Bonuspotten skal fordeles

Det er 4,5 millioner kroner ekstra til fordeling til de som greier tolv rette lørdag.

Det er store penger i omløp lørdag. Tre kamper er hentet fra Premier League og hele ni kamper fra engelsk Championship står på programmet.

Spillestopp er klokka 15:55.





1. Manchester United - West Bromwich

Dette er lagenes første møte i ligasammenheng siden april 2018. Da ble det 0-1 i tilsvarende oppgjør, mens Manchester United vant 2-1 da de gjestet The Hawthorns like før jul året før. Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United slo tilbake etter hjemmetapet mot Arsenal i ligaen og bortetapet mot Basaksehir i Europa da laget tok en sterk 3-1 seier borte over et redusert Everton borte i den siste kampen før landslagspausen for to uker siden. De ligger med det på en noe beskjeden 14. plass med ti poeng i øyeblikket (3-1-3), men har som kjent én kamp til gode på de fleste av lagene rundt seg og møter nevnte Basaksehir på hjemmebane i Champions League allerede førstkommende tirsdag i en periode der kampene kommer tett om dagen framover. Jones, Shaw og Bailly er bekreftet ute, mens det er flere andre som kjemper en kamp mot klokka for å bli klare til dette oppgjøret.

Slaven Bilics West Bromwich rykket som kjent opp til Premier League i sommer etter en dramatisk avslutning der oppgraderingen ble sikret i siste serierunde på dramatisk vis. Nykommeren fra Birmingham er tilbake på øverste nivå igjen etter to år på nivå to og ligger på 18. plass og under streken med sine tre poeng så langt. De venter fortsatt på sin første trepoenger etter 0-3-5 på de første åtte og kommer fra to strake tap. I den siste runden før pausen røk de 0-1 hjemme mot tabelltoer Tottenham. Robson-Kanu og Field er begge ute med skade, mens trioen Ivanovic, Pereira og Robinson alle har vært smittet av koronaviruset men kan rekke denne.

Manchester United bør og skal vinne denne type kamper dersom Solskjær skal få arbeidsro og laget skal blande seg inn i kampen om en topp fire-plassering. Vi tror på hjemmeseier og spiller H på en krevende lørdagskupong bestående av ni kamper fra Championship.

2. Tottenham - Manchester City

Tilsvarende møte sist sesong endte 2-0 i en kamp som ble spilt i februar i år, mens det endte 2-2 i Manchester i et dramatisk oppgjør tidlig i sesongen i fjor. Tottenham har fått en god start på sesongen under Mourinho og ligger på 2. plass med 17 poeng i øyeblikket. Kun Leicester (18) ligger foran etter at West Bromwich ble slått 1-0 på bortebane i forrige runde i en kamp der Harry Kane ble matchvinner like før slutt. Lamela er ute med skade, mens Doherty har pådratt seg koronaviruset og er trolig ikke aktuell med det første. Ndombele, Bergwijn og Tanganga er alle usikre.

Manchester City misbrukte et straffespark og samtidig muligheten til å kappe inn forspranget på flere av topplagene da de spilte 1-1 hjemme mot Liverpool for to uker tilbake sist laget var i aksjon. De har tolv poeng etter sju kamper (3-3-1) og har variert en god del i prestasjonene til nå, men avstanden opp til toppen er langt i fra avskrekkende med tanke på at de også har én kamp til gode på de andre topplagene. Tapte 0-2 her sist sesong. Aguero, Sterling, Ake og Mendy er i skrivende stund alle usikre og må testes nærmere avspark i London lørdag kveld.

Vi håper og tror det skal holde med UB, men Spurs på utebane er en tøff oppgave for Guardiolas mannskap.

