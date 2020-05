Bergenseren fikk sjokk da han åpent posten

Etter fem dager meldte Lotto-millionæren fra Bergen seg. Bergenseren visste ikke at det var han som var vinneren før han hentet posten på torsdag.

Fire personer vant førstepremien i Lotto lørdag 23. mai. Tre av vinnerne fikk Norsk Tipping snakket med lørdag kveld, men den fjerde vinneren, en mann fra Bergen, fikk de ikke tak i. Spillselskapet ringte mannen flere ganger tidigere denne uken, men han besvarte ikke anropene.

Ca 350 millioner kroner i Eurojackpot-potten fredag. Lever kupongen her!

Ikke før torsdag tok den nybakte millionæren kontakt med Norsk Tipping.

- Da fikk vi telefon fra vest om at alt sto bra til, men at han ikke hadde villet svare et ukjent nummer. Grunnen til at han ringte, var at han hadde fått et brev i posten der det sto at han hadde vunnet 3 708 835 kroner i Lotto. Han spurte om det virkelig kunne stemme? forteller Atle Onsrud Jensen, trekningsredaktør hos Norsk Tipping.

Mannen trengte en bekreftelse på at brevet han hadde fått ikke var tull.

- Vi kunne bekrefte at han hadde vunnet. Mannen takket så mye og skulle sjekke bankkontoen.

Der ventet det ham en hyggelig overraskelse. Kontoen hans var fylt med 3,7 millioner kroner.

14 millioner i Lotto-potten lørdag. Spill Lotto og Joker her!

Vinnersannsynlighet Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersannsynlighet for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr