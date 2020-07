Ble millionær to ganger på ett år

Lotto-millionærer er ikke som andre millionærer. Noen har til og med blitt millionær to ganger. Her finner du ti ting du kanskje ikke visste om Lotto-millionærene.

Lotto-millionærene er en gjeng mange er nysgjerrige på. De fleste har vel en eller gang sagt «Å, bare jeg vinner i Lotto - da skal jeg...» For over 6 600 spillere har denne drømmen gått i oppfyllelse.

Her er ti ting du kanskje ikke visste om denne eksklusive klubben.

10 ting du kanskje ikke visste om millionærene

1. Noen Lotto-millionærer er ikke som andre Lotto-millionærer en gang. Har du hørt om Lotto-millionæren som også ble Nabolaget-millionær i 2017? Han er ikke den eneste som er blitt millionær i Norsk Tippings spill to ganger.

2. Innlandet er fylket med flest Lotto-millionærer per 1 000 innbyggere, nemlig 1,58. Like etter følger Nordland og Troms og Finnmark - med henholdsvis 1,52 og 1,48 millionærer per 1 000 innbyggere.

3. Fylket med flest antall Lotto-millionærer totalt er Viken, med over 1 500 Lotto-millionærer. Disse vinnerne har til sammen delt rundt 4,5 milliarder kroner. På andre- og tredje plass finner vi Vestland (over 800 Lotto-millionærer) og Trøndelag (over 650 Lotto-millionærer).

4. Lotto-millionærer er rause folk. Hele 47 prosent sier at de deler gevinsten med familie eller venner, ifølge Norsk Tippings millionærundersøkelse*.

5. Mange Lotto-millioner går til innkjøp av ny bil. Hele 30 prosent av Norsk Tippings spill-millionærer bruker pengene på nettopp dette, den samme undersøkelsen.

6. Hvilke biler som er mest populære blant millionærene, spør du? Mercedes! Etterfulgt av BMW, Ford og Toyota.

7. Alle som vinner 2 millioner kroner eller mer i Norsk Tippings spill, tilbys økonomisk veiledning.

8. Det er i snitt over tre spillere som som får sju rette i Lotto hver uke. Fire ganger i året er det Supertrekning i Lotto hvor det trekkes ut ekstra mange spillere som vinner 1 million kroner hver, i tillegg til den vanlige Lotto-trekningen. 20. juni ble 29 spillere millionærer gjennom Supertrekning i Lotto.

9. Noen ganger er det faktisk slik at ingen har sju rette, og dermed får førstepremiepotten "stå i fred". Men det er ikke så lenge. I slike tilfeller overføres hele førstepremiepotten videre til neste, slik at den blir dobbelt så stor.

10. Dersom du blir Lotto-millionær på lørdag, får du Telefonen fra Hamar. Vinnernummeret er 625 60 000.

* Millionærundersøkelsen ble gjennomført i juni 2017. 309 millionvinnere fra perioden juni 2015 til juni 2017 på tvers av flere spill har svart på undersøkelsen.

Vinnersannsynlighet Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersannsynlighet for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr