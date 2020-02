Bergenserne kan overraske med toppscoreren tilbake

Toppscorer Inge Aas Eriksen er tilbake hos FyllingenBergen til bortekampen mot Kolstad. Vi tror bergenserne kan spille jevnt med trønderne onsdag.

Det er variert langoddsprogram denne onsdagen, hvor det største høydepunktet er er første oppgjør i Coppa Italia-semifinalen mellom Inter og Napoli på San Siro. I tillegg spilles de seks siste kampene midtukerunden i Championship og det er også full rulle i skotsk Premiership. Det er cupkamper i Spania, Frankrike, Nederland og Tyrkia. Ellers er det en del håndballkamper fra Rema 1000-ligaen for kvinner og menn, det er ishockey fra blant annet Finland, Tsjekkia og Tyskland. Natt til torsdag spilles det tre kamper i NHL.

Kolstad - FyllingenBergen B 5,00 (spillestopp kl 17.55)

Kolstad ligger oppe på fjerdeplass med 21 poeng. Trønderne er kun tre poeng bak serietoer Drammen før onsdagens kamper.

Siden Drammen møter serieleder Elverum på bortebane, har Kolstad en gyllen mulighet til å nærme seg Drammen på tabellen. Kolstad har vært solide hjemme i Kolstad Arena. De har kun tapt én av åtte hjemmekamper så langt. Nederlaget kom mot ØIF Arendal for to uker siden. Trønderne tapte 28-34.

Nettopp ØIF Arendal var FyllingenBergens forrige motstander. I likhet med Kolstad tapte også bergenserne med seks mål mot arendalittene (27-33), men Andreas Gjeitrems menn tapte på bortebane. I den kampen mangler FyllingenBergen også flere sentrale spillere. To av dem er tilbake i troppen som reiser til Trondheim onsdag.

Toppscoreren brakk nesen

Toppscorer Inge Aas Eriksen, som har scoret 48 mål hittil denne sesongen, måtte stå over helgens seriekamp mot ØIF Arendal på grunn av brudd i nesen, men han er tilbake i bortekampen mot Kolstad onsdag. Også den viktige høyrekanten Fredrik Mossestad, som har vært ute med skade i to måneder, er med til Trondheim. Disse to vil forsterke bergenslaget defensivt. Leander Seime er eneste på skadelisten hos FyllingenBergen.

Kolstad slo FyllingenBergen 29-22 i Bergen tidligere i sesongen, men det har skjedd ting siden den gang. Det kan virke som bergenserne møter trønderne på et gunstig tidspunkt. Kolstad står med tre strake tap på rad. De slo Follo så vidt i desember, og de tapte 29-35 mot Nærbø før EM-pausen. Etter pausen står de med to tap på rad mot henholdsvis Elverum (27-32) og ØIF Arendal.

Bror til Brann-spiller skal stoppe Fyllingen

Kolstad har ingen store nasjonale profier, men de er et sterkt kollektiv. William Aar, som var med i den norske troppen i EM, er sannsynligvis det nærmeste de kommer en stjernespiller. De har også en bra keeper i Lars Eggen Rismark. Den tidigere Danmark-proffen og bror til Brann-fotballspiller Christian, tok med seg prisen som Årets keeper i Eliteserien sist sesong.

FyllingenBergen på sin side slo Haslum og Bækkeaget før EM-pausen De skuffet litt da de bare klarte 25-25 hjemme mot Follo i starten av februar. Kolstad har et psykologisk overtak. De har tross alt vunnet de to siste hjemmekampene mot bergenserne, og de har vunnet tre av de siste fem kampene, uansett bane.

Men: Vi tror ikke FyllingenBergen er så sjanseløse som oddsen indikerer. Oddsen på Kolstad-seier er 1,20, mens FyllingenBergen står til 5,00 i odds

Dersom Andreas Gjeitrem & Co. klarer å ødelegge det etablerte angrepsspillet til trønderne, kan det bli jevnt i Kolstad Arena. FyllingenBergen har alt å spille for. De ligger kun to poeng bak Halden som har den siste sluttspillplassen, og de er bare tre poeng over Runar som er på nedrykkskvalik. Det burde med andre ord ikke være noe i veien med motivasjonen. FyllingenBergen har overrasket når de har vært underdog tidigere, og vi forsøker oss på en dristig borteseier til 5,00 i odds. Spillestopp er onsdag kl 1755.

