Bodø/Glimt slår tilbake på første forsøk

Det tok elleve kamper før Bodø/Glimt måtte avgi poeng da de rotet bort 2-0 ledelsen til 2-2 borte mot Stabæk torsdag. Vi tror på ny seier igjen i kveld når Strømsgodset kommer på besøk til Bodø.

Det er seks kamper fra Eliteserien og seks kamper fra OBOS-ligaen på ukens søndagskupong. Legg merke til at kamp 7-12 fra OBOS spilles mandag kveld.

Bonuspotten er nå på 350 00 kroner og spillestopp er klokka 17:55 søndag.







1. Odd - Rosenborg

Det endte 1-1 i begge de to oppgjørene mellom disse to lagene i fjorårets Eliteserie. Odd kan se tilbake på en finfin start på sesongen der de ligger på en sterk 3. plass med 19 poeng etter elleve runder (6-1-4). Fire av de fem siste har også endt med seier (4-0-1) og de kommer fra 2-0 borte over Mjøndalen onsdag. Hjemme i Skien har det blitt 3-1-2 til nå. Lauritsen og Semb er begge ute med skade.

Rosenborg imponerte ingen spillemessig hjemme mot Viking i hovedkampen torsdag kveld, men var særdeles effektive og kunne til slutt juble for tre poeng etter sin tredje 3-0 seier denne sesongen. De ligger dermed på 5. plass med 18 poeng og passerer vertene med full pott i denne. Har 2-1-2 på sine første fem på utebane der seirene har kommet over Stabæk og Brann. Keeper Hansen, Adegbenro og Hedenstad er alle på skadelista, mens Konradsen slo opp den gamle torsdag og er nok neppe tilbake igjen med det første. Lagkaptein Tore Reginiussen tråkket over sist, men rekker trolig denne. Zachariassen og Islamovic returnerer fra karantene.

Odd er i form og har dessuten hatt èn hviledag mer enn gjestene. Vi har litt feeling for hjemmeseier, men det blir helgardering i Skien. HUB.

2. Bodø/Glimt - Strømsgodset

Serieleder Bodø/Glimt brukte altså elleve kamper før de avga poeng i Eliteserien 2020. De ledet tidlig tidlig 2-0 i torsdagens bortekamp mot Stabæk, men måtte til slutt reise hjem med ett poeng i bagasjen etter oppgjøret som endte 2-2. Dermed er avstanden ned til tabelltoer Molde (spiller lørdag) nå på tre poeng. Tilsvarende møte forrige sesong endte 2-0, mens Glimt vant 3-1 da de gjestet Drammen senere på sesongen. Solbakken og Konradsen er på skadelista og var heller ikke med til Nadderud i midtuken.

Godset tok en sterk 3-1 seier hjemme over Brann onsdag kveld og skaffet seg med det et lite pusterom ned til lagene som ligger mer utsatt til på tabellen. Er nummer ni med 15 poeng før møtet med serieleder Bodø/Glimt på bortebane i kveld. Har 1-1-3 borte før denne og røk 0-2 her i fjor. Parr, Stengel og Mendy mangler fortsatt og fredag ble det kjent at kontrakten til Ikaunieks termineres med øyeblikkelig virkning.

Vi har god tro på at Bodø/Glimt slår tilbake umiddelbart. H i Bodø.

3. FK Haugesund - Stabæk

Tilsvarende møte i fjor endte 3-0, mens det ble 2-0 året før. FK Haugesund har reist seg etter en litt tyngre periode med tre strake tap og står med fire poeng etter èn seier og èn uavgjort på de to siste. 1-0 seieren over Rosenborg på hjemmebane søndag for èn uke siden ble fulgt opp av 0-0 borte mot Sarpsborg 08 onsdag. Har 2-1-3 hjemme til nå og har også fått spissen Wadji tilbake igjen etter den 14 måneder lenge utestengelsen. Lagkaptein Grindheim startet på benken sist, men kan være aktuell fra start igjen her. Pallesen Knudsen er fortsatt ute, mens Leite og Källman har stått over de siste kampene for FKH.

