Berge tydelig oppgitt over hardkjøret - men venter med kritikken

Lørdag kveld spiller de norske håndballgutta sin fjerde EM-kamp på fem dager. Det begynner å ta på både fysisk og psykisk.

STOCKHOLM (Nettavisen): De norske håndballgutta var naturlig nok langt nede fredag kveld, etter det dramatiske semifinaletapet for Kroatia.

Mindre enn 24 timer etter at den kampen var ferdigspilt, går Norge på banen igjen når Slovenia venter i bronsefinalen lørdag kveld. Både trener Christian Berge og spillerne er enige i at det ikke akkurat er optimalt å spille kamp så kort tid etter den forrige.

Berge: - Spør meg etter EM



Tidligere år har bronsefinale og finale blitt spilt på samme dag, slik at alle lag får en hviledag etter semifinalen, men denne gangen har arrangøren bestemt at bronsefinale skal spilles lørdag. Berge er tydelig oppgitt over akkurat dette, men ønsker ikke å komme med kritikk på nåværende tidspunkt.

- Spør meg etter EM, så skal du få et kjempefint svar, et langt et, sier Berge.

Landslagstreneren møtte pressen på spillerhotellet lørdag formiddag.

Han medgir at to kamper på såpass kort tid gjør at han må tenke litt annerledes inn mot Slovenia-kampen, nettopp på grunn av at spillerne er slitne.

- Det begynner å bli en del slitasje, så vi må fordele spilletiden, sier Berge.

Slovenia-trener Ljubomir Vranjes har også gitt uttrykk for sin misnøye med at hans menn må spille kamp igjen så kort tid etter semifinalen.

Berge er likevel klar på at det ikke har vært noe problem å overbevise spillerne om at de må gi alt i bronsefinalen mot Slovenia, selv om de var langt nede etter semifinalen.

- Vi er ikke bortskjemte med å ta medaljer i EM. Vi har aldri gjort det før, så guttene er klare de, sier Berge på spørsmål fra Nettavisen.

Reinkind: - Vel så tungt mentalt



Harald Reinkind forteller at det ikke bare er slitne kropper i den norske troppen nå, også mentalt har det vært tøft å motivere seg til å spille om bronsen.

- Det var veldig tungt i går. Vi ga alt i 80 minutter, kjempet på, og så sitter vi igjen med ingenting. Vi syntes synd på oss selv i hele går og litt i dag, sier han.

- Kroppen er sliten, det har vært et langt mesterskap og mange kamper, men mentalt er det vel så tungt. Det er tunge hoder og mange tanker som svirrer rundt.

Samlet spillerne til møte



Allerede fredag kveld, etter det forsmedelige tapet, samlet Berge de norske gutta til et møte, der de snakket ut om det som skjedde mot Kroatia.

- Vi hadde et møte der vi snakket om hva vi tenkte om kampen, og fikk ristet den ut av hodet litte grann. Jeg skjønner at guttene er skuffet, men i mesterskap er det nye oppgaver hele tiden, og vi er heldige nok til å stå i en bronsefinale, sier Berge.

Norge har som nvent aldri tidligere tatt medalje i et EM-sluttspill og slik sett vil en seier lørdag være en historisk bragd for det norske laget. Seier i bronsefinalen vil også sikre Norge en direkteplass i VM neste år. Mesterskapet spilles i Egypt.