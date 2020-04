Bildekk-laget punkterer på bortebane

Belshina Bobruisk har kun vunnet én av de siste 18 kampene i den hviterussiske toppdivisjonen. Vi tror ikke de vinner på Langfredag heller.

I Hviterussland ruller toppfotballen videre selv om resten av Europa har stoppet idretten som følge av koronapandemien. Det spilles kamper også i påsken. På langfredag er ligakampen mellom Neman Grodno og Belshina Bobruisk på Langoddsprogrammet.

FC Neman Grodno - FC Belshina Bobruisk 1,85 - 2,90 - 4,10 H (spillestopp kl. 17.55)

Neman Grodno tapte 0-1 i serieåpningen mot Isloch, men i den kampen ble Zoran Marusic utvist etter etter en knapp halvtime. Laget til Igor Kovalevich slo tilbake i den påfølgende kampen da de slo Vitebsk 2-0 på hjemmebane. Gegam Kadimyan og Giorgi Kantaria scoret målene. Forrige helg tok Neman Grodno ett heldig poeng mot Shakhtjor Soligorsk. Soligorsk hadde flere store sjanser og to stangskudd, men kampen endte 0-0.

Spissen Gleb Rassadkin startet for første gang denne sesongen i Soligorsk, og den offensive midtbanespilleren Zoran Marusic var tilbake etter suspensjon. Angriperen Dmitri Ivanov kom inn fra benken, og han håper nok på mer spiletid utover i sesongen.

Tra strake tap for nykommeren

Belshina Bobruisk, som sponses av dekkprodusenten Belshina, har fått en brutal start på livet i toppdivisjonen. Den nyopprykkede klubben står med tre strake tap og er tabelljumbo. I serieåpningen ledet de 1-0 etter første omgang, men tapte 1-3 hjemme mot Minsk. Deretter gikk de på et 0-1-nederlag mot Torpedo-BelAZ Zhodino etter å ha startet kampen bra. Forrige helg gikk bildekk-laget på et skuffende 0-1-tap hjemme mot Gorodeya. Belshina styrte kampen i siste halvdel av andre omgang, og de var nær ved å utligne på overtid da Sergey Glebko skjøt i stolpen. Belshina har nå kun vunnet én av de siste 18 kampene i den hviterussiske toppdivisjonen.

Målvakten Aleksey Kharitonovich erstattet Sergey Turanok mellom stengene mot Gorodeya og kantspilleren Andrey Bezhonov spilte sin første kamp fra start denne sesongen Den sentrale midtbanespilleren Mikhail Bashilov starter trolig også fredagens match, og det er det gode sjanser for at også Sergey Glebko gjør.

Sliter på Neman Stadium.

Belshina har gjort store utskiftninger i stallen i løpet av vinteren, og de trenger fortsatt tid til å få laget til å bli samkjørt. Pavel Bordukov var et lyspunkt i kampen mot Torpedo, og han kan skape problemer for Neman. Likevel tror vi ikke at han skape nok til at gjestene tar poeng her.

Neman Grodno er tilbake på hjemmebane i denne kampen, hvor de har vært gode. De er uten tap i de fire siste hjemmekampene. Belshina Bobruisk har fått et tøft comeback i toppdivisjonen, og de har kun vunnet én av de siste ti kampene på Neman Stadium.

Belshina Bobruisk vil trenge mer tid til å få samspillet i laget sitt til å fungere, og vi tror Neman Grodno er gode nok til å ta tre poeng i denne kampen. Oddsen på hjemmeseier er 1,85. Det blir vårt singelspill på Langfredag.