Stabæk ble altså det første laget som tok poeng fra serieleder Bodø/Glimt da de hentet opp 0-2 til 2-2 hjemme på Nadderud torsdag. Dermed ligger Jan Jönssons mannskap på en finfin 6. plass med 17 poeng før denne runden. Har kun tapt mot Molde og Rosenborg så langt denne sesongen og har 2-2-1 på utebane før turen til Haugesund søndag. Lagkaptein Hanche-Olsen fikk sitt fjerde gule kort for året sist og må sone her, mens Maatsen, Kassi og Moe alle er ute med skade. Amankwah var tilbake igjen sist og starter nok i Hanche-Olsens fravær.

Litt typisk HU-kamp dette. FKH har sett bedre ut i det siste med Wadji tilbake, mens Stabæk har overrasket positivt. Så blir det spennende å se hvordan de klarer seg uten Hanche-Olsen i de bakre rekker.

4. Sarpsborg 08 - Aalesund

Sarpsborg 08 åpnet sesongen med fem strake ettmålstap, men det har blitt elleve poeng på de siste seks og kun ett tap (borte mot Viking forrige søndag). Onsdag ble det 0-0 hjemme mot FK Haugesund. Det betyr en 11. plass på tabellen med elleve poeng før denne runden. Har 2-1-3 hjemme. Horn og Vetti er fortsatt ute, mens Halvorsen var tilbake igjen sist.

Det tok elleve runder før Aalesund omsider kunne juble for tre poeng i Eliteserien 2020 da laget snudde kampen og vant 3-2 hjemme mot Start onsdag takket være Holmbert Fridjonssons hat-trick. Klatret dermed opp på samme poengsum som nettopp Start, men dårligere målforskjell gjør at de oransje fortsatt innehar jumboplassen på tabellen. Olafsson er tilbake fra karantene her, men Nenass, Mutch, Agdestein, Haugen og Carlsen er alle på skadelista til trener Bohinen.

Det blir hjemmeseier på kupongen, men det blir spennende å se om Aalesund klarer å gjenskape den gode prestasjonen sist da laget tok en sårt tiltrengt seier. H.

5. Start - Mjøndalen

Start er nå det eneste laget i Eliteserien som ikke har vunnet èn eneste kamp på elleve forsøk. Onsdag tapte de det viktige bunnoppgjøret mot Aalesund på bortebane (2-3). De har seks poeng så langt (0-6-5), men har spilt uavgjort både mot Brann og Rosenborg i det siste, og i forrige hjemmekamp ble det 0-0 mot Stabæk. Aremu og Bringaker er skadet, men Ramsland er tilbake igjen til denne. Fra før er også Gjesdal ute, mens den dyrkjøpte spissen Akinyemi kom inn sist og kan være aktuell fra start her. Deumeland er også tilbake i full trening etter sykdom.

Mjøndalen åpnet sesongen ganske så lovende, men nå har det blitt seks strake tap for Vegard Hansen & co. Onsdag røk de 0-2 hjemme mot Odd - noe som betyr kvalikkplass med åtte poeng etter elleve runder. Borte har de 1-2-3 så langt, der seieren kom i Ålesund tidlig i sesongen. Diomande og Gauseth sliter med skade, mens Betten Hansen ble utvist sist og må sone.

Skal Start snart vinne èn kamp er mulighetene gode i dag. HU i Kristiansand.

