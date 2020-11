Ble millionær med julekalender: - Har vært helt supert!

- Ja, nå har jeg alt jeg trenger: Bil, båt, hytte, kjerring og unger, sier sunnmøringen og ler godt. Vi tok en prat med en av de heldige som ble millionær med Flax Julekalender i 2019.

Sunnmøringen hadde åpnet luke for luke daglig gjennom hele advent, men lille julaften klarte han ikke å vente. Da åpnet han den siste luka i den store Flax Julekalenderen - og ble 1 million kroner rikere.

Nå forteller han om hvordan året som millionær har vært.

«Lever herrens glade pensjonistdager»

- Dette har vært helt supert. Jeg er nå pensjonist og lever slik sett herrens glade dager. Jula ble jo ekstra morsom etter at jeg vant. Vi hadde bygget oss ny hytte, så der ble det fest og feiring. Jeg kjøpte meg ny bil, en BMW, så nå har jeg alt jeg trenger: Bil, båt, hytte, kjerring og unger, sier den heldige kalendervinneren og humrer.

- Har livet vært annerledes for deg etter at du vant 1 million?

- Annerledes? Nei, jeg tror ikke det. Jeg lever akkurat på samme måten og er akkurat den samme mannen. Kona har også føttene godt planta på jorda. Jeg har heller ikke vunnet de store premiene tidligere, men det har da vært en småpremie nå og da, sier han.

Julekalender i år også

- Har du hatt noen drøm om hva du skulle gjøre hvis du vant stort?

- Drømmen min var i grunn bilen jeg kjøpte. Det var kjekt å bytte ut gamlebilen da den var begynt å bli litt sliten, så det passet bra.

- Jeg blir nok nødt til å kjøpe en Flax Julekalender i år også. Det har vært kjekt å vinne.

- Hvis du vinner igjen, hva vil du gjøre da?

- Det vet jeg faktisk ikke, men jeg har barn og barnebarn som i så fall også får en skjerv, sier den blide vinneren fra julen 2019.

En klassiker

Flax Julekalendere er en norsk juleklassiker som gir den gode julestemningen og du kan bli millionær hvis du har skikkelig flaks.

Stor Flax julekalendere har èn million kroner i toppremie og fire toppremier, mens den lille Flax julekalenderen gir muligheten til å vinne 500 000 kroner i toppremie og har to toppremier.

Ett spill hver dag

Flax julekalendere inneholder 24 spill, et nytt spill bak hver luke fra. Standardkalenderen koster femti kroner, mens den store Flax Julekalenderen koster 100 kroner.

Vinnersjanse toppremier:

Flax julekalender 1: 500 000 - 2 toppremier

Stor Flax julekalender 1: 300 000 - 4 toppremier

De digitale Flax Julekalenderne har umiddelbar trekning og vinnersjansen er den samme hver gang det spilles og ingen øvre grense for antall førstepremier som kan vinnes.

Vinnersjanse Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersjanse.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersjansen for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersjansenfor toppremien på 1 million kroner 1:600 000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. Vinnersjansen for toppremier og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersjansen er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)