Bergenser visste ikke at hun hadde vunnet 1,2 millioner

En bergenskvinne fikk drømmetelefonen fra Norsk Tipping torsdag. Hun vant 1 188 000 kroner i Joker onsdag.

Inngangspremien onsdag var 238 000 kroner. Helt øverst på premiestigen lå 1 188 000 kroner.

Kvinnen fra Bergen var ikke med på telefonen under trekning. Dermed var det datamaskinen Embla som tok jobben.

Embla fant jokeren på det fjerde tallet. Dermed gikk bergenskvinnen helt til topps, og kvinnen kan vente seg nesten 1,2 milioner inn på bankkontoen før helgen.

Feiret med en kaffekopp

Norsk Tipping fikk ikke kontakt med bergenseren onsdag, men torsdag tok kvinnen telefonen. Hun var uvitende om at hun var nybakt Joker-millionær.

- Nei, hva er det du sier, tuller du med meg? var det første kvinnen sa.

Etter hvert skjønte hun at det stemte.

- Dette var en veldig hyggelig nyhet. Du verden! Jeg skal feire med en kopp kaffe, sa den ferske Joker-millionæren.

Vinnerspillet ble kjøpt på Meny Åsane Storsenter.





Vinnersjanse Joker

Lotterispillet Joker er basert på spillerkortnummeret, og det er trekning to ganger ukentlig - i forbindelse med Lotto-trekning lørdag og Vikinglotto-trekning onsdag. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt i hver spilleomgang. Sjansen for å bli trukket ut har derfor en sammenheng med hvor mange som deltar. Tar vi en gjennomsnittslørdag, ligger antall deltakere på ca. 500 000. Det betyr at sjansen for å bli trukket ut er ca. 1:500 000. For en gjennomsnittsonsdag, ligger derimot antall deltakere på ca. 350 000, som da gir en vinnersjanse på ca. 1:350 000. Les mer om vinnersjanse for Joker her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 3 331 463

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 104

Antall millionærer i 2019: 73

Høyeste premieutbetaling i 2019: 5 860 000 kr