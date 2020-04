Bildekk-laget vinner bunnkampen

Belshina er litt på gang. Derfor frister 2,30 for hjemmeseier.

De fleste fotball-ligaene i verden er stengt ned på grunn av koronaviruset, men ikke i Hviterussland. Der har ligaen vært i gang i to uker, og denne helgen spilles den tredje serierunden i Vysshaya Liga. Fredag spilles det to kamper i den hviterussiske toppdivisjonen for menn.

Fredag er det ca 990 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

FC Belshina Bobruisk - FC Gorodeya H 2,30 (spillestopp kl 15.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Bunnoppgjør i Hviterussland. Både Belshina og Gorodeya har kommet skjevt ut denne sesongen. Begge lagene har tapt de to første kampene, og ligger helt i bunn av den hviterussiske eliteserietabellen.

Belshina viser fremgang

Belshina Bobruisk rykket opp igjen til den hviterussiske toppdivisjonen foran denne sesongen, og de har startet comebacket med to strake tap. I serieåpningen mot FC Minsk scoret Leonid Kovel et tidlig mål, men nykommeren, som er sponset av bildekkprodusenten Belshina, ble fullstendig overkjørt i andre omgang og tapte 1-3.

Forrige helg tapte de 0-1 borte mot Torpedo-BelAZ Zhodino. Eduard Gradoboevs mannskap startet kampen mot Torpedo bra, og Pavel Bordukov dominerte på midtbanen, men det hjalp så lite siden de ikke klarte å få ballen i mål.

Slik blir du digital spiller hos Norsk Tipping!

Manager Gradoboev har neppe panikk ennå, selv om resultatene ikke har gått nykommeren sin vei i starten. Mykhailo Pysko ble erstattet av Nikita Rochev på høyrebacken etter at Rochev nylig kom fra Bardejov. Den sentrale midtbanespilleren Mikhail Bashilov møter tidligere lagkamerater fra Gorodeya i fredagens kamp.

Koronaviruset stopper ikke idretten i Hviterussland. Her spilles fotballkampene fortsatt med tilskuere på tribunene. Dette bildet er fra kampen mellom Belshina Bobruisk - Torpedo. REUTERS/Vasily Fedosenko Foto: Vasily Fedosenko (Reuters)

Gorodeya endte på syvendeplass sist sesong, men de har fått en forferdelig start på 2020-sesongen. Trener Oleg Radushko så laget sitt tape 0-1 borte mot Vitebsk i seriepremieren, og i forrige serierunde tapte de 0-2 mot Shakhtyor. Det var en svak kamp av Gorodeya, hvor de knapt nok spilte seg frem til en eneste målsjanse. De var faktisk heldige som ikke gikk på et enda større tap.

Må stole på brødrepar offensivt

Gorodeya har nå tapt de fire siste kampene i den hviterussiske eliteserien, og de har gått målløs av banen i fire av de fem siste kampene.

Begge Arkhipov-brødrene startet mot Shakhtyor. Det var første gang Artem og Sergey var i startelleveren i samme kamp. Artem Arkhipov scoret åtte mål på 13 kamper sist sesong, og det er forventninger til at han skal levere på samme nivå denne sesongen. Nysigneringen Mikhail Shibun har blitt byttet inn i begge de to første kampene, og det antydes at han kan komme til å starte fredagens match.

Disse to lagene møttes i den hviterussiske toppserien i 2016 Den gangen vant Gorodeya 2-0 i Belshina, og lagene spilte 1-1 i Gorodeya. De to øvrige møtene mellom lagene var begge treningskamper. Gorodeya vant 2-1 i 2019, mens Belshina vant 2-1 så sent som i februar i år.

Trenger tid til å spille inn laget

Belshina har fått inn en rekke nye spillere, og de kommer antakeligvis til å trenge litt tid til å spille inn laget. Så vi kommer ikke til å se dem på sitt beste på en stund. Midtbanemannen Pavel Bordukov imponerte stort i kampen mot Torpedo, og han viste at han blir en viktig spiller for nykommeren denne sesongen. Gorodeya er avhengig av at brødreparet Sergey Arkhipov og Artem Arkhipov offensivt, men de to angrierne får ikke mye støtte, så de må skape det meste selv.

Belshina viste litt fremgang spillemessig i sist kamp, og lyspunktet var definitivt Pavel Bordukov. Gorodeya har vært svake i de to første kampene, og vi tror ikke de klarer å ta poeng i fredagens match. Belshina tar sesongens første trepoenger. 2,30 i odds på hjemmelaget er spillbart.