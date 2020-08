Bergenserne senker Rosenborg

Sandviken mot Rosenborg. Bergen mot Trondheim. Denne bykampen tror vi bergenserne vinner.

Brann - Rosenborg er alltid en bykamp mellom Bergen og Trondheim. Nå satses det også i Toppserien for kvinner i begge byene.



Se kampen mellom Sandviken og Rosenborg direkte her fra klokken 15.00

Sandviken - Rosenborg Kvinner 1,95 - 3,75 - 2,95 H (spillestopp kl. 1455)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Sandviken er en av gullfavorittene denne sesongen, mens Rosenborg, som har tatt over plassen til Trondheims-Ørn, er en av outsiderne. Før lørdagens kamp er det kun ett poeng som skiller de to lagene. Rosenborg på tredjeplass er ett poeng foran Sandviken.

Trives ikke på Stemmemyren

Trondheims-Ørn var en av de største klubbene i norsk kvinnefotball. De tok syv seriemesterskap og åtte cupgull siden de ble stiftet i 1917. Nå er klubbnavnet og de blå og gule draktene histore. Den siste tittelen til trønderne kom i 2003, og med ny ny satsing og nytt navn i 2020 ser de ut til å kunne kjempe om medaljer også denne sesongen.

Men trønderne har slitt i Bergen. De siste fem møtene mellom lagene på Stemmemyren har endt med tre uavgjort og to Sandviken-seire. I fjor vant bergenserne 1-0 etter at Synne Vatshelle Raa stanget inn et hjørnespark 17 minutter før full tid.

Se kampen direkte her

Ny trener-effekten fortsetter

Bergenserne har fått en opptur etter at trener Patrik Hansson forlot klubben. Laget har vunnet begge kampene med Thomas Lyngbø som vikartrener. I den første kampen med ny trener vant Sandviken 3-2 mot Røa i Oslo. Oppturen fortsatte i forrige serierunde. Da snudde bergenserne 0-1 til 2-1-seier mot Avaldsnes. Det var første borteseieren til bergenserne mot Avaldnes noensinne.

Lyngbø har gjort noen små grep som har gitt resultater. Han har blant annet flyttet Maria Brochmann høyere opp i banen, og det har gitt større rom til Lisa Naalsund. Fasiten viser at Brochmann har scoret to mål og Lisa Naalsund levert tre målgivende pasninger etter endringen.

Høyreback Ingrid Ryland sto over forrige kamp mot Avaldsnes på grunn av skade og er usikker til kampen.

Malin Sunde, som fra Trondheims-Ørn før denne sesongen, terminerte kontrakten med Sandviken denne uken. Hun klarte aldri å spille seg inn på laget. Midtstopperen fra Ålesund har nå skrevet under for danske Brøndby.

Se kampen direkte her

Sandviken er ubeseiret etter at Thomas Lyngbø tok over som trenervikar. Vi tror ny trener-effekten fortsetter lørdag. Sandviken har et godt tak på trønderne hjemme i Bergen og tar tre poeng lørdag. Hjemmeseier gir 1.95 i odds. Spillestopp er kokken 14.55.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset