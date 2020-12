Berit ble millionær med Flax Julekalender

- Jeg har lyst til å bruke premien på kjekke ting. Her skal det ikke betales ned lån, sier Berit Bakkane Odland spøkefullt.

- Det er litt uvirkelig men det er en god følelse, sier Berit Bakkane Odland fra Randaberg. Familien har hatt Flax Julekalender i flere år, men det var først i helgen at Berit kunne slå seg på hælene og feire.

Her kan man skrape Flax på nett.

Million-sjokk

- Jeg har aldri vunnet før, og jeg visste ikke at man kunne vinne en million kroner på ei enkelt kalenderluke, sier 48-åringen. Hun fikk seg en hyggelig overraskelse i god tid før julaften.

- Jeg har nettopp vært på Coop Mega Randaberg hvor jeg kjøpte kalenderen og registrert premien. Jeg måtte skaffe meg spillekort hos Norsk Tipping slik at jeg kunne bli registrert og få utbetalt premien. Jeg spiller ingen andre spill, jeg skraper bare noen Flaxlodd, sier hun.

Premien brukes på kjekke ting

Gratulerer så mye! Har du en drøm du ønsker å realisere?

- Jeg har ingen drøm, sier hun og ler.

- De nærmeste har sagt til meg at "Nå må du må unne deg noe". Jeg vet ikke helt hva, men en skikkelig ferietur med familien da det blir greit å reise igjen blir bra. Jeg har lyst til å bruke premien på kjekke ting. Her skal det ikke betales ned lån, sier hun spøkefullt.

Vinnersjanse toppremier:

Flax Julekalender 1: 500 000 - 2 toppremier

Stor Flax Julekalender 1: 300 000 - 4 toppremier

De digitale Flax julekalenderne har umiddelbar trekning. Vinnersjansen er den samme hver gang det spilles og dermed ikke en øvre grense for antallet førstepremier som teoretisk kan vinnes.

Vinnersjanse Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersjanse.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersjansen for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersjansen for toppremien på 1 million kroner 1:600 000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. Vinnersjansen for toppremier og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersjansen er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)