Bergenser vant 2 millioner: - Nå er det en ting jeg skal unne meg

For andre gang på tre dager ble en bergenser Joker-millionær.

Lørdag 28. november ble en mann fra Bergen trukket ut som Joker-kandidat. Det var andre gangen på tre dager at en mann fra kommunen ble trukket ut som Joker-kandidat. Det er også tredje gangen på en uke at Joker-vinneren kommer fra bergensområdet.

Ikke nok med det. Det er femte gangen i november at Joker-vinneren kommer fra Bergen eller nabokommunene. I løpet av de siste 32 dagene har fire Joker-vinnere hatt adresse i Bergen og to på Osterøy, som er nabokommunen til Bergen.

Lørdagens Joker-kandidat var sikret 402 000 kroner, og kunne vinne over 2 millioner dersom det ble full klaff på valgene om å gå opp eller ned.

Skjelven bergenser

Mannen fra Bergen jublet da han fikk vite at han var trukket ut som lørdagens Joker-kandidat.

- Hå-hå-hå! Du verden! Vet du hva? Jeg er helt i sjokk, sa bergensmannen til Norsk Tipping.

Han var hjemme og forberedte en bedre middag da spillselskapet på Hamar tok kontakt med ham.

Den heldige ville gjerne notere ned tallene som skulle spilles på, men da måtte konen ta over pennen. Mannen skalv så på hånden.

- Jeg er så skjelven! Dette blir spennende, men uansett hvordan det går, er dette helt fantastisk!

Lørdagens Joker-kandidat ble den femte Joker-millionæren med adresse i Bergen i 2020. Foto: (NTB scanpix)

Mannen ville at maskinen skulle ta de logiske valgene for han på følgende tall:

2 - 8 - 8 - 8 - 9

- For en adventsgave

Embla startet som vanlig bakerst på tallet 9 og derfra gikk det bare oppover og oppover. Helt opp til toppremien. Der lå nøyaktig 2 010 000 kroner.

- For en adventsgave! Denne kvelden var i utgangspunktet veldig fin, men nå topper den alle lørdagskvelder jeg har opplevd -verdens beste lørdagskveld rett og slett, sier den nybakte millionæren til Norsk Tipping etter trekningen.

Middagen han var i gang med å lage før trekning ble stående. Med så mye spenning i kroppen var det så mye annet å fordøye.

- Den middagen må jeg spare til i morgen, flirer bergenseren, før han fortsetter å fortelle hva premien skal gå til.

- Jeg har stort sett det jeg trenger, men det er en ting jeg skal unne meg og det er en ny dress. En skreddersydd til og med, sa mannen som kjøpte Joker på Kiwi Godvik. Han ble dermed den tredje Joker-vinneren fra bergensområdet i løpet av en uke.

Spillefrist for Joker er hver onsdag og lørdag kl. 18.00

Tredje fra bergensområdet

Sist lørdag vant Kåre Magnus Mostrøm fra Osterøy, som er en av nabokommunene til Bergen, drøyt 500 000 kroner i Joker.

- Kupongen koster 20 kroner, så det ble jammen god rente på den, sa Mostrøm lattermildt.

Og på onsdag vant en mann fra Bergen 2,8 millioner kroner i samme spillet fra Norsk Tipping. Vinneren svarte ikke spillselskapet på telefonen før fredag - to dager etter at han ble Joker-millionær.

- Jeg har aldri vært med på maken. Jeg begynte å skjelve innvendig og begynte faktisk å gråte av glede når det gikk opp for meg at jeg hadde vunnet så mye. Det gjorde meg så glad som jeg aldri har vært før, sier bergensmannen.



Også lørdag 14. november var Joker-kandidaten fra Bergen. En kvinne fra kommunen vant 2,1 millioner.

- Er dette virkelig sant? Nå føler jeg meg helt utenfor meg selv. Jeg er helt skjelven, sa kvinnen til Norsk Tipping.

Det har vært Joker-bonanza i Bergen i november. For også lørdag 4. november var Joker-millionæren fra Vestlandets hovedstad.

En kvinne stakk av med 1,2 millioner kroner.

- Nei, hva er det du sier, tuller du med meg? var det første kvinnen sa.

Etter hvert skjønte hun at det stemte.

- Dette var en veldig hyggelig nyhet. Du verden! Jeg skal feire med en kopp kaffe, sa kvinnen, som kjøte kupongen hos Meny i Åsane.

Onsdag 28. oktober vant en mann fra Osterøy 1,1 millioner kroner i samme spillet.

Ca. 1,1 millioner i Joker på onsdag

Onsdag skal det igjen trekkes en Joker-kandidat. Siden bergenseren tok med seg hele potten lørdag 28. november blir det ikke noe penger med videre. Blir man trukket ut som Joker-kandidat kan man spille om inntil cirka 1,1 millioner kroner, dersom vedkommende treffer på samtlige tall eller selveste Jokeren.

Vinnersjanse Joker

Lotterispillet Joker er basert på spillerkortnummeret, og det er trekning to ganger ukentlig - i forbindelse med Lotto-trekning lørdag og Vikinglotto-trekning onsdag. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt i hver spilleomgang. Sannsynligheten for å bli trukket ut har derfor en sammenheng med hvor mange som deltar. Tar vi en gjennomsnittslørdag, ligger antall deltakere på ca. 500 000. Det betyr at sannsynlighet for å bli trukket ut er ca. 1:500 000. For en gjennomsnittsonsdag, ligger derimot antall deltakere på ca. 350 000, som da gir en vinnersjanse på ca. 1:350 000. Les mer om vinnersjanse for Joker her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 3 331 463

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 104

Antall millionærer i 2019: 73

Høyeste premieutbetaling i 2019: 5 860 000 kr