Bodø/Glimt har stø kurs mot seriegull

Bodø/Glimt stormer videre mot seriegull og blir en av våre sikre på søndagens tippekupong.

Søndagens tippekupong består av fem kamper fra Eliteserien, en kamp fra Premier League, to kamper fra Allsvenskan, en kamp fra dansk superliga, to kamper fra La Liga og avsluttes med en kamp fra Segunda i Spania. Bonuspotten er på ca 1,8 mill kr. Innleveringsfristen er kl 17.25.

1. Vålerenga - Brann

Vi innleder i Eliteserien og en av klassikerne i norsk fotball. Vålerenga er fortsatt klart best hjemme og gikk på sesongens fjerde bortetap, da det ble 1-2 mot Haugesund i siste serierunde før landslagspausen. Hjemme på Intility er Vålerenga fortsatt ubeseiret med 4-3-0 på sine sju første. Ligger på 6. plass med 26 poeng og har fem poeng opp til Odd på 3. plass. Vidar Kjartansson er spilleklar og går trolig rett inn i startoppstillingen. Det er også Henrik Bjørdal etter å ha blitt hentet fra belgiske Zulte-Waregem. Aron Dønnum er aktuell for Lecce i italiensk Serie B, men spiller trolig søndagens kamp.

Kåre Ingebrigtsen har fått en helt grei start som Brann-trener, selv om det kun er blitt en seier i hans tre første kamper. Spillemessig ser det klart bedre ut og Brann leverte nok årsbeste i 1. omgang hjemme mot Strømsgodset sist. Men falt av i 2. omgang og måtte nøye seg med 1-1. Solid 2-0 seier borte mot Stabæk i forrige bortekamp og Brann står med godkjente 4-1-3 på bortebane hittil. Alt tyder på at Kåre Ingebrigtsen starter med samme ellever som mot Strømsgodset.

Fire strake Vålerenga-seire i de fire siste tilsvarende i Oslo. Vålerenga er ikke noe dårligere denne sesongen og vi nøyer oss med halvgardering i denne. HU.

2. Bodø/Glimt - Odd

De 16 første serierundene i Eliteserien er blitt spilt med maks en ukes pause. Nå har vært landslagsopphold og for første gang denne sesongen, har det vært opphold på 14 dager.

Bodø/Glimt har uansett kun hatt Patrick Berg avgårde på landslagsoppdrag og står altså med smått utrolige 14-2-0 på de 16 første. 56 mål er scoret og Glimt scorer like mye på bortebane. Hjemme på Aspmyra har de sju første kampene gitt maksimale 21 poeng. Brede Moe og Kasper Junker er i trening igjen, men ikke sikkert de er aktuelle for startoppstillingen. Ellers er det ingen endringer for Glimt.

Jan Frode Nornes har gjort en fabelaktig jobb med Odd som er helt oppe på 3. plass med 31 poeng. Smadret Mjøndalen med 6-1 hjemme i siste serierunde, og hang godt med Molde på Aker Stadion nest sist, selv om det ble 0-2 tap. Totalt 4-0-3 på bortebane og kun seks baklengs på disse sju bortekampene. Robin Simovic er hentet på fri transfer og er klar for spill etter karantene. Men trener Nornes velger nok å starte med sin vanlige ellever på Aspmyra.

3-0 til Bodø/Glimt i tilsvarende kamp på Aspmyra i fjorårssesongen og Glimt er store favoritter også denne gang. H.

3. Mjøndalen - Sandefjord

Etter to strake 1-0 seire for Mjøndalen fjerde sist og tredje sist, har Mjøndalen tapt sinee to siste nå og ligger nest sist på tabellen. Skrekkelig bortekamp mot Odd i siste serierunde og hele 1-6 tap i Skien. Står med 14 poeng, men det er kun to poeng opp til Sandefjord på sikker plass. Har ikke vært spesielt gode hjemme på Isachsen stadion og tapt fem av sju hjemmekamper. Tonny Brochmann er innlagt på sykehus og ute på ubestemt tid. Ellers er det ingen endringer for hjemmelaget.

Sandefjord har sett klart bedre ut enn Mjøndalen, men de er kun to poeng foran på 13. plass med 16 poeng. Etter en flott periode med tre seire på fire kamper, står Sandefjord nå med tre strake tap. Dog har alle disse tapene vært mot topp seks-lag. Seks av åtte bortekamper er tapt. Deyver Vega er hentet fra Vålerenga og blir et spennende tilskudd for Sandefjord. Han går trolig rett inn i startoppstillingen.

2-2 sist lagene møttes i Eliteserien i Mjøndalen. Åpent også denne gang. Vi tror sterkt på poengdeling. U.