6. Viking - Kristiansund BK

Tilsvarende møte forrige sesong endte 2-0 på åpningsdagen. Viking styrte deler av banespillet i torsdagens bortekamp mot Rosenborg på Lerkendal, men utnyttet sjansene dårlig og ble isteden hardt straffet i kampen de tapte 0-3. Vant de to foregående, borte mot FK Haugesund og hjemme mot Sarpsborg 08, uten å slippe inn mål og har klatret litt vekk fra den verste bunnstriden i det minste. 3-2-6 og elleve poeng er fasiten så langt for Bjarne Berntsens mannskap. Avstanden ned til Mjøndalen på kvalikk er tre poeng. De Lanlay var tilbake etter sin skade sist, men fortsatt så mangler Bjørshol, Hove, De Souza, Østensen og keeper Austbø for de mørkeblå.

KBK snudde 0-1 til seier 3-1 hjemme over Sandefjord hjemme på Nordmøre onsdag etter mål av innbytter Bendik Bye, Olaus Skarsem og Amahl Pellegrino. Det var lagets tredje seier for året, men det har blitt mange uavgjorte kamper for Christian Michelsens mannskap (3-6-2) og kun to tap. Borte har de 1-4-1 før turen til Stavanger, der seieren kom i Mjøndalen, mens de tapte 1-2 i Bodø mot serieleder Glimt. Keeper McDermott er ute med skade, ellers lite nytt å melde. Kalludra kom inn fra benken sist og leverte to assist og har nok meldt seg på i kampen om en startplass.

En vanskelig kamp å tippe. Vikings 0-3 tap på Lerkendal så seint som torsdag kveld kostet nok både krefter og mental styrke, mens KBK har hatt èn hviledag lengre inn mot denne. Det blir HU, men på 432-rekkeren helgarderer vi oppgjøret.

7. Grorud - Ullensaker/Kisa

De seks siste kampene på kupongen spilles mandag og er hentet fra OBOS-ligaen. Nyopprykkede Grorud står med sju poeng etter seks kamper og har bevist at de har noe på dette nivået å gjøre. 2-1-3 er fasiten så langt, der seirene har kommet mot Sogndal og Kongsvinger. Fredag spilte de 1-1 borte mot Øygarden.

Ullensaker/Kisa holdt på å bli det første laget som tapte mot HamKam i OBOS-ligaen i år fredag kveld, men de klarte til slutt 2-2 og ett poeng hjemme på Jessheim etter å ha utlignet Kammas ledelse langt på overtid. De har dermed seks poeng etter like mange kamper (1-3-2) og venter fortsatt på sin første seier på bortebane.

Vrien nøtt på kupongen og et sted må vi gamble litt. Vi prøver H på et Grorud-lag fulle av energi på hjemmebane.

8. HamKam - KFUM Oslo

Uturen og motflyten bare fortsetter for HamKam, selv om de i det minste kunne bokføre sesongens første poeng borte mot Ullensaker/Kisa fredag kveld (2-2) etter at hjemmelaget utlignet langt på overtid. De tapte de fem første, fire av de på overtid! Tilsvarende møte i fjor endte 4-4, kan vi håpe på noe lignende i år? Keeper Ranmark og Dieserud er på skadelista hos vertene.

KFUM måtte nøye seg med ett poeng hjemme mot Åsane fredag i oppgjøret som endte 0-0. De kan ellers se tilbake på en brukbar start med elleve poeng etter seks kamper - noe som betyr en 6. plass på tabellen.

Vi tar en råsjanse og spiller Kamma! Tror årets første seier kommer i kveld. H på Hamar.

9. Raufoss - Strømmen

Det ble 1-0 her i fjor. Raufoss måtte reise poengløse hjem fra Sogndal fredag kveld (0-1) og står fortsatt med sine seks poeng (2-1-3) etter at de måtte starte sesongen med ett minuspoeng. De har vunnet begge sine hjemmekamper til nå, mot henholdsvis Stjørdals-Blink og Kongsvinger mens det kun har blitt ett poeng på reisende fot.

