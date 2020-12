Bodø/Glimt-toget ruller videre

Selv om klubbens første seriemesterskap noensinne allerede er i boks har ikke Bodø/Glimt slått av på takten. Snarere tvert imot. Bodø-laget blir et av holdepunktene på ukens midtukekupong.

Det er sju kamper fra hjemlig Eliteserie og fem kamper fra gruppespillet i Champions League på denne ukens Midtukekupong.

Legg merke til at oppgjøret mellom Odd og Strømsgodset er utsatt og vil derfor bli trukket.

Bonuspotten er nå oppe i 1,1 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 17:55 onsdag.





1. Stabæk - Vålerenga

Klart for midtukerunde i Eliteserien igjen nå på tampen av en mildt sagt spesiell sesong der utfordringen handler om å bli ferdig før nyttår. Det ble 1-1 her sist sesong, mens det omvendte møtet mellom lagene tidlig i sesongen endte 2-2 på Intility. Stabæk berget nok helt sikkert plassen søndag kveld da laget slo svakt plasserte Mjøndalen 1-0 på bortebane i en noe heldig seier der det var hjemmelaget som dominerte store deler av oppgjøret. Er nå oppe på 8. plass med 34 poeng og kan senke skuldrene og spille uten press i de fire siste rundene av årets sesong. 5-4-4 hjemme på Nadderud. Moe er langtidsskadd og ikke aktuell, mens Amankwah rapporteres å være usikker. Ellers ser det greit ut.

Vålerenga måtte nøye seg med ett poeng i 1-1 kampen hjemme mot Sarpsborg 08 søndag kveld etter at midtstopper Ivan Näsberg utlignet fem minutter på overtid i en kamp der de dominerte stort sett fra start til mål. De er fortsatt i førersetet i kampen om bronsemedaljene i Eliteserien 2020 der de ligger på 3. plass med 47 poeng i øyeblikket. Etter to strake poengdelinger og 1-1 i to kamper på rad, så er avstanden opp til tabelltoer Molde nå seks poeng, mens det skiller to ned til Rosenborg på fjerdeplass. Bortefasiten viser 5-3-5 før den korte turen til Bekkestua onsdag kveld. Oldrup Jensen har stått over de siste kampene, men nærmer seg et comeback. Usikkert om han rekker denne.

Tror det skal holde med UB her. Vålerenga er på medaljejakt og har fått dårlig uttelling i form av poeng på de to siste kampene.

2. FK Haugesund - Mjøndalen

FK Haugesund har vært inne i en fin periode i det siste med fire seire og to tap på sine seks siste kamper, selv om de måtte reise poengløse hjem fra rosenes by og bortemøtet med tabelltoer Molde (1-3) søndag. Ligge på 9. plass med 34 poeng og kan begynne å planlegge for en ny sesong på øverste nivå i norsk fotball nå som plassen skal være trygget. 6-2-5 hjemme i Haugesund. Tilsvarende møte sist sesong endte målløst, mens Mjøndalen vant 1-0 da disse to møttes på Consto Arena tidlig i august. Venstreback Stølås er nå oppe på seks gule kort og må dermed sone, mens Sandberg sto over sist og er tvilsom. Kan være tilbake her. Leite sonet sist og er tilgjengelig, men er usikker med skade.

Mjøndalen er i store problemer etter søndagens 0-1 tap hjemme mot Stabæk i en kamp der de dominerte i alle spillets faser og fortjente å ta med seg både ett og tre poeng. Gikk isteden på sitt andre strake tap og har tapt åtte av de siste ti. Ligger nest sist med 20 poeng og har fire poeng opp til Strømsgodset på kvalik, mens det skiller fem opp til Start på trygg grunn. 2-2-9 borte. Kaptein Gauseth var tilbake sist etter å ha stått over i Kristiansund og tirsdag kom også den gledelige beskjeden om at Tonny Brochmanns karriere kan fortsette og han er aktuell allerede her etter å ha stått over søndag.

Naturlig at FKH er favoritter på eget gress, men vi halvgarderer med HU. Et desperat Mjøndalen-lag om høsten være farlig å avskrive helt.

3. Odd - Strømsgodset

Denne kampen er utsatt som en følge av koronasmitte i Odd-troppen og vil derfor bli trukket.

4. Sarpsborg 08 - Kristiansund BK

Sarpsborg 08 hadde de tre poengene i lomma helt til fem minutter på overtid i bortekampen mot Vålerenga søndag kveld i oppgjøret som til slutt endte 1-1 etter noen dramatiske sluttminutter i hovedstaden. De er dermed oppe på 11. plass med 29 poeng og trenger nok fort en trepoenger til på de siste fire for å være helt trygge på å spille i Eliteserien også kommende sesong. 6-1-6 hjemme, mens de røk hele 1-4 i det omvendte møtet mellom lagene i Kristiansund tidligere i sesongen. 0-1 her i fjor. Ruud Tveter, Horn, Lindseth og Abdellaoue er bekreftet ute, mens den svenske spissen Molins var tilbake på benken igjen sist og kan være aktuell i denne.

Kristiansund BK fortsetter å ta fotball-Norge med storm. Etter to hjemmeseire på rappen, 1-0 over Mjøndalen og 2-1 over Strømsgodset, er nå klubben oppe på 5. plass med 43 poeng og har faktisk meldt seg på i kampen både om medaljer og en Europacup-plass. De har 5-6-2 borte før turen til Sarpsborg onsdag og vant 1-0 her sist sesong. Her er omsider Kastrati tilbake etter den fire kamper lange karantenen, men nå soner isteden Psyche for det røde kortet han pådro seg i 2-1 seieren hjemme over Strømsgodset søndag. Bendik Bye er ute resten av sesongen med et ankelbrudd, mens spissen Faris er oppe på fire gule og må sone. Coly har heller ikke vært i troppen i de siste kampene.

Sarpsborg 08 har nå seks strake kamper uten seier (0-2-4), men vi tror laget slår tilbake her og tar de tre poengene de trenger for å sikre plassen i vår øverste divisjon. Vi står på H i kamp fire, men på det største kupongforslaget har vi råd til en halvgardering. HU.

5. Start - Bodø/Glimt

Bodø/Glimt vant hele 6-0 i det omvendte møtet mellom lagene i slutten av august. Start var inne i en god periode med to strake seire før de reiste til Stavanger lørdag og fikk stryk med 1-4 av et effektivt Viking-lag. De ligger fortsatt over nedrykksstreken på en 13. plass med 25 poeng, men det skiller som kjent bare ett poeng ned til Strømsgodset på kvalik. Fire runder gjenstår. De har brukbare 5-4-4 hjemme i Kristiansand, mens på reisende fot har det blitt svake 1-3-9 til nå. Bolanos ble sittende på benken sist, men kan være aktuell fra start igjen her. Ellers ser det greit ut før møtet med den suverene serieleder.

Bodø/Glimt har allerede sikret seg klubbens første seriemesterskap gjennom tidene etter at Strømsgodset ble slått 2-1 på bortebane for én drøy uke tilbake. Det så ikke ut som festen hadde plaget Bodø-klubben nevneverdig da Rosenborg ble slått hele 5-1 hjemme på Aspmyra søndag kveld da laget noterte seg for sin 13. hjemmeseier av 13 mulige. Imponerende! Totalt har Kjetil Knutsens gull-lag 23-2-1 på 26 kamper og reiser til Sørlandet med 10-2-1 borte. Marius Lode og Patrick Berg er omsider tilbake i Bodø igjen etter et langvarig korona-opphold i Oslo og vil nok helt sikkert få noen minutter her. Brede Moe er ute med skade og ikke aktuell før neste sesong.

Det er vanskelig å argumentere mot annet enn borteseier, selv om det er hjemmelaget som har alt å spille for her. Det var klasseforskjell sist disse møttes. B.

6. Viking - Brann

Viking har vært et av høstens lag i Eliteserien og kommer fra tre strake seire etter at Start ble slått hele 4-1 på hjemmebane lørdag ettermiddag i en kamp der trener Bjarne Berntsen fikk mye av oppmerksomheten. Trenerlegenden som nå trolig gjør sin fjerde sist kamp for klubben i sitt hjerte. De er på 7. plass med 39 poeng og har sånn sett lite å spille for, men når Brann kommer på besøk fra Bergen pleier motivasjonen å gi seg selv. 6-3-4 hjemme i Jåttåvågen for de mørkeblå. Tilsvarende møte forrige sesong endte som noen kanskje husker 2-1 i en glohet affære i påska, mens Viking vant 5-1 i Bergen i siste serierunde for ganske så nøyaktig ett år tilbake. Det ble 3-0 til Brann i det omvendte møtet mellom lagene tilbake i juni i år. Løkberg, Ibrahimaj og Vikstøl er alle tilbake her etter å ha sonet sist, men Hove og Furdal er fortsatt ute. Kaptein Vevatne og De Souza ble begge satt i isolasjon før lørdagens kamp mot Start og det er usikkert om de er klare igjen til denne.

Brann har plutselig våknet til liv og tatt seks poeng av seks mulige på ei uke og klatret opp på 10. plass med 31 poeng. Etter lørdagens 3-1 seier hjemme over tabelljumbo Aalesund tyder alt på at plassen er berget for Kåre Ingebrigtsens mannskap. 5-3-5 borte, mens kun tre av 13 hjemme i Bergen i år er vunnet - blant de 3-0 over Viking i andre serierunde. Pedersen, Ordagic og Olsen Pettersen er ute med skade, men her er keeper Ahamada trolig tilbake fra smittekarantene.

