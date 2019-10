Bodø/Glimt har ikke gitt opp gullkampen

Det er et flott langoddsprogram vi har foran oss denne mandagen. I Eliteserien tar Bodø/Glimt imot Mjøndalen, og i Premier League er det kamp mellom Sheffield United og Arsenal. I Allsvenskan spilles det to kamper og det er også kamper i Serie A og dansk Superliga. I tillegg er det kamper i tyrkisk superliga, i tysk 2. bundesliga og Ligue 2 i Frankrike. På hockeyfronten spilles det fire kamper i NHL natt til tirsdag.

NB! Onsdag er det ca 56 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Bodø/Glimt - Mjøndalen pause/fulltid H/H - 1,95 (spillestopp kl 18.55)

Mens både Odd og Rosenborg spilte seg ut av gullkampen i helgen, har Bodø/Glimt fortsatt muligheten. Seier i kveld vil gjøre at Glimt fortsatt har fem poeng opp til serieleder Molde, når fem serierunder gjenstår. Og ikke minst utøker Glimt avstanden til Odd ned på 3. plass til seks poeng, mens de får ti poeng ned til Rosenborg på 4. plass. Det øker mulighetene for medalje til Glimt og de kan trenge den avstanden, all den tid de har Brann, Molde og Rosenborg i de tre gjenstående bortekampene. I tillegg til hjemmekamper mot Haugesund og Kristiansund. Bodø/Glimt står med knallsterke 8-2-1 hjemme på Aspmyra. Trener Kjetil Knutsen må klare seg uten Marius Lode i kveld og stopperkollega Brede Moe anses som 50/50. Men Knutsen tror han blir klar. Dersom ikke danner Vegard Bergan og Ulrik Saltnes stopperpar i kveld.

Ettersom Ranheim vant sin hjemmekamp mot Odd med 4-1 søndag, overtok Mjøndalen den lite attraktive jumboplassen i Eliteserien. Men skulle bruntrøyene vinne på Aspmyra, tar de seg forbi tre lag og opp på sikker plass. Samtidig har Mjøndalen "overkommelige" hjemmekamper mot hhv Sarpsborg 08, Ranheim og Vålerenga i de tre siste hjemme, mens det venter bortekamper mot Odd og Stabæk i de to siste borte. Mjøndalen-trener Vegard Hansen kan ellers glede seg over at kaptein Christian Gauseth er friskmeldt til kveldens kamp.

1-5-6 på bortebane tyder ikke på at sannsynligheten for det er stor. Glimt med ni hjemmeseire, i åtte av disse har det også ledet til pause. 1,85 er oddsen på pauseledelse i kveld, mens oddsen på pause/fulltiddobbelen H/H er 1,95. Den kombinasjonen har altså Glimt innfridd i åtte av sine hjemmekamper i kveld og dette blir vårt spill på Aspmyra i kveld.