4. Strømsgodset - Rosenborg

Stadig variable resultater for Strømsgodset. Sterk 3-2 seier borte mot Haugesund tredje sist, ble etterfulgt av et skuffende 0-2 tap hjemme mot bortesvake Viking. Ble så kjørt rundt av Brann de første 45 minuttene, men hevet seg i 2. omgang og fikk med seg ett poeng. 19 poeng er nok litt i underkant for Strømsgodset sett i forhold til prestasjonene. Det er kun fem poeng ned til Mjøndalen under streken. Ustabile 3-2-3 på hjemmebane. Godset-trener Henrik Pedersen kan stille med uforandret tropp fra kampen i Bergen for 14 dager siden.

Rosenborg med en skuffende hjemmekamp mot Stabæk sist og kun 2-2, en kamp de faktisk kunne tapt. Søndag er det første kamp med Åge Hareide som trener og noe gull blir det ikke. 16 poeng opp til serieleder Bodø/Glimt når det gjenstår 14 serierunder, er ikke mulig å hente. Står med 3-1-3 på bortebane. Per Ciljan Skjelbred , Anders Konradsen, André Hansen, Tore Reginiussen og Samuel Adegbenro er alle friskmeldt og Åge Hareide kan glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap i sitt comeback på Lerkendal.

Det står 1-1-2 på de fire siste tilsvarende i Drammen. Rosenborg er klare favoritter og har for første gang på lenge tilnærmet skadefritt mannskap. B.

5. Aalesund - Sarpsborg

Lars Arne Nilsen måtte tåle 0-1 tap borte mot Start i sin debut som Aalesund-trener for 14 dager siden. Aalesund stod med 46 baklengs på sine 15 første seriekamper, så om ikke annet så fikk ihvertfall Nilsen tettet igjen brukbart bak. Midtstopper Ben Karamoko er hentet fra Haugesund på lån ut sesongen. Med kun sju poeng hittil, har Aalesund en tøff oppgave foran seg. Det er åtte poeng opp til Start på kvalikplassen. Karamako går trolig rett inn på laget. Peter Orry Larsen er friskmeldt etter sin stygge hodesmell for noen uker siden.

Sarpsborg 08 har heller ikke levert særlig bra hittil. Kun 17 poeng er det blitt og det er kun to poeng ned til kvalifiseringsplassen. Ismael Coulibaly og Jørgen Strand Larsen er solgt denne uken og selv om det kommer erstatninger for disse, vil de ikke være på plass til søndagens kamp. Også kaptein Joachim Thomassen er ute. Tobias Heintz er dog tilbake i gamleklubben og starter trolig. Sarpsborg 08 leverte elendige 1-6-8 på bortebane forrige sesong, ikke mye bedre denne sesongen med 1-1-5 på de sju første.

Aalesund må kjenne sin besøkelsestid nå og skal stå som favoritt hjemme mot et svekket og bortesvakt Sarpsborg 08. Vi tror ikke denne ender med borteseier. HU.

6. Tottenham - Everton

Den eneste kampen fra Premier League på søndagens tippekupong og en meget spennende åpningskamp på Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham klarte ikke å gjenskape prestasjonen fra 2018/19-sesongen da det ble 4. plass og måtte nøye seg med 6. plass. Men avsluttes med 4-2-0 på de seks siste serierundene. Matt Doherty og Pierre-Emile Højbjerg er hentet inn, ingen sentrale spillere er forsvunnet. Solide 12-3-4 hjemme forrige sesong. Japhet Tanganga rekker ikke serieåpningen, ellers har Jose Mourinho alle mann disponible.

Everton med en skuffende sesong og endte helt nede på 12. plass med 49 poeng. Carlo Ancelotti ankom Goodison Park like før jul, og nå har han fått tid til å sette sitt preg på laget. James Rodrigues, Allan og Abdoulaye Doucoure er solide forsterkninger og alle tre er ventet å starte søndagens seriepremiere. Everton kommer nok høyere på tabellen denne sesongen. Men må levere bedre på bortebane. Svake 5-5-9 i 2018/19-sesongen og enda svakere 5-3-11 forrige sesong.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende i London og Tottenham er naturlig favoritt også denen gang. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Malmö - AIK

De to neste kampene på søndagens tippekupong er alle hentet fra Allsvenskan.

Malmös eneste tap på de 18 første seriekampene kom borte mot Elfsborg i starten av juli. Har seks poeng ned til Häcken på 2. plass, men måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Elfsborg i siste serierunde før landslagspausen. Solide 7-3-0 hjemme i Malmö. Frans Brorsson er friskmeldt for hjemmelaget.

AIK med en fryktelig sesong og ga som kjent Rikard Norling sparken for en drøy måned siden. Det hjalp ikke allverden. AIK står med svake 1-1-4 på sine seks siste seriekamper. Ligger a poeng med Helsingborg på kvalifiseringsplassen, men har litt bedre målforskjell. Moderate 2-3-4 på bortebane. Midtbaneterrieren Sebastian Larsson er ute med karantene.

2-2-0 på de fire siste tilsvarende i Malmö. Det må være veldig god vinnersjanse for Malmö her. H.

8. Mjällby - Varberg

Begge disse to rykket opp til Allsvenskan før denne sesongen og begge har levert bedre enn forventet.