Strømmen startet sesongen med tre minuspoeng og tok sine første tre da Sandnes Ulf ble slått hele 4-0 på hjemmebane i fredagens runde. De har to seire og fire tap til nå og kom opp på null poeng da de slo KFUM hjemme i andre serierunde. Tapte 0-1 her sist sesong og ligger nå på kvalikkplass med Kongsvinger og HamKam bak seg på tabellen.

Hjemmesterke Raufoss får tillit på søndagskupongen. En H.

10. Sandnes Ulf - Ranheim

Lagenes første møte på dette nivået siden 2017. Sandnes Ulf sto uten tap før de reiste til Strømmen fredag kveld, men etter 0-4 nederlaget på Romerike er nå avstanden opp til gjestene på direkte opprykk fire poeng. De har 3-2-1 på sine seks første og fått en brukbar start. Hjemme har de sin vane tro vært sterke: 2-1-0.

Flyten for Ranheim bare fortsetter. Forrige uke slo de HamKam 4-3 (borte) og Kongsvinger 3-2 (hjemme), begge etter at de satte inn seiersmålet på overtid. De har vært involvert i mange målrike kamper til nå og ligger på 2. plass med 15 poeng etter fem seire og ett tap til nå. Tapet kom hjemme mot serieleder Tromsø. Det har blitt full pott på sesongens tre bortekamper så langt. Erlien startet på benken sist og kan være aktuell fra start igjen her. Det samme gjelder Ole Sæter som likegodt kvitterte med to scoringer i sitt innhopp fredag. Keeper Barli var også tilbake mellom stengene sist etter å ha startet de fem første på benken.

Ranheim har tradisjonelt sett alltid slitt i Sandnes og er nok fornøyd med ett poeng i denne. HU fra oss.

11. Stjørdals-Blink - Jerv

Tre seire og tre tap for nyopprykkede Blink til nå. Det betyr ni poeng og en 8. plass på en veldig tidlig OBOB-tabell for de røde og svarte. De åpnet med to tap, før de tok tre strake seire der blant annet Lillestrøm ble slått på Åråsen. Fredag måtte de reise tomhendte hjem fra Alfheim og møtet med serieleder Tromsø (2-4) i en kamp de ledet til pause. Rullerte litt på laget i det oppgjøret, men her er nok spillere som Stokke, Augdal og Nygaard høyaktuelle for en plass i elleveren igjen. Sentrale Kartum pådro seg sitt fjerde gule kort sist og må sone her. 2-0-1 på de tre første hjemme.

Jerv er hentet opp 0-2 til 2-2 og fikk med seg ett poeng fra hjemmemøtet med Lillestrøm i Grimstad fredag kveld. Står med ni poeng etter seks kamper (2-3-1) og er med det oppe på en Play Off-plass i øyeblikket. Toppscorer Campos sto over sist, men er tilbake igjen her for sørlenndingene.

Kartum mangler for Blink, mens Campos er tilbake for gjestene. Kan være en avgjørende faktor det. HU på det minste og helgardering på det største forslaget.

12. Åsane - Tromsø

Nyopprykkede Åsane har klart seg fint på dette nivået så langt. Det har blitt ti poeng på de første seks, noe som plasserer dem på en sterk 5. plass før denne runden. Fredag klarte de 0-0 borte mot KFUM, mens de slo Lillestrøm 3-1 her i forrige hjemmekamp - lagets første trepoenger på Myrdal etter at de to første mot Sogndal og Ranheim begge endte med tap.

Tromsø har full pott etter seks kamper (6-0-0) og topper med det OBOS-ligaen tre poeng foran Ranheim. Allerede så er luken ned til KFUM på 3. plass (to lag rykker direkte opp) på sju poeng! Fredag snudde de 1-2 halvveis til seier 4-2 hjemme over Stjørdals-Blink på Alfheim. Tre baklengs på de første seks er også solide tall av Gaute Helstrups mannskap.

Real test for serielederen dette. Vi tror mest på B, men dekker opp med UB på det største spillforslaget da TIL før eller siden går på en mine.