3. Aston Villa - Brighton

2-1 her sist sesong, mens det endte 1-1 da lagene møttes i Brighton. Meget varierende kvalitet fra Aston Villa så langt denne høsten, selv om 5-0-2 og 15 poeng etter sju kamper er langt over det mange nok hadde forventet på forhånd. 7-2 hjemme over Liverpool, 1-0 borte over Leicester ble til 0-3 hjemme mot Leeds og 3-4 hjemme mot Southampton før de slo til med en solid 3-0 seier borte over Arsenal i den siste kampen før landslagspausen. Jack Grealish og innlånte Ross Barkley har tidvis vært helt "outstanding" for manager Dean Smith. Heaton, Wesley og Traore er ute, mens Hause er på vei tilbake og kan rekke denne.

Brighton har ikke vunnet siden de slo Newcastle 3-0 på bortebane i andre serierunde og står med seks poeng etter åtte kamper (1-3-4). Tre uavgjorte og to tap er fasiten på de siste fem og i den siste kampen før landslagspausen spilte de 0-0 hjemme mot Burnley. Røk 1-2 her sist sesong. Dunk soner, mens Andone fortsatt er på skadelista. Walton, Connolly, Trossard, March og Izquierdo er alle usikre og må sjekkes.

Aston Villa har tidvis vært strålende i høst og får tillit som en av sikkerkampene denne lørdagene. En H på Villa Park.

4. Queens Park Rangers - Watford

De ni siste kampene på lørdagskupongen er hentet fra nivå to i Championship. Dette er første gang disse to klubbene møtes i ligasammenheng siden våren 2014 sist Watford var nede. QPR viste bedring rundt månedsskiftet oktober/november med to strake seire, men kom ned på jorda igjen da laget røk 1-3 borte mot et redusert Blackburn-mannskap i den siste runden før landslagsoppholdet. De har dermed 13 poeng etter elleve kamper og ligger på 18. plass på tabellen. I øyeblikket er avstanden ned til Wycombe under streken seks poeng. Amos er ute, ellers ser det greit ut for vertene.

Watford rykket som mange sikkert husker ned fra Premier League i siste runde i sommer og er nå tilbake på nivå to for første gang siden 2014. De har 21 poeng etter elleve kamper (6-3-2) og ligger på 2. plass bak Reading (22) når 1/4 av sesongen nå omtrent er unnagjort. De har to strake seire og kommer fra 3-2 hjemme over Coventry for to uker tilbake. Navarro, Perica, Success, Masina og Dele-Bashiru er alle trolig ute her.

Lokaloppgjør dette. Tror ikke Watford taper på Loftus Road, så det blir UB på begge de to kupongforslagene våre lørdag.

5. Middlesbrough - Norwich

Det endte 0-1 i tilsvarende oppgjør her i april 2019 da Norwich rykket opp til Premier League. Middlesbrough har kun ett tap på de elleve første (4-6-1), men uavgjort i over halvparten av kampene til nå plasserer laget på 7. plass på tabellen med 18 poeng så langt. I den siste kampen før landslagspausen 0-0 mot Brentford, lagets andre strake poengdeling etter at de to foregående begge ble vunnet. De har ti strake uten tap og har ikke gått poengløse av banen siden serieåpningen tilbake i september.

Norwich har pendlet mellom Premier League og Championship de siste årene og er nå tilbake på nivå to etter nedrykket fra øverste divisjon i sommer der de endte sist. Har 21 poeng etter elleve kamper (6-3-2) og har plassert seg på 3. plass på tabellen etter 1-0 seieren hjemme over Swansea sist. Sju strake uten tap er imponerende tall, fem seire og to uavgjorte. Byram, Hanley, Dowell, Hernandez og Quintilla mangler for gjestene.

Vi utelukker ingen tegn på det største forslaget og helgarderer på 432-rekkeren, mens det blir UB på det minste kupongforslaget.

6. Bristol City - Derby

Etter en periode med tre tap, to uavgjort og to poeng på fem kamper, ble det to strake seire for Bristol City før den lille landslagspausen som nå er over. De fulgte opp borteseieren over Huddersfield med å slå Cardiff 1-0 på bortebane sist og er nå oppe på 5. plass med 20 poeng. Det skiller bare to poeng i øyeblikket opp til serieleder Reading på en tett og jevn tabell. Det endte 3-2 her sist sesong i en kamp som ble spilt i midten av februar i år. Walsh, Mason, Baker, Sessegnon, Williams og Weimann er alle trolig ute, mens det er usikkert om Bakinson rekker oppgjøret.

