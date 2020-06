Bodø/Glimt stormer videre

Bodø/Glimt har sett knallsterke ut hittil. Søndag blir laget en av våre sikre på tippekupongen når de tar imot kriserammede Sarpsborg 08.

Søndagens tippekupong består av seks kamper fra Eliteserien, to kamper fra FA-cupen, en kamp fra Premier League, en kamp fra dansk superliga, en kamp fra Serie A og en kamp fra La Liga. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 850 000 kr, mens Innleveringsfristen er klokka 16.55 søndag.



1. Brann - Rosenborg

Brann har fått en fin start på sesongen med sju av ni mulige poeng så langt før møtet med kriserammede Rosenborg i Bergen søndag kveld. De har slått FK Haugesund og Viking før de fikk med seg ett poeng hjem fra Ålesund onsdag kveld i oppgjøret som endte 2-2. Tilsvarende møte her sist sesong endte 0-1 i en kamp RBK avgjorde helt på tampen. Tveita og Opdal er skadet for Brann og uaktuelle. Forren var tilbake for vertene sist etter å ha stått over Viking-kampen, mens Teniste kan være tilbake igjen til denne.

Rosenborg har ett poeng etter tre kamper og etter torsdagens 2-3 tap hjemme mot serieleder Bodø/Glimt på Lerkendal fikk også trener Eirik Horneland nok. I skrivende stund er det usikkert hvem som leder trønderne i dette oppgjøret, men mye kan tyde på at Åge Hareide blir mannen som kommer inn på lengre sikt. De vant 1-0 her i fjor, men må klare seg uten Birger Meling søndag etter det røde kortet han pådro seg torsdag. Fra før er høyreback Dahl Reitan ute. Konradsen har fortsatt ikke vært på banen for Rosenborg denne sesongen, men nærmer seg et comeback. PS: Fredag ble det kjent at Trond Henriksen tar over som midlertidig trener for laget i påvente av ny hovedtrener. Henriksen ledet fredagens rolige økt på Lerkendal.

Vi har ikke veldig tro på noe quick fix i Rosenborg og lander på H på 96-rekkeren. På 432-rekkeren dekker vi opp med HU.

2. Bodø/Glimt - Sarpsborg 08

Bodø/Glimt snudde 1-2 til seier 3-2 på Lerkendal torsdag kveld og har dermed full pott etter tre kamper der de ligger øverst på tabellen i Eliteserien. Imponerte med å slå FK Haugesund 6-1 i forrige hjemmekamp for èn uke siden. Det ble 1-1 mellom lagene i begge i de to innbyrdes oppgjørene forrige sesong. Konradsen og Sveen sliter med skade, ellers ser det greit ut for Kjetil Knutsens mannskap.

Sarpsborg 08 skuffet med å tape 2-3 hjemme mot Strømsgodset torsdag i en kamp det ble gitt hele fire (!) straffespark. Det betyr at Sarpsborg 08 er det eneste laget i Eliteserien som fortsatt har tilgode å ta poeng denne sesongen. En tøff, og kanskje litt uventet start, for trener Mikael Stahre som så ut til å ha full kontroll på tingenes tilstand i oppkjøringen. Mos fikk sjansen på topp sist og svarte like greit med to scoringer.

Bodø/Glimt imponerer stort for tiden og spiller fantastisk fotball. Vi har vanskelig å se for oss noe annet enn hjemmeseier i nord. H.

3. Mjøndalen - Kristiansund BK

Mjøndalen er fortsatt ubeseiret etter onsdagens 1-1 kamp borte mot Viking i Stavanger. De åpnet med 0-0 på Nadderud før de slo Sarpsborg 08 hjemme i sesongens hittil eneste hjemmekamp. Ibrahim på topp har vært en eneste stor suksess for trener Vegard Hansen så langt med mål i begge de to siste kampene. 1-1 her i fjor. Diomande er ute med skade.

Kristiansund BK og trener Michelsen roterte veldig på mannskapet i det tette kampprogrammet onsdag da laget spilte 2-2 borte mot FK Haugesund. En sterk prestasjon av et litt reservepreget KBK-lag som i likhet med vertene fortsatt er ubeseiret inneværende sesong (1-2-0). Keeper McDermott er langtidssakdet og ute. I tillegg så er det usikkert om Pellegrino rekker å bli klar. Han sto over sist. Kastrati, Sørli, Ulvestad, Sørmo og Kalludra startet alle på benken sist, men kan være aktuelle fra start igjen til denne.

To lag som fortsatt er ubeseiret så en poengdeling på Consto Arena bør ikke komme som noe sjokk mellom to godt organiserte lag. Det blir HUB både på vårt lille og store system på søndagskupongen.

