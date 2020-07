Bodø/Glimt fortsetter seiersfesten

Bodø/Glimt har vunnet åtte kamper av åtte mulige så langt denne sesongen og scoret 32 mål. Det er et snitt på fire mål per kamp. Vi tror festen fortsetter på Consto Arena i Mjøndalen lørdag kveld.

Bodø/Glimt kan se tilbake på en fantastisk start på sesongen med full pott etter åtte kamper. Det er kun regjerende seriemester Molde som så langt har klart å holde noenlunde følge med superlaget fra Bodø.

Mjøndalen - Bodø/Glimt bortelaget scorer i begge omganger 1,82 (spillestopp 17:55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Eliteserien. Tilsvarende møte forrige sesong endte 4-5 i en helt ellevill fotballkamp! Etter en solid start på sesongen har det nå blitt tre strake tap for Vegard Hansens Mjøndalen. I tur og orden har laget røket for Molde borte, Vålerenga hjemme og Strømsgodset borte. Onsdagens lokaloppgjør borte mot erkerival Strømsgodset endte med et fortjent 1-2 tap. Det betyr 2-2-4 og åtte poeng etter åtte runder av Eliteserien 2020. Diomande er skadet, mens lagkaptein Gauseth har stått over de siste kampene og er usikker til denne.



Bodø/Glimt slår alle rekorder om dagen! Onsdag tok laget sin åttende seier av åtte mulige da de snudde 0-1 til seier 2-1 hjemme over Kristiansund BK. 24 poeng av 24 mulige er intet annet enn meget imponerende av Kjetil Knutsens mannskap. De topper Eliteserien to poeng foran Molde som er det eneste laget som har klart å holde følge i innledningen av sesongen. Hauge var småsyk og sto over sist, men kan være tilbake igjen til denne. Solbakken, Moe og Konradsen sliter med skader og har stått over de siste kampene.



Det er vanskelig å gå imot Bodø/Glimt slik de ser ut som dagen, selv om Mjøndalen borte er en tøff nøtt å knekke for mange. Før eller siden vil nok også dette Glimt-laget gå på en smell, men vi tror seiersferden fortsetter i dag og prøver en variant der laget scorer i begge omganger.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset