Bodø/Glimt er på vei ut av gullkampen

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne søndagen. Både Manchester United og Liverpool skal i aksjon i Premier League og totalt spilles det fire kamper i PL denne søndagen. Martin Ødegård og Real Sociedad skal ut i bortekamp mot Espanyol. I Eliteserien er det seks kamper og det er også seks kamper i OBOS-ligaen. I Allsvenskan er det duket for Stockholmsderby mellom Hammarby og AIK og søndag kveld er det klart for storkampen Sevilla - Real Madrid i La Liga.

Ranheim - Bodø/Glimt H 2,95 (spillestopp kl 17.55)

Med kun en seier på de elleve siste seriekampene (1-3-7), falt Ranheim ned på direkte nedrykksplass etter Sarpsborg 08's 1-0 seier hjemme over Vålerenga mandag kveld. Ranheim som hadde en flott debutsesong i Eliteserien i fjor og blant annet hadde 8-4-3 på hjemmebane da, har ikke vært i nærheten av de taktene hjemme denne sesongen. Ranheim har faktisk den svakeste hjemmestatistikken av alle i Eliteserien (2-1-7). Daniel Kvande fikk sitt fjerde gule kort mot Godset og soner følgelig karantene. Ellers er det ingen endringer.

Bodø/Glimt hadde ikke marginene med seg i hjemmemøtet mot Stabæk sist søndag, men kom i det minste tilbake fra både 1-2 og 2-3 og berget ett poeng tre minutter på overtid. Mistet dermed terreng til serieleder Molde og er nå tre poeng, når det gjenstår ni serierunder. Har klart seg bra på bortebane også og 5-2-3 er slett ikke verst for normalt bortesvake Glimt. Amour Laoyuni er solgt til egyptiske Pyramids og har spilt sin siste kamp. Håkon Evjen er solgt til nederlandske AZ Alkmaar, men 19-åringen blir i Glimt ut sesongen.

0-0 i tilsvarende kamp i Trondheim forrige sesong. Bodø/Glimt kan virke litt på retur nå og de kommer til å savne Laoyuni. Bunnlag er som kjent dårlig butikk på Langoddsen, men vi lar oss friste av 2,95 på hjemmelaget i kveld.