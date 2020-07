Bodø/Glimt er det eneste laget som har full pott i Eliteserien etter fem kamper. Vi tror seiersrekka fortsetter når Brann kommer på besøk til Bodø søndag kveld.

Eliteseriens to topplag får tillit i denne favorittpregede hjemmedobbelen fra Eliteserien.



Bodø/Glimt - Brann H 1,60 (spillestopp 17.55)

Toppoppgjør i Bodø. Bodø/Glimt er nå det eneste laget i Eliteserien med full pott etter fem kamper ettersom Molde måtte avgi poeng i Kristiansund torsdag kveld. 15 poeng av 15 mulige så langt er rett og slett imponerende tall fra Kjetil Knutsens mannskap som knuste Odds ti mann hele 4-0 på bortebane i Skien onsdag. De har slått FK Haugesund og Sarpsborg 08 i de to hjemmekampene så langt. Konradsen er ute med skade, mens Moe og Solbakken begge sto over sist og er usikre. Sveen var tilbake i troppen sist. 1-2 her i fjor i Glimts sølvsesong.

Brann tok en sterk 1-0 seier i Sarpsborg torsdag kveld og reiste seg dermed på direkten etter 1-2 tapet hjemme mot Rosenborg sist helg. Det betyr ti poeng og en 3.plass på en veldig tidlig Eliteserie-tabell for Lars Arne Nilsens mannskap etter 3-1-1 til nå. Teniste var tilbake igjen etter skade sist, men keeper Opdal trøbler fortsatt. Kaptein Daniel Pedersen var også ute sist.

Bodø/Glimt viser ingen svakhetstegn for tiden. Vi tror på ny seier i kveld og spiller hjemmeseier på serielederen. 1,60 på hjemmeseier er dog vel lavt til å stå som et singelspill. Vi kombinerer derfor med Molde.

Molde - Mjøndalen

Molde så ut til å gå mot sin femte strake seier i Kristiansund torsdag da vertene utlignet på straffespark på overtid. Dermed har de 13 av 15 mulige poeng så langt der de ligger på 2.plass, to poeng bak Bodø/Glimt som virkelig har fått en flying start. De har slått Rosenborg og Stabæk hjemme i de to første hjemmekampene og var meget solide her også gjennom hele forrige sesong. Tilsvarende møte i fjor endte 1-0. Venstreback Haugen kan være tilbake her, men Haraldseid er ute resten av sesongen. Sinyan er hentet fra LSK.

Mjøndalen skal ut på sin andre tur til Møre i løpet av noen få dager. Vegard Hansens mannskap har fått en finfin start på sesongen med åtte poeng på fem kamper (2-2-1) og har kun tapt hjemmemøtet med Kristiansund BK sist helg. Onsdag ble det 3-1 borte over et svekket Aalesund-lag. Diomande er ute med skade.

1,35 på hjemmeseier er ikke rare greiene, men får duge som kombinasjon med seier til Bodø/Glimt. Totalodds på denne favorittdobbelen i Eliteserien blir da 2,16.