Mjällby er helt oppe på 8. plass med 24 poeng og har kun seks poeng opp til Djurgården på 6. plass. Samtidig er det kun sju poeng ned til Helsingborg på kvalifiseringsplassen. Totalt 3-4-2 hjemme på Strandvallen, kun en av de åtte siste seriekampene er tapt (2-5-1). Kadir Hodzic og Moses Ogbu må begge sone karantene søndag.

Varberg på 10. plass med 23 poeng, altså kun ett poeng mindre enn Mjällby. 17 av de poengene er tatt på hjemmebane, borte er det kun blitt en seier på åtte første (1-3-4). Formen er slett ikke verst med to strake hjemmeseire før landslagspausen.

Lagene møttes faktisk i serieåpningen i Superettan i fjorårssesongen, da vant Varberg 1-0 på Strandvallen. Et svekket hjemmelag mot et moderate bortelag. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Odense - FC København

Serieåpning i dansk Superliga.

Odense klarte ikke å havne blant topp seks forrige sesong og er ikke vesentlig styrket foran kommende sesong. Tapte alle fire hjemmekampene mot topp fire-lagene da. Sander Svendsen leverte en bra sesong og han er fortsatt i klubben. Ingen store endringer i troppen, bortsett fra at Jacob Barrett Larsen er solgt til tysk fotball. Mart Lieder er langtidsskadd, ellers skal det ikke være nevneverdige fravær.

FC København var sjanseløse i gullkampen mot FC Midtjylland og endte tilslutt hele 14 poeng bak. Hadde en del skadeproblemer underveis i sesongen da, men FC Midtjylland er uansett favoritt til å ta gullet også denne sesongen. Dame N'Doye er erstattet med Kamil Wilczek som er en meget spennende signering for FCK. Marios Oikonomou er hentet som midtstopper som erstatning for Sotirios Papagiannopoulos. Verken Nicolai Boilesen og Nicolaj Thomsen blir klare til seriepremieren.

Det står 1-0-5 på de seks siste tilsvarende i Odense. Lagene møttes forøvrig også i Odense i forrige sesongs seriepremier. Da vant FCK 3-2. Ståle Solbakkens menn bør unngå tap i seriepremieren. UB.

10. Villarreal - Huesca

Det er seriestart i en rekke ligaer denne helgen, så også i Spania.

Villarreal levert en solid sesong og endte på 5. plass, men det var likevel ti poeng opp til Sevilla på den attraktive 4. plassen. Velkjente Unai Emery er ny trener i klubben. Solide 9-5-5 på hjemmebane forrige sesong. Takefusa Kubo og Dani Parejo er nye i klubben og begge ventes å starte i seriepremieren.

Huesca rykket opp til La Liga etter 2017/18-sesongen, for så å rykke rett ned igjen etter en sesong på øverste nivå. Men vant Segunda forrige sesong og er altså tilbake i La Liga igjen, etter kun en sesong i Segunda. Det til tross for meget svake 6-4-11 på bortebane, men hjemme leverte de råsterke 15-3-3 og det var nok til å vinne Segunda.

1-1 i tilsvarende kamp på Estadio de la Ceramica i 2018/19-sesongen. Nå tror vi klart mest på et forsterket hjemmelag. H.

11. Valencia - Levante

Valenica har kvittet seg med nøkkelspillere som Rodrigo, Ferran Torres, Frances Coqulin, Ezequiel Garay og Dani Parejo etter forrige sesong og ser klart svekket ut foran kommende sesong. Forhåndstipsene går på nedre halvdel. Endte på 9. plass forrige sesong, og tapte da kun en hjemmekamp (11-7-1).

Levante på sin side endte på 12. plass og leverte klart best hjemme (9-5-5). Svake 5-2-12 på bortebane. Har ikke gjort de store endringene i sin tropp og er tippet i samme sjiktet som Valencia.

Det står 6-5-0 på elleve siste tilsvarende i Valencia. Et betydelig svekket hjemmelag er markert på over 60 prosent på tippekupongen. Vi værer en overraskelse og spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

12. Tenerife - Malaga

Serieåpning i Segunda. Tenerife går løs på sin åttende strake sesong i Segunda og har i all hovedsak endt på nedre halvdel. 12. plass forrige sesong med totalt 55 poeng, det skilte kun fire poeng ned til Deportivo på nedrykk (totalt 22 lag i Segunda). Brukbare 7-9-5 på hjemmebane da.

Malaga gjør seg klar for sin tredje strake sesong i Segunda etter å ha endt sist i La Liga sesongen 2017/18. Det endte med 3. plass og playoff i 18/19-sesongen, men da lyktes ikke laget i playoff. Forrige sesong ble en nedtur med 14. plass. Tapte kun 11 av 42 seriekamper (serievinner Huesca tapte faktisk 14), men hele 20 av kampene endte med poengdeling. Spesielle 3-11-7 på bortebane.

Da er det kanskje ikke så overraskende at begge de to siste tilsvarende har endt med poengdeling. HU.

