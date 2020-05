Blir du den første Extra-kandidaten i mai?

Forrige tirsdag kunne noen smykke seg med tittelen Extra-millionær nummer 534. Hvem blir den neste?

Siden Extra gikk på lufta på NRK for første gang i 1996 har 534 personer blitt millionærer i lotterispillet.

I aprils siste Extra-trekning var det en kvinne fra Kongsvinger i Innlandet som ble trukket ut som Extra-kandidat. Gevinsten ble et faktum da hun fikk inn tre av de trukne tallene og to millioner kroner trillet inn på konto.

- Tusen takk. Dette var moro, sa vinneren på telefon til Norsk Tipping.

Flere vinnersjanser

Hver uke blir én tilfeldig spiller trukket ut som Extra-kandidaten. Det er 16 vinnermuligheter per kupong.

Dersom man blir trukket som som Extra-kandidaten kan man spille om to millioner kroner. Kanskje du blir den første Extra-millionæren i Mai?

Vinnersannsynlighet Extra

Vinnersannsynlighet for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360.000 per kupong. Utdypende: Vinnersannsynlighet for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360.000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersannsynligheten ca. 1:360.000 per kupong.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr