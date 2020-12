Ble det en storvinner i Vikinglotto onsdag kveld?

Det var muligheter for at noen kunne vinne stort onsdag 9. desember.

Det var i 1993 at Vikinglotto først så dagens lys. Onsdag kveld kunne man 265 millioner kroner.

Den teoretiske sjansen for å vinne er 1:50, mens vinnersannsynligheten for førstepremien er 1:12 271 512

Vinnertallene 9. desember ble 9, 18, 27, 33, 35 og 39 med vikingtallet 18.

Det ble likevel ingen som tok den gjeveste premien på 265 millioner kroner, noe som betyr at potten øker videre. Det var heller ingen som tok andrepremien. Det betyr jackpot både i andrepremien og i førstepremien.

Neste onsdag er det rundt 284 millioner i potten.

Jokervinner fra Verdal

På Joker var det Per-Tore fra Verdal som ble trukket ut som Joker-kandidat, og han kunne vinne 1 186 000 kroner. Da han fikk 0 for å gå opp på første tall så det ille ut, men han endte likevel på topp-premien da Jokeren kom på siste tall.

- Oi! Helt fantastisk. Det blir som å se på gull og diamanter, spøkte Per Tore før TV-sendingen. Om det ikke ble gull og diamanter som dukket opp på TV-skjermen hans, dukket i hvert fall den kjærkomne Jokeren opp etter et nervepirrende løp. Det ble nemlig en bom og tre treff. Per Tore sto dermed på midten av premiestigen, men plutselig kom Jokeren på siste tall og snudde det hele på hodet - nå er han Joker-millionær og 1 186 000 kroner rikere.

- Historisk dag

Det var en glad Per Tore som svarte da Norsk Tipping ringte etter TV-sendingen.

- Det er egentlig så jeg ikke tror det, men det er midt i blinken før jul, sier han og ler. Han bekrefter også at det blir noen ekstra fine presanger under juletreet i år.

- Denne dagen blir en merkedag, flirer den ferske Joker-millionæren avslutningsvis.

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett viktingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersannsynligheten på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

- Antallpremieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

- Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

- Antall millionærer i 2019 (Norge): 34