4. Molde - Stabæk

Molde fortsetter å vinne kamper, selv om det store spillet fortsatt har uteblitt. Onsdag ble det overtidsseier i Kristiansand i kampen de til slutt vant 3-2 etter mål av tre forsvarsspillere. De har i likhet med Bodø/Glimt full pott og ni poeng etter tre kamper etter å ha slått Aalesund og Rosenborg i de to første. Meget solide hjemme. 3-0 her i fjor. Ohi, Wolff Eikrem, Haugen og Holmgren Pedersen måtte alle ut onsdag, men skal i følge rapportene alle være klare igjen til denne. I tillegg så kan toppscorer Leke James være tilbake på topp etter en liten skade som holdt han hjemme i midtuken.

Stabæk åpnet med to uavgjorte kamper før sesongens første trepoenger var et faktum onsdag da Sandefjord ble slått 2-0 hjemme på Nadderud. Dermed er fasiten 1-2-0 på de tre første før turen til Molde der laget tapte 0-1 i fjor vår sist de gjestet Aker Stadion. Har blant annet mistet Ola Brynhildsen til dagens motstander siden den gang. Moe og Rusike er begge ute hos gjestene.

Molde vinner og vinner og ser ganske solide ut også i år. Vanskelig å tro på noe annet enn hjemmeseier i rosenes by. H.

5. Sandefjord - FK Haugesund

Sandefjord åpnet sesongen med å vinne borte mot Odd før de spilte 2-2 hjemme mot Start i den eneste hjemmekampen så langt inneværende sesong. Onsdag kom derimot det første tapet i bortekampen mot Stabæk (0-2) for det nedrykkstippede mannskapet. Palsson er ute med karanetene etter det røde kortet han pådro seg sist.

FK Haugesund åpnet med to strake tap og sto uten poeng før onsdagens hjemmekamp mot Kristiansund BK som til slutt endte 2-2. Grindheim og Wadji er ute for FKH, ellers ser det greit ut. Torsdag ble den tsjekkiske keeperen Ludek Vejmola klar for klubben.

En åpen kamp i Sandefjord, så her må det garderinger til. Det blir UB på begge våre system, men for de som har mulighet til å helgardere så vil vi anbefale det.

6. Strømsgodset - Aalesund

Strømgodset har sju poeng etter tre kamper (2-1-0) og har fått en flott start under Henrik Pedersens ledelse etter at Odd og Sarpsborg 08 har blitt slått i de to siste kampene. Mendy er langtidsskadet. Ellers blir det fort litt rullering igjen i en periode der kampene kommer veldig tett. Backene Valsvik og Parr sto begge over torsdagens oppgjør i Sarpsborg.

Aalesund lå sist med null poeng og 3-11 i målforskjell før sesongens første poeng ble sikret i onsdagens 2-2 kamp hjemme mot et godtgående Brann-lag. Dermed kan Lars Bohinen & co. reise til Drammen med litt mindre press søndag. Agdestein, Mutch, Nenass og Carlsen er alle på skadelista.

Strømsgodset har sett best ut av disse to til nå. Helt til å stole på er ikke Godset, men det er naturlig å gi vertskapet tipset. Det blir HU på begge systemene.

7. Leicester - Chelsea

FA Cup, kvartfinale. Leicester er nummer tre med 55 poeng i ligaen, men avstanden opp til Manchester City på 2.plass begynner å bli urovekkende stor for Brendan Rodgers mannskap etter en litt skuffende 0-0 forestilling hjemme mot Brighton tidligere denne uken. Totalt har de 9-4-3 hjemme i serien og cupen blir nå lagets eneste mulighet til en tittel inneværende sesong. Det endte 2-2 her i det tilsvarende oppgjøret i Premier League 1.februar i år. Med kampene tett som hagl framover vil det nok helt sikkert bli litt rullering på laget. Pereira er ute med skade.

Chelsea slo Manchester City 2-1 hjemme i serien torsdag kveld og sikret med det samtidig Liverpools første ligatittel på 30 år i England. De slo nettopp Liverpool hjemme i forrige runde av FA Cupen og er nummer fire med ett poeng mindre enn vertskapet i PL. Lite nytt på skadefronten, men Hudson-Odoi kan rekke denne.

En helt åpen kvartfinale. Her er det best å gardere så langt man har råd. UB på begge våre system, men de som har mulighet helgarderer denne spillenøtta.

8. Newcastle - Manchester City

FA Cup, kvartfinale. Newcastle er midt i haugen i PL og plassen er berget med 39 poeng, så alt fokus nå ligger nok på cupen og en plass i semifinalen. Først må derimot et solid City-lag beseires på hjemmebane. Det ble 1-1 her mot Aston Villa i serien onsdag kveld og hjemme har det blitt 6-7-3 i PL så langt denne sesongen. I forrige runde ble serielederen fra nivået under , WBA, slått 3-2 på bortebane. Willems er fortsatt ute.

Manchester City tapte torsdagens bortekamp mot Chelsea (1-2). Dermed er ligagullet Liverpools og alt fokus kan nå rettes på cupene der ligacupen allerede ble sikret før koronapausen i vinter. Tilsvarende møte i ligaen i slutten av november endte 2-2 for City som har tapt uvanlig mange bortekamper i ligaen til dem å være (9-1-6). Det ble 1-0 borte over Sheffield Wdnesday i forrige runde. Aguero sliter med skade og i kjent stil vil det nok bli en del rullering på laget fra Guardiolas side. Fernandinho soner.