To lag som har funnet formen før dette vestlandsderbyet. Tror det skal holde med HU i Stavanger. Viking-spillerne er nok innstilt på å gi trener Berntsen et verdig farvel i de siste kampene av årets sesong.

7. Aalesund - Sandefjord'

Aalesund er klare for OBOS-ligaen 2021 etter at laget tapte 1-3 borte mot Brann i Bergen lørdag kveld. Dermed er alle teoretiske muligheter ute. De har fattige elleve poeng på 26 kamper og står med svake 1-3-9 hjemme på Color Line før sesongens nest siste hjemmekamp. De røk 0-1 i Sandefjord i det omvendte møtet mellom lagene i en kamp som ble spilt i midten av juli. Haugen er tilbake fra karantene her, men Agdestein er som kjent skadet og ikke aktuell. Viktige Castro er trolig tilbake til denne.

Sandefjords hjemmekamp mot Odd søndag kveld ble som kjent avlyst på grunn av koronasmitte i Odd-leiren. Det betyr at laget ikke har vært i aksjon siden de tapte 2-3 bore mot Sandefjord for 1.5 uke tilbake. De er på 12. plass med 28 poeng og trenger nok fort en trepoenger til for å være sikre på at plassen er trygg. Fem seire og åtte tap er fasiten på bortebane for trener Cifuentes som er ferdig i klubben etter denne sesongen. Rufo og Singh må sone her ettersom søndagens kamp ikke ble spilt, mens Ze Eduardo som kjent er langtidsskadd og ute. Kralj har også vært i smittekarantene og det er usikkert om han rekker denne.

Synes denne er vidåpen. All motivasjon ligger hos gjestene, men samtidig er det ikke lett å komme til Ålesund og møte et hjemmelag som nå kan slippe seg løs og vise seg fram foran 2021-sesongen. Ser ingen annen utvei enn HUB.

8. Istanbul Basaksehir - RB Leipzig

Den regjerende tyrkiske seriemester Istanbul Basaksehir, med norske Fredrik Gulbrandsen på laget, har tre poeng på fire kamper i denne gruppen (1-0-3) og har fortsatt en mulighet til å gå videre dersom det blir seier her. Forrige uke røk de 1-4 borte mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, mens det ble 0-2 tap i Leipzig i det omvendte møtet mellom lagene i oktober måned. Seieren kom da Manchester United ble slått på hjemmebane i Tyrkia. I hjemlig liga ble det 3-3 hjemme mot Denizlispor i helgen i en kamp der de ledet 3-0 og nevnte Gulbrandsen noterte seg for to scoringer. Ligger på 7. plass i øyeblikket, ni poeng bak Alanyaspor som i skrivende stund i tillegg har én kamp mindre spilt. Topal, Crivelli, Aleksic og Caicara er alle ute hos vertene.

Leipzig og Alexander Sørloth har seks poeng på fire kamper etter to seire og to tap til nå. En seier i Tyrkia i kveld er nok derfor viktig dersom de skal være i førersetet med tanke på å gå videre. De møter Manchester United hjemme i siste runde av gruppespillet neste uke og kommer fra 0-1 tap borte mot Paris Saint-Germain i forrige uke. Lørdag slo de nyopprykkede Arminia Bielefeld 2-1 hjemme i Bundesliga og klatret med det opp på 2. plass, to poeng bak serieleder Bayern München når ni runder nå omsider er unnagjort. Laimer, Klostermann, Hartmann, Henrichs og Samardzic er alle trolig ute, mens Hee-Chan har pådratt seg koronaviruset og spiller naturligvis ikke.

Leipzig har blitt relativt store favoritter hos bookmakerne. Ingen walk over dette, men vi tror tyskerne reiser hjem med full pott og spiller B i kamp åtte.

9. Manchester United - Paris Saint-Germain

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United leverte en helt fantastisk snuoperasjon i søndagens borteoppgjør mot Southampton i Premier League da de snudde 0-2 til seier 3-2 helt på tampen. De har ni poeng på fire kamper i dette gruppespillet (3-0-1) der det ble en nokså komfortabel 4-1 seier hjemme over Istanbul Basaksehir sist uke. Avanserer også videre med seier her. Møter Leipzig borte i siste runde. Jones er ute, ellers så er det tvilsomt om Shaw er tilbake. Bailly er fortsatt ute noen uker til. Pogba, De Gea, McTominay, Lingard, Martial og Telles har alle slitt med litt småtteri, men forventes å bli klare.

