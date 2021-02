Blackburn mot Preston North End: Dette rivaloppgjøret har blitt spilt i 133 år

To gamle klubber møtes til nok et nabooppgjør fredag 12. februar.

Rivalbyene Blackburn og Preston ligger så tett at det tar knappe 10 minutter fra bygrense til bygrense. I løpet av historiene har de to gamle klubbene møtt hverandre hele 106 ganger siden 1888.

Preston North End ble stiftet i 1880, mens Blackburn var igang 5 år tidligere. Den første kampen ble spilt i 1. divisjon den 29. desember 1888, og det var kanskje ikke så rart at rivaliseringen fikk en sterk start. Kampen endte med seier til Preston (1-0) med over 10 000 tilskuere.

Serien det året endte med at Preston North End ble seriemestere, hele 14 poeng foran sine rivaler i Blackburn. Seriemesterne spilte kun 4 uavgjort (og vant resten), og ett av dem var i bortekampen kun 13 dager etter overnevnte kamp. Den kampen endte 2-2.

De første årene i serien i England var Preston North End dominerende med to seriemesterskap og tre andreplasser før laget kom på kvalifiseringsplass for nedrykk i 1894. Blackburn på sin side var også et topplag, uten å komme helt til topps. Rivaliseringen var uansett igang, og har fortsatt til den dag i dag.

Lagene ligger nå begge i Championship, med tre poeng mellom dem. Selv om formen skulle tilsi at Blackburn er favoritter i kampen er dette et rivaloppgjør hvor normale regler absolutt ikke gjelder. Sist lagene møttes var i november, og den kampen endte med seier 3- 0 på bortebane for Blackburn. Revansje står også på tapeten.

Kjenninger fra Liverpool

For fans av Premier League som kanskje ikke følger så godt med nedover i divisjonene er det kanskje navn som Stewart Downing, Harvey Elliot (på lån) og Daniel Ayala som man kjenner best igjen hos Blackburn. 23 år gamle Adam Armstrong er toppscorer, og kjemper også om å lede toppscorertabellen i divisjonen.

Hos Preston har man også lånt spillere fra Liverpool (Sepp van den Berg fra Liverpool og Anthony Gordon fra Everton) mens Premier League-fans kanskje husker navnet Paul Gallagher som spilte for nettopp Blackburn i Premier League. I tillegg spiller nå Scott Sinclair for Preston North End. 31-åringen er hos sin fjortende klubb...).

Hva så med oddsen? Blackburn er favoritter med 1.85 i odds, men siden dette er et godt gammeldags rivaloppgjør kan du vurdere borteoddsen på 3.65 også.

Her kan du spille på rivaloppgjøret

Kampen sendes på Viaplay

PS! Preston North End mistet sin beste midtstopper til Liverpool i slutten av januar. Ben Davies hadde spilt for laget siden 2013.