Det blir borteseier på kupongen, men til 1,18 på langoddsen så kan vi ikke anbefale noe spill. B.

9. Watford - Southampton

Watford er nummer 16 med 28 poeng og kjemper for sin eksistens i Premier League der de ligger utsatt til poenget foran Bournemouth under nedrykksstreken. Skuffet med å tape 0-1 borte mot et Burnley-lag uten allverden å spille for torsdag kveld. Hjemme har det blitt 4-6-5 for Pearsons mannskap som slo Liverpool her i vinter. Det ble 1-2 tap i Southampton i det omvendte møtet før jul. Deulofeu, Janmaat og Success er blant de som mangler.

Southampton kommer også de fra tap, 0-2 hjemme mot Arsenal torsdag. Kampene kommer tett så det gjelder å restituere og forberede seg best mulig. De er nummer 14 med 37 poeng og har nok mer eller mindre berget plassen i den øverste divisjonen i England også denne sesongen. 7-2-6 borte er langt bedre poengfangst enn hva tilfellet har vært på eget gress for The Saints. Stephens ble utvist sist og må dermed sone her. Højbjerg og Boufal er begge usikre.

En åpen historie. Et forsiktig tips til Watford som trenger poengene mest. Vi sjanser på H på søndagskupongen.

10. FC København - FC Midtjylland

Toppkamp i det som nå kalles Championship Round i Danmark mellom tabelltoeren og serielederen. Ståle Solbakkens FC København er nummer to på tabellen med 61 poeng, åtte bak dagens motstander som topper. De kommer fra 1-1 borte mot naboen Brøndby for en uke siden. Det endte 0-0 her sist lagene møttes i København, mens Midtjylland seiret hele 4-1 i november på eget gress. Boilesen, N'Doye, Fischer, Santos og Zeca er alle ute hos et svekket hjemmelag.

Midtjylland imponerer der de ligger på toppen av tabellen i Danmark med sine 69 poeng etter 29 kamper. De tre siste har gitt 1-1-1 etter at Championship Round har startet opp der tapet kom hjemme mot AGF (3-4) sist helg. Olsen og Riis mangler, mens Cools, Cajuste, Evander og Isaksen alle er ute.

FCK må vinne denne dersom de skal holde følge med seirelederen. Det blir HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

11. Milan - Roma

Norsk Tipping har fått plass til en godbit fra Serie A på søndagskupongen også. Milan er nummer åtte i Serie A med 39 poeng, et stykke unna ambisjonsnivået til den gamle storklubben. De har tre poeng opp til Napoli på 6.plass når elleve kamper fortsatt gjenstår å spille, mens avstanden opp til topp fire begynner å bli urovekkende lang for Milano-klubben. Mandag tok de en sterk 4-1 seier borte over Lecce uten en skadet Zlatan på banen. Hjemme: 4-5-4. Kjær, Duarta og Musacchio mangler for vertene.

Roma er nummer fem med 48 poeng, seks poeng bak Atalanta på 4.plass, med elleve runder igjen å spille i Serie A. De kommer fra 2-1 over Sampdoria på hjemmebane onsdag kveld og vant med samme sifre i det omvendte møtet mellom disse lagene i fjor høst hjemme i Roma. 7-3-3 borte er sterke tall. Formen siste fem: 3-0-2. Lopez er ute, ellers ser det greit ut.

HU ligger nærmest, men her må vi gardere så langt det lar seg gjøre. Det blir HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Espanyol - Real Madrid

Kupongens siste nøtt er oppgjøret mellom Espanyol og Real Madrid i La Liga. Espanyol er helt sist på tabellen med sine 24 poeng og med bare sju runder igjen å spille og åtte poeng opp til Eibar på sikker mark begynner det å se mørkt ut med tanke på lagets eksistens på øverste nivå. De røk 0-1 borte mot Real Betis så sent som torsdag kveld og hjemme i Barcelona har det blitt 2-5-8 til nå denne sesongen. Corchia mangler.

Før helgen topper Real Madrid og Barcelona La Liga med 68 poeng hver når sju runder gjenstår å spille før en seriemester kåres. Med 13 poeng ned til tabelltreer og byrival Atletico Madrid betyr det at gullkampen også i år blir en duell mellom de to gigantene. Real slo bunnlaget Mallorca 2-0 hjemme onsdag etter blant annet et perlefrispark av lagkaptein Sergio Ramos. De har 8-4-3 borte, mens 12-4-0 hjemme er solide tall. De vant 4-2 her sist sesong og 2-0 hjemme i Madrid i det omvendte møtet. Nacho er usikker, mens Jovic, Lucas, Mendy, Reinier og Modric alle trolig er ute.

Bunn mot topp. Real Madrid med fire strake seire har ikke råd til å avgi poeng her. B.