Paris Saint-Germain har i likhet med Leipzig seks poeng etter to seire og to tap på de fire første kampene av dette gruppespillet. Kommer opp på ni poeng og ajour med vertene med seier her før de skal avslutte med hjemmekamp mot Istanbul Basaksehir i siste runde. Lørdag ble det noe skuffende 2-2 hjemme mot Bordeaux i hjemlig liga der de fortsatt topper to poeng foran Lille, Lyon, Monaco og Montpellier. De røk 1-2 hjemme mot Manchester United i første kamp sist lagene møttes i denne gruppa. Kehrer, Draxler og Bernat er fortsatt ute, men Neymar og Marquinhos rekker trolig oppgjøret på Old Trafford.

Viktige poeng på spill i kampen om avansement i en kamp der PSG helst må vinne. Har mest tro på gjestene også, men det blir UB på 96-rekkeren og HUB og helgardering på det største kupongforslaget vårt onsdag.

10. Sevilla - Chelsea

Det endte 0-0 da disse to møttes på Stamford Bridge i det omvendte møtet mellom lagene i oktober. Både Chelsea og Sevilla står på ti poeng etter fire kamper (3-1-0) og er allerede videre til utslagsrunden etter nyttår. Nå er det gruppeseieren de spiller om etter at avansementet ble sikret i 2-1 seieren borte over Krasnodar sist uke. Hjemmelaget er på 5. plass i hjemlig liga i øyeblikket etter helgens 1-0 triumf borte over Huesca. Suso, Idrissi, Bounou og Fernandez rapporteres ute, mens duoen Ocampos og De Jong begge er usikre.

Chelsea er i likhet med vertene videre i turneringen med sine ti poeng etter 2-1 seieren borte over Rennes sist og spiller nå for gruppeseieren i Sevilla før de avslutter mot russiske Krasnodar på hjemmebane i London 8. desember. De spilte 0-0 hjemme mot Tottenham i søndagens storkamp fra Premier League der de ligger på 3. plass etter ti runder. Stiller trolig skadefritt.

Litt skummel denne ettersom begge lag allerede er videre og de er inne i en periode med tett kampprogram og hard belastning. UB på det minste forslaget, men på 432-rekkeren tør vi ikke annet enn å helgardere oppgjøret fra Sevilla.

11. Borussia Dortmund - Lazio

Erling Braut Haalands Borussia Dortmund topper gruppa med sine ni poeng etter tre seire og ett tap så langt og kommer fra en kontrollert 3-0 seier hjemme over Club Brugge sist uke. Med seier i kveld er avansementet dermed sikret. De røk 1-3 borte mot Lazio i den første kampen i gruppespillet, men siden den kampen har det blitt tre strake seire for de gule og svarte. I hjemlig liga gikk de på overraskende 1-2 tap hjemme mot svakt plasserte Köln i helgen. Zagadou, Schmelzer, Meunier, Guerreiro, Schulz og Renier er alle på fraværslista til denne.

Lazio skuffet også de med å tape 1-3 hjemme mot Udinese i Serie A søndag formiddag og ligger på en noe skuffende 9. plass i ligaen så langt for laget som ble nummer tre sist sesong. De har 2-2-0 og åtte poeng etter fire kamper av dette gruppespillet og med fire poeng ned til Brugge på 3. plass ser det unektelig lyst ut med tanke på avansement for de lyseblå som avslutter med hjemmekamp mot nettopp Brugge. Proto, Lulic, Escalante og Muriqi mangler.

Tror Dortmund fikser dette og reiser seg etter lørdagens litt småpinlige ligatap. H.

12. Ferencvaros - Barcelona

Tokmac Nguen og hans lagkamerater i ungarske Ferencvaros har ett poeng etter fire kamper (0-1-3) og kjemper med ukrainske Dynamo Kiev (samme poengsum) om 3. plassen i gruppa som gir spill i Europaligaens utslagsrunde etter nyttår. De kommer fra et noe bittert 1-2 nederlag borte mot Juventus i forrige uke og har på ingen måte dummet seg ut i denne turneringen. Slo jo som mange kanskje husker ut Molde på bortemålsregelen i kvalifiseringen i siste hinder på veien hit. Kommer fra 2-0 over MTK Budapest i hjemlig liga.

Barcelona har full pott med sine tolv poeng etter fire seire og er allerede videre fra gruppa sammen med Juventus slik de aller, aller fleste også trodde på forhånd. De slo et redusert Dynamo Kiev 4-0 på bortebane i forrige uke og slo kveldens motstander 5-1 hjemme i Spania i den første kampen i denne gruppa tilbake i oktober. Har innledet hjemlig liga noe skuffende, men fikk ihvertfall fire mål og tre poeng å glede seg over da Osasnua ble slått 4-0 hjemme søndag. Messi, ter Stegen og Coutinho hviles trolig her, mens Umtiti, Fati, Araujo og Pqiue sliter med skader.

Barcelona er riktignok videre allerede, men vi stoler på at gruppeeneren gjør jobben og vinner i Budapest selv med et redusert mannskap. En B i kamp tolv.

