Ble millionær samtidig som favorittlaget vant

Mannen fra Molde så at en felles moldenser ble Lotto-millionær, samme kveld gikk han for et Flax-lodd. Det endte med millionpremie.

En moldenser i 30-årene så at en annen mann fra Molde hadde vunnet 1 million kroner i Supertrekningen lørdag kveld. Han vant selv 100 kroner samme kveld, og bestemte seg for å prøve lykken igjen med MillionFlax.

Det viste seg å være lurt, for nå er mannen millionær.

Her kan du skrape Flax-lodd på nett.

Dobbel lykke

Moldenseren så på fotballkampen Molde-Rosenborg lørdag kveld, og laget fra Rosens by gikk seirende ut av toppkampen. Ikke nok med at det ble jubel over fotballaget Molde, det ble også jubel da han skrapte frem tre like million symbol.

- Det var en litt spesiell kveld, sa den ferske millionæren til Norsk Tipping søndag formiddag.

- Det har ikke helt gått opp for meg. Kanskje jeg forstår det når jeg ser pengene på konto, flirer han.

Mannen ser for seg at det blir et bilkjøp i nærmeste fremtid, men påpekte at han skal bruke pengen med omhu.

Her kan du skrape Flax-lodd på nett.

Vinnersannsynlighet Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersannsynlighet.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersannsynligheten for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersannsynligheten for toppremien på 1 million kroner 1:600 000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. Vinnersannsynligheten for toppremier og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersannsynligheten er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)