Blir du Nabolaget-millionær nummer 288?

Spillet startet i 2015, og siden den gangen har tusenvis jublet over naboens millionpremie.

Spillet Nabolaget har kanskje den mest spennende trekningen i noe spill hos Norsk Tipping. Bakgrunnen er enkel: Den går på adressen din, og kjøper du en kupong er du med i daglige trekninger.

Trekningen ser du på mobilen på et kart som viser hvor langt unna vinneren du er. Direktøren for innovasjon i Nettavisen, Pål Nisja-Wilhelmsen, har selv fått en millionnabo som ga gevinst på egen kupong:

Dette kartet viste premien i Nabolaget.

- I fjor satt jeg en fredag og kom på at jeg hadde spilt Nabolaget. Det var rett før tacoen skulle lages ferdig, så mens kjøttdeigen fikk noen hvileminutter på benken tok jeg fram mobilen. På kartet så jeg plutselig i hovedtrekningen at det var veldig nære eget hus, og til slutt blinket det 10 000 kroner.

Kvinne fra Askim

Sist fredag vant en kvinne fra Askim både hovedpremien på 1 million kroner, pluss 100.000 kroner.

- I disse tider er det fint å dele. Jeg tenker i hvert fall å dele med barna mine, sa den glade kvinnen. Hun la til at en varmepumpe vil være kjærkomment og står høyt på ønskelista.

Over 10.000 premier fredag

Til sammen deles det ut over 10.000 premier hver fredag. I tillegg til millionnabolaget, vinner fem andre nabolag. I disse nabolagene er hovedpremien på 100.000 kroner.

Premiene i millionnabolaget fordeler seg slik:

1 x 1.000.000 kroner

5 x 100.000 kroner

10 x 10.000 kroner

50 x 1000 kroner

2000 x 50 kroner

Vinnersannsynlighet Nabolaget

Vinnersannsynligheten for daglig hovedpremie i Nabolaget tar utgangspunkt i omsetning. Denne kan variere, men i snitt er det en ukentlig omsetning på mellom 4 og 4,5 millioner kroner. Det tilsier mellom 80.000 og 90.000 deltakelser. Når én av disse skal trekkes ut, gir det en vinnersannsynlighet på ca. 1:90.000. De øvrige Nabolaget-vinnerne (som kan vinne 100.000, 10.000, 1.000 eller 50 kroner), fastsettes i rekkefølge på grunnlag av geografisk avstand fra hovedvinneren. Vinnersannsynligheten for disse premiegruppene påvirkes av antall deltakelser, antall spillere og ulikheter i bebyggelsesstruktur innenfor et gitt geografisk område. Les mer om vinnersannsynlighet for Nabolaget her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 598 280

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 52 (hovedvinner fredager)

Antall millionærer i 2019: 52

Høyeste premieutbetaling i 2019: 1 000 000 kr