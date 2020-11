Bodø/Glimt trenger ett poeng for å sikre seriemesterskapet

Med ett poeng i Drammen søndag kveld kan Bodø/Glimt slippe jubelen løs. Da er klubbens første seriemesterskap et faktum.

Etter Moldes 3-0 seier borte over Stabæk lørdag, trenger fortsatt Bodø/Glimt ett poeng for å kunne kalle seg seriemester 2020.

Strømsgodset - Bodø/Glimt

Det endte 1-3 her sist sesong, mens den suverene serieleder Bodø/Glimt vant 3-2 i det omvendte møtet mellom lagene i Bodø tilbake i august. Strømsgodset begynner etter hvert å leve farlig på nedre halvdel av tabellen i Eliteserien etter at laget tapte 0-3 i lokaloppgjøret borte mot Mjøndalen i den siste kampen før landslagspausen 7. november. Ligger på 13. plass med 24 poeng når seks runder gjenstår å spille og avstanden ned til Start på kvalik er nå krympet til bare to poeng, mens det skiller fire ned til Mjøndalen på direkte nedrykk. 3-5-4 hjemme i Drammen. Parr er skadet.

Bodø/Glimt topper Eliteserien i suveren stil og kan sikre seriemesterskapet allerede før kveldens kamp dersom Molde avgir poeng på Nadderud lørdag etter at disse linjer er skrevet. 21-2-1 og en målforskjell på 83-27 er intet annet enn meget imponerende tall fra Kjetil Knutsens mannskap i denne mildt sagt litt spesielle sesongen. 9-2-1 borte, der tapet kom i Molde i oktober. Sist knuste de tabelljumbo Aalesund hele 7-0 hjemme på Aspmyra. Brede Moe er som kjent ute med skade, mens duoen Patrick Berg og Marius Lode begge har testet positivt på koronaviruset og mister denne. Hugo Vetlesen soner, så det er en del trener Knutsen har å tenke på før laget tas ut søndag kveld.

Vi tror et redusert Bodø/Glimt-lag tar det poenget de trenger for å sikre gullet og prøver en småfrekk U til god odds i Drammen søndag kveld.