Derby har hatt en tøff høst og ligger nest sist på tabellen med seks poeng på elleve kamper (1-3-7). De har sju strake uten seier, fire tap og tre uavgjort og har ikke vunnet siden de overrasket med å slå Norwich på utebane i begynnelsen av oktober. Sist røk de 0-2 hjemme mot Barnsley, lagets andre strake tap. Ibe er ute, ellers ser det greit ut for bortelaget.

Naturlig å tro på H, men på 432-rekkeren tar vi oss råd til å spille HU.

7. Barnsley - Nottingham Forest

Det endte 1-0 i ligacupen her da lagene møttes på samme arena i september - samme resultat som da lagene møttes i ligaen her sist sesong. Barnsley har tre seire og ett tap på sine fire siste og slo svakt plasserte Derby 2-0 på bortebane sist de var i aksjon for to uker siden. Det plasserer laget på 16. plass med 13 poeng etter elleve kamper. 3-4-4 er fasiten så langt. Palmer og to blad Williams mangler i denne.

Nottingham har også de våknet til liv etter en grusom start og har vunnet sine to siste, hjemme mot henholdsvis Coventry og Wycombe. Ligger som nummer 20 med tolv poeng før denne runden og passerer vertene på tabellen med full pott i denne. Luken ned til Wycombe under streken er på fem poeng. Har tapt 0-1 i de to siste oppgjørene her. Grabban, Worrall, Blackett og Bachirou er ute for Forest i denne.

En vidåpen duell mellom to lag som har funnet formen i det siste. HUB og helgardering er eneste utvei.

8. Luton - Blackburn

Luton har fått en fin start på sesongen der de ligger på 10. plass med 17 poeng så langt (5-2-4). De berget plassen nesten på mirakuløst vis etter en imponerende sluttspurt i sommer da tilsvarende oppgjør ble vunnet 3-2 i en dramatisk serieavslutning. Det har blitt 1-1-1 på de siste tre og de kommer fra 1-1 borte mot Huddersfield for to uker tilbake. Galloway mangler. I tillegg så er Potts usikker til denne.

Blackburn har slitt både med skader og koronasmitte den siste tiden, men tok fire poeng av seks mulige på de to siste etter at de to foregående begge endte med tap. Det ble 3-1 hjemme over QPR i den siste kampen før landslagspausen, noe som plasserer klubben fra Ewood Park på 12. plass på tabellen med 14 poeng før turen går til Luton lørdag. Dack er som kjent fortsatt ute, mens trioen Kaminski, Bennett og Travis i skrivende stund alle er usikre til spill.

Nok en krevende kamp på lørdagskupongen der garderinger må til. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Stoke - Huddersfield

Stoke rykket ned fra Premier League i 2018 etter ti år på øverste nivå og er nå inne i sin tredje strake sesong på nivået under. Det har blitt 18 poeng på elleve kamper (5-3-3) og en 8. plass på tabellen etter 3-0-2 på de fem siste. De kommer fra en solid 3-0 seier borte over serieleder Reading, som nå plutselig har tre strake tap. Det sier litt om hvor ustabil denne ligaen faktisk er. 0-1 her sist sesong. Chester, Allen, Davies, Shawcross, McClean og Clucas er alle trolig ute i denne.

Huddersfield sa farvel til Premier League våren 2019 og er nå inne i sin andre strake sesong på dette nivået. Har 14 poeng på elleve kamper (4-2-5) og har tapt tre av sine siste fem der kun én har endt med full pott. Sist ble det 1-1 hjemme mot Luton. Vant her forrige sesong. Pritchard, Elphick og Edmonds-Green er på fraværslista, mens Bacuna og Vallejo begge må testes.

