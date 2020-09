Bodø/Glimt lager målfest i Bergen

47 av 51 mulige poeng så langt er fasiten for den suverene serieleder Bodø/Glimt denne sesongen. Søndag venter Brann i Bergen.

Bodø/Glimt har skaffet seg 13 poengs luke ned til Molde på toppen av tabellen i Eliteserien og kommende torsdag venter selveste AC Milan på bortebane i Europaliga-kvalifiseringen. Først venter Brann i Bergen for Kjetil Knutsens mannskap.

Kåre Ingebrigtsens Brann gikk på en lei smell borte mot Vålerenga søndag (1-5). I tillegg måtte Gilbert Koomson forlate banen med en liten smell tidlig i det oppgjøret og tidligere denne uken uteble også kantspilleren fra trening. Det er meldt om tyrkisk interesse for Branns toppscorer, så nå gjenstår det å se hvor lenge han blir i klubben. Brann med 1-1-2 etter at Ingebrigtsen overtok og småskuffende 2-3-3 hjemme i Bergen før møtet med laget de røk 0-5 borte mot i det omvendte oppgjøret mellom lagene i begynnelsen av juli.

En 9. plass med 22 poeng etter 17 runder var nok også under forventningene før sesongstart. Kolskogen sto over grunnet sykdom sist, men er trolig tilbake her, mens Eggen Rismark er solgt tilbake til Ranheim. Ordagic har sått over de siste kampene grunnet skade og sist var også Pedersen, Teniste, Rolantsson og Haugen alle ute av samme grunn.

Målrikt i Bergen

Bodø/Glimt tok seg greit videre i Europa torsdag etter 3-1 hjemme over Zalgiris fra Vilnius på Aspmyra i en kamp mange mente var årsverste fra serielederens side. Det sier litt om hvilken fantastisk sesong Glimt har hatt i 2020. De topper Eliteserien hele 13 poeng (!) foran Molde etter forrige helgs 6-1 seier over tabelltreer Odd og står med smått imponerende 15-2-0 på sine 17 første kamper. Borte har det blitt 7-2-0. Moe og Junker sto over sist, men kan være tilbake igjen her mens Sampsted trolig er tilbake på høyreback igjen etter at Morten Konradsen gjorde comeback torsdag. 1-1 her i fjor.

Bodø/Glimt møter selveste Milan på bortebane i Europaliga-kvalifiseringen kommende uke, men vinner i Bergen dersom de har riktig fokus. Vi spiller B på søndagskupongen og tror på mange mål igjen. Vårt spill i kampen blir Over 3.5 mål.

