Big Sam har gjort noe ingen manager har klart på 1346 dager mot Liverpool

Den nye West Brom-manageren Sam Allardyche er den siste manageren som vant mot Liverpool på Anfield i Premier League. Vi tror ikke han gjentar prestasjonen søndag.

Allardyche var den siste manageren som fikk med seg tre poeng fra Anfield i en bortekamp i Premier League. Det gjorde han med Crystal Palace i april 2017.

Siden det har ikke Liverpool tapt en eneste hjemmekamp i ligaen.

Liverpool er nå ubeseiret i 66 hjemmekamper på rad i Premier League, og vi tror de fortsatt er uten tap etter søndagens hjemmekamp mot nedrykkstruede West Bromwich.

Sam Allardyce erkjenner at turen til Anfield muligens kommer litt for tidlig for at han skal klare å ødelegge den sensasjonelle hjemmestatistikken til Jürgen Klopps menn.

Tror du det scores mer enn to mål i 1. omgang på Anfield? Klikk på denne lenken for å spille på dette tipset

Den tidligere engelske landslagssjefen erstattet i forrige uke Slaven Bilic som fikk sparken hos the Baggies, men det ble ingen god start for Allardyche på the Hawthornes. 66-åringen tapte 0-3 mot Aston Villa i den første kampen som WBA-manager.

Han justerer ned forventningene til hva laget hans kan utrette på Anfield søndag.

- Jeg skulle gjerne hatt denne kampen litt senere, når jeg visste mer om spillerne, og hva de kan og ikke kan gjøre, sa Sam Allardyche til lokalavisen Liverpool Echo.

- Jeg har ikke blitt godt nok kjent med spillerne ennå, og vet ikke helt hva de er i stand til.

Han husker godt seieren i 2017.

- Det overraskende var at vi havnet under 0-1, men spillerne fikk troen da vi scoret utligningsmålet like før pause. Christian Benteke ville på den tiden bevise noe, siden Liverpool lot ham gå. Christian stanget inn 2-1 på en corner et kvarter før slutt.

Søndag har Allardyche ingen Benteke i lagoppstillingen denne gangen, og han leder et WBA-lag som kun har vunnet én av 14 ligakamper denne sesongen. Vi tror West Brom går på en ny smell søndag.

Liverpool - West Bromwich (Over/Under ant. mål pause 1.5) - Over 1,87 (spillestopp søndag kl. 17.25)

Klikk på denne lenken for å spille på dette tipset



Engelsk, Premier League. Liverpools statistikk hjemme på Anfield er helt utrolig. Uansett hvilke lag Jürgen Klopp sender ut på Anfield i Premier League, så feier de all motstand til side.

Men; West Brom har vært en ekkel motstander for Liverpool. Merseyside-laget har kun vunnet fire av de siste 13 toppseriekampene mot the Baggies (4-6-3).

WBA mangler kapteinen

Samtidig er det vanskelig å argumentere for at West Brom skal klare å få med seg poeng fra Merseyside, men det vil selvsagt hjelpe på hvis de klarer å beholde elleve spillere på banen i 90 minutter.

Vi er sikker på at den nye Baggies-manageren Sam Allardyce vil banke det inn i hodet på spillerne sine ganske fort, men vi forventer ikke å se resultater av arbeidet til den nye manageren før i januar. Han vil trenge tid til å sette sitt preg på laget.

Liverpool teste James Milner og Xherdan Shaqiri, men denne kampen for tidlig for midtbanespiller Thiago Alcantara. Toppscorer Mohamed Salah er sannsynligvis tilbake i startelleveren etter å ha startet på benken sist helg.

West Brom må klare seg uten kaptein Jake Livermore, som soner sin første av tre kamper etter at han fikk rødt kort mot Aston Villa. Matheus Pereira er tilbake etter å ha vært suspendert mot Villa.

Har sluppet inn nest mest mål

Liverpool er i form. De har scoret 18 mål på de siste seks Premier League-kampene. Med Mohamed Salah, Sadio Mane og Roberto Firmino er scoringsform, vil Liverpool kjøre over West Brom søndag, og vi forventer at de vil vinne en komfortable seier hjemme mot bunnlaget.

Bare Leeds (30 mål) har sluppet inn mer Premier League-mål enn West Brom (29) før helgens serierunde, og med Livermore suspendert vil den rufsete backlinjen til Albion være enda mer utsatt.

Liverpool har også hatt et solid tak på de nyopprykkede lagene i Premier League, særlig på Anfield. Det siste hjemmetapet til Liverpool mot et nyopprykket lag kom mot Blackpool i oktober 2010. Den gangen tapte rødtrøyene 1-2.

Vi har ingen tro på at the Baggies skal klare å endre på den statistikken. De har tross alt tapt 29 av de siste 34 toppseriekampene mot lag som har vært regjerende ligamestre.

Liverpool tråkker til fra start

Big Sam er den siste manageren i Premier League som vant en bortekamp på Anfield, men vi tror ikke at han gjentar den bedriften søndag. 1,12 i odds på hjemmeseier er sikkert riktig, men det er ikke spesielt spennende.

Det har vært scoret to mål eller mer i første omgang i ti av de første 14 seriekampene til Liverpool. Merseyside-laget viste forrykende form i 7-0-seieren mot Crystal Palace på Selhurst Park, og vi tror Jürgen Klopps menn vil gå like hardt ut mot West Brom.

At det scores to mål eller mer i løpet av de første 45 minuttene i kampen mellom Liverpool og West Brom gir 1,87 i odds. Det er et ok spill.

Klikk på denne lenken for å spille på dette tipset