Å stole på Stoke er selvfølgelig en sjanse å ta, men noen steder må vi ha sikkerkamper så vi gir laget tillit på hjemmebane. En H i Stoke.

10. Preston - Sheffield Wednesday

Tilsvarende møte forrige sesong endte 2-1, mens Preston også vant det omvendte møtet i Sheffield med 3-1 i sommer. Preston kommer fra 1-2 tap borte mot Rotherham for to uker tilbake og har tapt tre av sine siste fire. Totalt har det blitt fire seire, én uavgjort og seks tap på de elleve første noe som plasserer laget fra Deepdale på 14. plass på tabellen med 13 poeng. Bauer er usikker til denne. Fra før er Hughes, Moult, Pearson og Davies ute for vertskapet.

Sheffield Wednesday startet som kjent sesongen med hele tolv minuspoeng og er nå omsider nede på null etter 0-0 kampen hjemme mot Millwall sist. De har 3-3-5 på sine elleve første, noe som hadde plassert 20. plass på trygg grunn uten det handicappet. Avstanden opp til sikker mark i øyeblikket åtte poeng, så det er langt i fra umulig at dette laget greier å beholde plassen til tross for en mental tung oppoverbakke før seriestart. De tapte begge de to tilsvarende oppgjørene mot dagens motstander sist sesong. Luongo, Shaw, Dunkley, Flint og Urhoghide mangler.

Preston hadde et godt tak på "onsdagslaget" forrige sesong og får tillit på lørdagskupnogen. En H i kamp ti.

11. Millwall - Cardiff

Det endte 2-2 da lagene møttes her sist sesong, mens det ble poengdeling (1-1) også i Cardiff på selveste Boxing Day i fjor. Millwall er en tradisjonsrik arbeiderklubb fra Sør-London med en god del tilhengere også her i Norge. De har åpnet sesongen relativt bra og befinner seg i øyeblikket på 9. plass på tabellen med 17 poeng etter 4-5-2 så langt. I den siste kampen før landslagspausen spilte de 0-0 borte mot tabelljumbo Sheffield Wednesday (startet sesongen med tolv minuspoeng) - lagets andre strake poengdeling. Zohore og Mitchell er begge ute.

Cardiff ligger på 15. plass med 13 poeng, fire bak dagens motstander før dette oppgjøret. 3-4-4 er fasiten så langt etter at de tapte 0-1 hjemme mot Bristol City i den siste kampen før landslagsoppholdet. Spilte 2-2 her sist sesong i en kamp de ledet to ganger. Det har blitt én seier og to tap på de siste tre etter at de tre foregående alle endte med uavgjort for klubben fra Wales. Tomlin meldes usikker. Fra før er Cunningham, Benkovic, Vassell og Osei-Tutu alle ute.

Vi halvgarderer. Millwall med kun to tap på de elleve første. Det blir HU i London på begge de to kupongforslagene.

12. Swansea - Rotherham

Tilsvarende oppgjør i april 2019 endte 4-3 sist Rotherham var oppe på dette nivået for to sesonger siden. Swansea gikk på sitt første tap på en god stund da laget tapte 0-1 borte mot tabelltreer Norwich i toppmøtet for 14 dager siden etter 2-3-0 på de fem foregående kampene. Det har plassert laget på 6. plass på den uhyre tette og jevne tabellen med sine 19 poeng (5-4-2). Byers og Gibbs-White er begge ute, ellers ser det greit ut.

Nyopprykkede Rotherham er nede på 19. plass med tolv poeng, men har foreløpig fem poengs luke ned til Wycombe som befinner seg tredje sist og under nedrykksstreken. Det har blitt to seire og tre tap på de siste fem og totalt 3-3-5 innledningsvis. De slo til med 2-1 hjemme over Preston sist og en viktig trepoenger inn i landslagspausen vi nå legger bak oss.

Swansea bør normalt fikse dette og blir en av våre sikkerkamper lørdag. H i kamp tolv.

