vi blir ikke hørt



Sander Sagosen meldte seg også på blant de som var kritiske. Han påpeker at det ikke bare er i mesterskap det blir større og større belastning på spillerne. Også i klubbsammenheng er hardkjøret voldsomt for de beste spillerne.

- Det er mest fordi vi spillere ikke blir hørt. Trenerne blir ikke hørt og klubbene blir ikke hørt. Det handler om at det sitter noen rike onkler eller noen, som ikke har så mye peiling på håndball, og sier at det var lurt, det var en god ide, sier han.

- Vi har fått noen hundretusener i bøter fordi vi har spilt med feil farge på shortsen. De (EHF) finner alle mulige tragiske innfallsvinkler for å få folk til å sitte og passe på både det ene og det andre, lyder det videre fra den norske stjernen.

- Sier litt om udugeligheten



Sagosen og flere andre stjerner forsøkte i fjor å si ifra med kampanjen Don't play the players, men han føler altså at nødskrikene ikke blir hørt på toppen.

- Noe må gjøres. Vi er en idrett som er voksende. I Norge har håndball aldri stått så sterkt, men vi er jo en amatøridrett på verdensbasis, sier Sagosen.

- Tror du det vil bli endringer etter dette?

- Jeg håper jo det, men det er vanskelig å si. Det har ikke skjedd så mye endring etter at vi har sagt både det ene og det andre. Det at vi spiller semifinale fredag og ny kamp 22 timer senere, det sier jo litt om udugeligheten i mine øyne, sier han.